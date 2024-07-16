Украина озвучила предупреждение Беларуси из-за ее новых соглашений с Россией
Категория
Украина
Дата публикации

Украина озвучила предупреждение Беларуси из-за ее новых соглашений с Россией

Андрей Сибига
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Источник:  online.ua

Беларусь получила от Украины предупреждение о последствиях подписания соглашений с оккупационной властью Крыма.

Главные тезисы

  • По информации МИД, выявлено не менее 7 нарушений суверенитета Украины.
  • Андрей Сибига подчеркнул, что каждое действие против Украины будет иметь последствия для нарушителей.
  • Лукашенко неожиданно объявил об отводе войск от границы с Украиной.

Беларусь подписала не менее 7 договоров с оккупационными "органами власти" Крыма

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Андрей Сибига в Facebook.

По словам Сибиги, украинской стороне известно по меньшей мере о семи договорах, подписанных регионами и городами Беларуси с оккупационными "органами власти" в Крыму.

Все факты противоправных действий, представляющих угрозу суверенитету и территориальной целостности Украины, четко фиксируются правоохранительными органами нашего государства. Проводится соответствующее расследование, по результатам которого причастные не останутся безнаказанными и будут привлечены к правовой ответственности.

Андрей Сибига

Андрей Сибига

Заместитель министра иностранных дел

Дипломат проинформировал, что в июне город Витебск и Витебская область заключили "соглашения" с оккупационными властями городов украинского Крыма - Симферополя и Феодосии, а также "советом министров" и "министерством культуры и туризма" Крыма и Сакским районом полуострова.

Также был подписан протокол о намерениях по созданию свободной экономической зоны Витебск - ТОТ Крым.

Каждое преступное действие против Украинского государства и его территориальной целостности будет иметь последствия для субъектов, пренебрегающих международным правом, — подчеркнул представитель МИД.

Он отметил, что чиновники, участвующие в подготовке и подписании таких документов, станут предметом рассмотрения для применения санкционных ограничений партнерами Украины.

Лукашенко неожиданно заявил об отводе войск от границы с Украиной

Нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился убрать дополнительные войска на территориях, прилегающих к украинской границе.

Об этом диктатор Беларуси заявил 13 июля во время посещения 56-го зенитного ракетного полка, расположенного в городе Лунинец Брестской области РБ.

После нашей работы украинцы свои Вооруженные Силы и дополнительные войска, которые они перебросили к нашей границе, от границы отвели и вообще вывели из зоны белорусско-украинской границы, — фантазирует Лукашенко.

Сейчас у нас никаких осложнений нет с украинцами, и я надеюсь, что и не будет, – цинично добавил Лукашенко.

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