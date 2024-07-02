Лукашенко планирует отпустить из-под стражи тяжелобольных политзаключенных
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Мир
Дата публикации

Лукашенко планирует отпустить из-под стражи тяжелобольных политзаключенных

Лукашенко планирует отпустить из-под стражи тяжелобольных политзаключенных
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Источник:  online.ua

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко намекнул, что вскоре на свободу могут выйти некоторые оппоненты его режима.

Главные тезисы

 

  • Более 90 политзаключенных в Беларуси нуждаются в медицинской помощи из-за тяжелого состояния здоровья.
  • Лукашенко реализует план Путина по нагнетанию напряженности на границе с Украиной, распространяя дезинформацию об “украинской угрозе”.
  • Информационная операция против Украины включает в себя угрозы применения силы, в том числе ядерного оружия, по мнению ЦПИ.

Лукашенко может отпустить на свободу тяжелобольных политзаключенных

Не удивляйтесь, если через несколько дней на свободу выйдут очень тяжелобольные (как о них пишут) наши, которые не успели сбежать и находятся в местах не таких отдаленных, которые ломали, крушили страну в 2020 году, — заявил Лукашенко.

По его словам, это действительно тяжелобольные люди преимущественно с раковыми заболеваниями.

По состоянию на конец мая, по данным правозащитного центра "Весна", известно более 90 политзаключенных, состояние здоровья которых тяжелое. Также за решеткой находятся 65 политзаключенных старше 60 лет, многие из которых испытывают серьезные проблемы со здоровьем.

По состоянию на 2 июля в Беларуси признаны политическими заключенными 1409 человек.

Весной Лукашенко намекнул, что белорусские службы могут надавить на выехавших за границу белорусов-оппонентов режима мерами против их родственников внутри страны.

Лукашенко реализует новый план Путина против Украины

Как отмечают аналитики, нелегитимный президент РФ лично включился в специальную информационную операцию против Украины

Так, 2 июля, во время встречи со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным в Минске он в очередной раз цинично соврал о выдуманной им же «украинской угрозе».

Приспешник Путина в очередной раз заявил, что Беларусь «втягивают в разборки» и это может привести к эскалации, от которой «весь мир дрогнет».

Это заявление является частью масштабной информационной кампании по нагнетанию напряженности на границе с Украиной, в рамках которой распространяются сообщения о якобы взимании войск Украины и НАТО на белорусскую границу, а также раздаются угрозы применения силы «ответа», в частности ядерного оружия, — объясняет команда ЦПИ. .

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