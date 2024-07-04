Белоруссия присоединилась к Шанхайской организации сотрудничества. Что это значит
Категория
Мир
Дата публикации

Белоруссия присоединилась к Шанхайской организации сотрудничества. Что это значит

Белоруссия присоединилась к Шанхайской организации сотрудничества. Что это значит
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Источник:  online.ua

4 июля Белоруссия официально стала десятой страной-членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Решение было принято на саммите в Казахстане.

Главные тезисы

 

  • Присоединение Беларуси к ШОС интерпретируется как шаг Пекина и Москвы в направлении создания геополитического противовеса западным институтам.
  • ШОС имеет цели укрепления доверия между членами, борьбы с терроризмом, развития экономического сотрудничества и культурного взаимодействия.
  • Присоединение новых стран, в том числе Беларуси, призвано продемонстрировать многовекторность мировоззрения Китая и России.
  • Для лидера РФ Владимира Путина ШОС стал важной дипломатической платформой и способом подчеркнуть его неизолированность на международной арене.

Беларусь вступила в Шанхайскую организацию сотрудничества

Соответствующее решение было подписано во время заседания Совета глав государств — членов ШОС в Астане, говорится на сайте президента Беларуси.

Таким образом, Белоруссия стала десятым членом ШОС. В организацию уже входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

CNN отмечает, что принятие Беларуси является еще одним толчком Пекина и Москвы к трансформации организации из регионального блока безопасности в геополитический противовес западным институтам во главе с США и их союзниками.

В отличие от Ирана, от присоединения Беларуси вы не получите ничего похожего на экономическое или сотрудничество безопасности. И именно поэтому я считаю, что это больше геополитический шаг, — говорит Ева Зайверт, эксперт по внешней политике Китая в Институте исследований Китая им. Меркатор в Берлине.

На третий год полномасштабной войны в Украине ШОС стала для лидера РФ Владимира Путина важным дипломатическим путем и платформой для демонстрации того, что он не изолирован на международной арене. И поскольку отношения между Китаем и США резко ухудшились, Пекин теперь меньше обходит то, что ШОС может быть заклейменна как антизападная организация, считает Зайверт.

Они хотят, чтобы ШОС воспринимался как большой блок, который больше нельзя игнорировать. С присоединением всех этих стран у Китая и России [хотят показать, что они] много сторонников их мировоззрения, — добавила эксперт.

Что известно о Шанхайской организации сотрудничества

Основа ШОС была заложена лидерами России, Китая, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана в 1996 году. Первоначально организация называлась "Шанхайская пятерка", впрочем, она была переименована в 2001 году после вступления Узбекистана.

Также в течение следующих лет в ШОС вступили:

  • Индия;

  • Пакистан;

  • Иран.

Основными целями организации являются:

  • укрепление взаимного доверия между странами-членами;

  • развитие сотрудничества в целях поддержания мира, безопасности и стабильности в регионе;

  • общая борьба с терроризмом;

  • развитие экономического сотрудничества;

  • расширение культурного взаимодействия.

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