Близько 10 дронів РФ залетіло до Білорусі у липні. В чому причина

Впродовж липня на територію Білорусі залітали щонайменше 9 ударних дронів типу "Shahed-131/136". Цими безпілотниками РФ регулярно атакує Україну.
Головні тези:
- Більшість дронів, що влітають до Білорусі, регулярно повертаються на територію України, але також є випадки, коли вони зникають на глибині білоруського краю.
- Нові масштаби заходу “Шахедів” спостерігалися у липні, коли в одну ніч у Білорусі залетіло не менше ніж п'ять дронів-камікадзе.
- Військово-повітряні сили Білорусі були змушені реагувати на цю загрозу, піднімаючи винищувачі для захисту повітряного простору країни.
Російські дрони продовжують залітати до Білорусі
Як зазначається, всього з 11 по 31 липня в Білорусь залітали дев'ять дронів. А саме:
один вибухнув і впав у Білорусі;
сім полетіли на територію України;
доля ще одного невідома.
Більшість із них, а точніше сім із дев'яти, за даними моніторингової групи, поверталися на територію України, інші ж залітали вглиб Білорусі.
Попередні дрони РФ в Білорусі
Ц ніч із 30 на 31 липня стався наймасовіший захід "Шахедів" у повітряний простір Білорусі за весь період моніторингу.
За інформацією "Беларускі Гаюн", загалом за минулу ніч у Білорусь залетіло не менше ніж п'ять дронів-камікадзе типу "Шахед".
Через це ВПС Білорусі з аеродрому "Барановичі" підняли винищувач, який понад годину літав по всьому південному сходу країни поблизу прикордоння.
Дрони-камікадзе вторглися в повітряний простір Білорусі в районі смт Лоїв, с. Асаревичі та с. Кірове. Кірове.
11 липня один із "шахедів", якими РФ атакувала Україну, також залетів до Білорусі й перебував у білоруському повітряному просторі країни щонайменше 1 годину.
При цьому Військово-повітряні сили Білорусі піднімали у повітря винищувачі.
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