Белоруссия присоединилась к Шанхайской организации сотрудничества. Что это значит

4 июля Белоруссия официально стала десятой страной-членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Решение было принято на саммите в Казахстане.
Главные тезисы
- Присоединение Беларуси к ШОС интерпретируется как шаг Пекина и Москвы в направлении создания геополитического противовеса западным институтам.
- ШОС имеет цели укрепления доверия между членами, борьбы с терроризмом, развития экономического сотрудничества и культурного взаимодействия.
- Присоединение новых стран, в том числе Беларуси, призвано продемонстрировать многовекторность мировоззрения Китая и России.
- Для лидера РФ Владимира Путина ШОС стал важной дипломатической платформой и способом подчеркнуть его неизолированность на международной арене.
Беларусь вступила в Шанхайскую организацию сотрудничества
Соответствующее решение было подписано во время заседания Совета глав государств — членов ШОС в Астане, говорится на сайте президента Беларуси.
Таким образом, Белоруссия стала десятым членом ШОС. В организацию уже входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.
CNN отмечает, что принятие Беларуси является еще одним толчком Пекина и Москвы к трансформации организации из регионального блока безопасности в геополитический противовес западным институтам во главе с США и их союзниками.
На третий год полномасштабной войны в Украине ШОС стала для лидера РФ Владимира Путина важным дипломатическим путем и платформой для демонстрации того, что он не изолирован на международной арене. И поскольку отношения между Китаем и США резко ухудшились, Пекин теперь меньше обходит то, что ШОС может быть заклейменна как антизападная организация, считает Зайверт.
Что известно о Шанхайской организации сотрудничества
Основа ШОС была заложена лидерами России, Китая, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана в 1996 году. Первоначально организация называлась "Шанхайская пятерка", впрочем, она была переименована в 2001 году после вступления Узбекистана.
Также в течение следующих лет в ШОС вступили:
Индия;
Пакистан;
Иран.
Основными целями организации являются:
укрепление взаимного доверия между странами-членами;
развитие сотрудничества в целях поддержания мира, безопасности и стабильности в регионе;
общая борьба с терроризмом;
развитие экономического сотрудничества;
расширение культурного взаимодействия.
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