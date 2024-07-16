Україна озвучила попередження Білорусі через її нові угоди з Росією
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна озвучила попередження Білорусі через її нові угоди з Росією

Андрій Сибіга
Джерело:  online.ua

Білорусь отримала від України попередження про наслідки підписання угод з окупаційною “владою” Криму.

Головні тези:

  • За інформацією МЗС, виявлено щонайменше 7 порушень суверенітету України.
  • Андрій Сибіга підкреслив, що кожна дія проти України матиме наслідки для порушників.
  • Лукашенко неочікувано оголосив про відведення військ від кордону з Україною.

Білорусь підписала щонайменше 7 договорів з окупаційними “органами влади” Криму

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Андрій Сибіга у Facebook.

За словами Сибіги, українській стороні відомо щонайменше про сім договорів, які підписані регіонами та містами Білорусі з окупаційними “органами влади” в Криму.

Усі факти протиправних дій, які становлять загрозу суверенітету і територіальній цілісності України, чітко фіксуються правоохоронними органами нашої держави. Проводиться відповідне розслідування, за результатами якого причетні не залишаться безкарними і будуть притягнені до правової відповідальності.

Андрій Сибіга

Андрій Сибіга

Заступник міністра закордонних справ

Дипломат поінформував, що у червні місто Вітебськ та Вітебська область уклали “угоди” з окупаційною владою міст українського Криму — Сімферополя та Феодосії, а також “радою міністрів” і “міністерством культури та туризму” Криму та Сакським районом півострова.

Також був підписаний протокол про наміри щодо створення вільної економічної зони Вітебськ — ТОТ Крим.

Кожна злочинна дія проти Української держави та її територіальної цілісності матиме наслідки для  суб’єктів, які нехтують міжнародним правом, — підкреслив представник МЗС.

Він зазначив, що посадовці, які беруть участь у підготовці та підписанні таких “документів”, стануть предметом розгляду для застосування санкційних обмежень партнерами України.

Лукашенко неочікувано заявив про відведення військ від кордону з Україною

Нелегітимний президент Білорусі Олександр Лукашенко розпорядився прибрати додаткові війська на територіях, прилеглих до українського кордону.

Про це диктатор Білорусі заявив 13 липня під час відвідин 56-го зенітного ракетного полку, розташованого у місті Лунинець Брестської області РБ.

Після нашої певної роботи українці свої Збройні Сили та додаткові війська, які вони перекинули до нашого кордону, від кордону відвели та взагалі вивели із зони білорусько-українського кордону, — фантазує Лукашенко.

Зараз у нас жодних ускладнень немає з українцями, і я сподіваюся, що і не буде, — цинічно додав Лукашенко.

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