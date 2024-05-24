Путін уперше розкрив ціль візиту до Лукашенка

Як стверджує нелегітимний президент РФ Володимир Путін, він прибув у Білорусь на зустріч з білоруським диктатором Олександром Лукашенком, щоб обговорити питання безпеки, а також участі білоруської сторони в навчаннях з нестратегічною ядерною зброєю.

Путін хоче масштабувати ядерні навчання

Поговоримо про другу фазу навчань. Це пов'язано з прямою участю наших білоруських друзів, колег у військовій сфері в цих заходах. Володимир Путін Нелегітимний президент РФ

Як уже згадувалося раніше, увечері 23 травня літак російського диктатора здійснив посадку в аеропорту білоруської столиці.

“Пул першого” заявляє, що в аеропорту Мінська уже відбулася перша коротка розмова нелегітимних президентів Росії та Білорусі.

Окрім того, пресслужба Олександра Лукашенка уточнює, що 24 травня переговори відбудуться в Палаці незалежності в Мінську спочатку у вузькому, а потім у розширеному складах.

У Білорусі схвалили нову воєнну доктрину

25 квітня 2024 року офіційно стало відомо, що Всебілоруські народні збори затвердили оновлену концепцію нацбезпеки та воєнну доктрину, що є останнім етапом погодження цих документів.

За словами глави Міноборони РФ Віктора Хрєніна, у воєнній доктрині вказали "джерела загроз для Білорусі", а також попередили про "розв’язання внутрішнього конфлікту руками псевдобілоруських екстремістських організацій на зразок полку Калиновського".

Режим Лукашенка продовжує лякати білорусів "регіональними амбіціями Польщі", які вона буцімто може спробувати реалізувати із застосуванням сили.