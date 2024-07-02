Лукашенко планирует отпустить из-под стражи тяжелобольных политзаключенных

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко намекнул, что вскоре на свободу могут выйти некоторые оппоненты его режима.
Главные тезисы
- Более 90 политзаключенных в Беларуси нуждаются в медицинской помощи из-за тяжелого состояния здоровья.
- Лукашенко реализует план Путина по нагнетанию напряженности на границе с Украиной, распространяя дезинформацию об “украинской угрозе”.
- Информационная операция против Украины включает в себя угрозы применения силы, в том числе ядерного оружия, по мнению ЦПИ.
Лукашенко может отпустить на свободу тяжелобольных политзаключенных
По его словам, это действительно тяжелобольные люди преимущественно с раковыми заболеваниями.
По состоянию на конец мая, по данным правозащитного центра "Весна", известно более 90 политзаключенных, состояние здоровья которых тяжелое. Также за решеткой находятся 65 политзаключенных старше 60 лет, многие из которых испытывают серьезные проблемы со здоровьем.
По состоянию на 2 июля в Беларуси признаны политическими заключенными 1409 человек.
Весной Лукашенко намекнул, что белорусские службы могут надавить на выехавших за границу белорусов-оппонентов режима мерами против их родственников внутри страны.
Лукашенко реализует новый план Путина против Украины
Как отмечают аналитики, нелегитимный президент РФ лично включился в специальную информационную операцию против Украины
Так, 2 июля, во время встречи со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным в Минске он в очередной раз цинично соврал о выдуманной им же «украинской угрозе».
Приспешник Путина в очередной раз заявил, что Беларусь «втягивают в разборки» и это может привести к эскалации, от которой «весь мир дрогнет».
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