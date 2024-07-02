Лукашенко розпочав масштабну інформаційну операцію проти України — що це означає

Центр протидії дезінформації звернув увагу на нову скандальну заяву білоруського диктатора Олександра Лукашенка про Україну та пояснив, що насправді відбувається.

Лукашенко реалізовує новий план Путіна проти України

Як зазначають аналітики, нелегітимний президент РФ особисто включився у спеціальну інформаційну операцію проти України

Так, 2 липня, під час зустрічі зі спікером Держдуми РФ В’ячеславом Володіним у Мінську він вкотре цинічно збрехав про вигадану ним же «українську загрозу».

Поплічник Путіна вкотре заявив, що Білорусь «втягують у розбірки» і це може призвести до ескалації, від якої «весь світ здригнеться».

Ця заява є частиною масштабної інформаційної кампанії з нагнітання напруженості на кордоні з Україною, в рамках якої поширюються повідомлення про нібито стягування військ України та НАТО до білоруського кордону, а також лунають погрози застосування сили «у відповідь», зокрема ядерної зброї, — пояснює команда ЦПД. Поширити

Чого добиваються Путін та Лукашенко

За словами аналітиків, включення безпосередньо білоруського диктатора до нагнітання інформаційної ситуації на кордоні вказує про нові намагання Путіна «піднімати ставки».

Центр протидії дезінформації звертає увагу на те, що активне формування інформаційного шуму навколо РБ відповідає інтересам офіційної Москви.

Російський диктатор Володимир Путін продовжує робити усе можливе, аби відтягнути якомога більше сил України з активних ділянок фронту, а також змістити фокус уваги Заходу, пояснює керівник ЦПД, офіцер Сил оборони Андрій Коваленко.