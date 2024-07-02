Лукашенко планує відпустити з-під варти важкохворих політвʼязнів

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко натякнув, що невдовзі на свободу можуть вийти деякі опоненти його режиму.

Лукашенко може відпустити на свободу важкохворих політв'язнів

Не дивуйтеся, якщо за кілька днів на волю вийдуть дуже тяжкохворі (як про них пишуть) наші, які не встигли втекти й перебувають у місцях не таких віддалених, які ламали, кришили країну у 2020 році, — заявив Лукашенко. Поширити

За його словами, це дійсно важкохворі люди переважно з раковими захворюваннями.

Станом на кінець травня, за даними правозахисного центру "Весна", відомо про понад 90 політв'язнів, стан здоров'я яких важкий. Також за ґратами перебувають 65 політв'язнів, старших за 60 років, багато з яких мають серйозні проблеми зі здоров'ям.

Станом на 2 липня в Білорусі визнано політичними в'язнями 1409 осіб.

Навесні Лукашенко натякнув, що білоруські служби можуть натиснути на білорусів-опонентів режиму, які виїхали за кордон, заходами проти їхніх родичів всередині країни.

Лукашенко реалізовує новий план Путіна проти України

Як зазначають аналітики, нелегітимний президент РФ особисто включився у спеціальну інформаційну операцію проти України

Так, 2 липня, під час зустрічі зі спікером Держдуми РФ В’ячеславом Володіним у Мінську він вкотре цинічно збрехав про вигадану ним же «українську загрозу».

Поплічник Путіна вкотре заявив, що Білорусь «втягують у розбірки» і це може призвести до ескалації, від якої «весь світ здригнеться».