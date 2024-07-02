Лукашенко начал масштабную информационную операцию против Украины — что это значит

Центр противодействия дезинформации обратил внимание на новое скандальное заявление белорусского диктатора Александра Лукашенко об Украине и объяснил, что на самом деле происходит.
Главные тезисы
- Путин и Лукашенко запускают информационную кампанию против Украины, нагнетая напряженность на границе.
- Цель – отвлечь внимание от настоящих проблем и оттянуть украинские силы с фронта.
- Украина отбрасывает обвинения в намерении атаковать Беларусь и пытается укрепить свои границы.
- ЦПД анализирует заявления Лукашенко и Путина, которые могут привести к новой эскалации.
Лукашенко реализует новый план Путина против Украины
Как отмечают аналитики, нелегитимный президент РБ лично включился в специальную информационную операцию против Украины
Так, 2 июля, во время встречи со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным в Минске, он в очередной раз цинично соврал о выдуманной им же «украинской угрозе».
Приспешник Путина опять заявил, что Беларусь «втягивают в разборки» и это может привести к эскалации, от которой «весь мир дрогнет».
Чего добиваются Путин и Лукашенко
По словам аналитиков, включение непосредственно белорусского диктатора в нагнетание информационной ситуации на границе указывает на новые попытки Путина «поднимать ставки».
Центр противодействия дезинформации обращает внимание на то, что активное формирование информационного шума вокруг РБ отвечает интересам официальной Москвы.
Российский диктатор Владимир Путин продолжает делать все возможное, чтобы оттянуть как можно больше сил Украины с активных участков фронта, а также сместить фокус внимания Запада, объясняет руководитель ЦПД, офицер сил обороны Андрей Коваленко.
К слову, украинские власти неоднократно отмечали, что никогда не планировали вооруженную агрессию против Беларуси, а просто пытаются усилить свои границы после того, как российские войска совершили вторжение на север Украины с территории РБ.
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