Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко натякнув, що невдовзі на свободу можуть вийти деякі опоненти його режиму.
Головні тези:
- Стан здоров'я понад 90 політв'язнів у Білорусі важкий, що стає підставою для їх можливого відпускання
- Лукашенко втягується в інформаційну операцію проти України за планом Путіна, намагаючись створити напруженість на кордоні
- Ситуація в Білорусі стає все більш напруженою через дії Лукашенка та його спроби дестабілізувати регіон
Лукашенко може відпустити на свободу важкохворих політв'язнів
За його словами, це дійсно важкохворі люди переважно з раковими захворюваннями.
Станом на кінець травня, за даними правозахисного центру "Весна", відомо про понад 90 політв'язнів, стан здоров'я яких важкий. Також за ґратами перебувають 65 політв'язнів, старших за 60 років, багато з яких мають серйозні проблеми зі здоров'ям.
Станом на 2 липня в Білорусі визнано політичними в'язнями 1409 осіб.
Навесні Лукашенко натякнув, що білоруські служби можуть натиснути на білорусів-опонентів режиму, які виїхали за кордон, заходами проти їхніх родичів всередині країни.
Лукашенко реалізовує новий план Путіна проти України
Як зазначають аналітики, нелегітимний президент РФ особисто включився у спеціальну інформаційну операцію проти України
Так, 2 липня, під час зустрічі зі спікером Держдуми РФ В’ячеславом Володіним у Мінську він вкотре цинічно збрехав про вигадану ним же «українську загрозу».
Поплічник Путіна вкотре заявив, що Білорусь «втягують у розбірки» і це може призвести до ескалації, від якої «весь світ здригнеться».
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