Україна озвучила попередження Білорусі через її нові угоди з Росією

Білорусь отримала від України попередження про наслідки підписання угод з окупаційною “владою” Криму.
Головні тези:
- За інформацією МЗС, виявлено щонайменше 7 порушень суверенітету України.
- Андрій Сибіга підкреслив, що кожна дія проти України матиме наслідки для порушників.
- Лукашенко неочікувано оголосив про відведення військ від кордону з Україною.
Білорусь підписала щонайменше 7 договорів з окупаційними “органами влади” Криму
Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Андрій Сибіга у Facebook.
За словами Сибіги, українській стороні відомо щонайменше про сім договорів, які підписані регіонами та містами Білорусі з окупаційними “органами влади” в Криму.
Дипломат поінформував, що у червні місто Вітебськ та Вітебська область уклали “угоди” з окупаційною владою міст українського Криму — Сімферополя та Феодосії, а також “радою міністрів” і “міністерством культури та туризму” Криму та Сакським районом півострова.
Також був підписаний протокол про наміри щодо створення вільної економічної зони Вітебськ — ТОТ Крим.
Він зазначив, що посадовці, які беруть участь у підготовці та підписанні таких “документів”, стануть предметом розгляду для застосування санкційних обмежень партнерами України.
Лукашенко неочікувано заявив про відведення військ від кордону з Україною
Нелегітимний президент Білорусі Олександр Лукашенко розпорядився прибрати додаткові війська на територіях, прилеглих до українського кордону.
Про це диктатор Білорусі заявив 13 липня під час відвідин 56-го зенітного ракетного полку, розташованого у місті Лунинець Брестської області РБ.
Зараз у нас жодних ускладнень немає з українцями, і я сподіваюся, що і не буде, — цинічно додав Лукашенко.
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