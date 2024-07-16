Украина озвучила предупреждение Беларуси из-за ее новых соглашений с Россией

Беларусь получила от Украины предупреждение о последствиях подписания соглашений с оккупационной властью Крыма.
Главные тезисы
- По информации МИД, выявлено не менее 7 нарушений суверенитета Украины.
- Андрей Сибига подчеркнул, что каждое действие против Украины будет иметь последствия для нарушителей.
- Лукашенко неожиданно объявил об отводе войск от границы с Украиной.
Беларусь подписала не менее 7 договоров с оккупационными "органами власти" Крыма
Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Андрей Сибига в Facebook.
По словам Сибиги, украинской стороне известно по меньшей мере о семи договорах, подписанных регионами и городами Беларуси с оккупационными "органами власти" в Крыму.
Дипломат проинформировал, что в июне город Витебск и Витебская область заключили "соглашения" с оккупационными властями городов украинского Крыма - Симферополя и Феодосии, а также "советом министров" и "министерством культуры и туризма" Крыма и Сакским районом полуострова.
Также был подписан протокол о намерениях по созданию свободной экономической зоны Витебск - ТОТ Крым.
Он отметил, что чиновники, участвующие в подготовке и подписании таких документов, станут предметом рассмотрения для применения санкционных ограничений партнерами Украины.
Лукашенко неожиданно заявил об отводе войск от границы с Украиной
Нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился убрать дополнительные войска на территориях, прилегающих к украинской границе.
Об этом диктатор Беларуси заявил 13 июля во время посещения 56-го зенитного ракетного полка, расположенного в городе Лунинец Брестской области РБ.
Сейчас у нас никаких осложнений нет с украинцами, и я надеюсь, что и не будет, – цинично добавил Лукашенко.
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