Близько 10 дронів РФ залетіло до Білорусі у липні. В чому причина

Російські дрони продовжують залітати до Білорусі

Як зазначається, всього з 11 по 31 липня в Білорусь залітали дев'ять дронів. А саме:

один вибухнув і впав у Білорусі;

сім полетіли на територію України;

доля ще одного невідома.

Більшість із них, а точніше сім із дев'яти, за даними моніторингової групи, поверталися на територію України, інші ж залітали вглиб Білорусі.

Так дрон, який залетів до Білорусі вночі 13 липня, пройшов понад 350 км аж до самого Вітебська і після цього зник, що з ним було далі і де він — невідомо. Ще один "Шахед", який був четвертим за рахунком, 16 липня пролетів над Білоруссю понад 400 км та вибухнув, впавши в Жовтневому районі Гомельської області, — зазначає "Гаюн". Поширити

Попередні дрони РФ в Білорусі

Ц ніч із 30 на 31 липня стався наймасовіший захід "Шахедів" у повітряний простір Білорусі за весь період моніторингу.

За інформацією "Беларускі Гаюн", загалом за минулу ніч у Білорусь залетіло не менше ніж п'ять дронів-камікадзе типу "Шахед".

Через це ВПС Білорусі з аеродрому "Барановичі" підняли винищувач, який понад годину літав по всьому південному сходу країни поблизу прикордоння.

Дрони-камікадзе вторглися в повітряний простір Білорусі в районі смт Лоїв, с. Асаревичі та с. Кірове. Кірове.

Більшість дронів після заходу одразу йшли вглиб Поліського радіаційно-екологічного заповідника і далі назад в Україну, але один із дронів пролетів Білоруссю понад 260 км, аж до м. Столін (Брестська обл.), — пише "Беларускі Гаюн". Поширити

11 липня один із "шахедів", якими РФ атакувала Україну, також залетів до Білорусі й перебував у білоруському повітряному просторі країни щонайменше 1 годину.