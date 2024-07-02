Лукашенко начал масштабную информационную операцию против Украины — что это значит

Центр противодействия дезинформации обратил внимание на новое скандальное заявление белорусского диктатора Александра Лукашенко об Украине и объяснил, что на самом деле происходит.

Лукашенко реализует новый план Путина против Украины

Как отмечают аналитики, нелегитимный президент РБ лично включился в специальную информационную операцию против Украины

Так, 2 июля, во время встречи со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным в Минске, он в очередной раз цинично соврал о выдуманной им же «украинской угрозе».

Приспешник Путина опять заявил, что Беларусь «втягивают в разборки» и это может привести к эскалации, от которой «весь мир дрогнет».

Это заявление является частью масштабной информационной кампании по нагнетанию напряженности на границе с Украиной, в рамках которой распространяются сообщения о якобы стягивании войск Украины и НАТО на белорусскую границу, а также раздаются угрозы касательно применения силы в качестве ответа, в частности ядерного оружия, — объясняет команда ЦПД. Поделиться

Чего добиваются Путин и Лукашенко

По словам аналитиков, включение непосредственно белорусского диктатора в нагнетание информационной ситуации на границе указывает на новые попытки Путина «поднимать ставки».

Центр противодействия дезинформации обращает внимание на то, что активное формирование информационного шума вокруг РБ отвечает интересам официальной Москвы.

Российский диктатор Владимир Путин продолжает делать все возможное, чтобы оттянуть как можно больше сил Украины с активных участков фронта, а также сместить фокус внимания Запада, объясняет руководитель ЦПД, офицер сил обороны Андрей Коваленко.