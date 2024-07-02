Лукашенко розпочав масштабну інформаційну операцію проти України — що це означає

Центр протидії дезінформації звернув увагу на нову скандальну заяву білоруського диктатора Олександра Лукашенка про Україну та пояснив, що насправді відбувається.
Головні тези:
- Путін та Лукашенко запускають інформаційну кампанію проти України, нагнітаючи напруженість на кордоні.
- Ціль - відволікти увагу від справжніх проблем та відтягти українські сили з фронту.
- Україна відкидає звинувачення у намірі атакувати Білорусь та намагається зміцнити свої кордони.
- ЦПД аналізує заходи Лукашенка та Путіна, які можуть призвести до нової ескалації.
Лукашенко реалізовує новий план Путіна проти України
Як зазначають аналітики, нелегітимний президент РФ особисто включився у спеціальну інформаційну операцію проти України
Так, 2 липня, під час зустрічі зі спікером Держдуми РФ В’ячеславом Володіним у Мінську він вкотре цинічно збрехав про вигадану ним же «українську загрозу».
Поплічник Путіна вкотре заявив, що Білорусь «втягують у розбірки» і це може призвести до ескалації, від якої «весь світ здригнеться».
Чого добиваються Путін та Лукашенко
За словами аналітиків, включення безпосередньо білоруського диктатора до нагнітання інформаційної ситуації на кордоні вказує про нові намагання Путіна «піднімати ставки».
Центр протидії дезінформації звертає увагу на те, що активне формування інформаційного шуму навколо РБ відповідає інтересам офіційної Москви.
Російський диктатор Володимир Путін продовжує робити усе можливе, аби відтягнути якомога більше сил України з активних ділянок фронту, а також змістити фокус уваги Заходу, пояснює керівник ЦПД, офіцер Сил оборони Андрій Коваленко.
До слова, українська влада неодноразово наголошувала, що ніколи не планувала збройну агресію проти Білорусі, а просто намагається посилити свої кордони після того, як російські війська здійснили вторгнення на північ України з території РБ.
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