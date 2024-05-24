Путин впервые раскрыл цель визита к Лукашенко
Категория
Политика
Дата публикации

Путин впервые раскрыл цель визита к Лукашенко

Путин
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Источник:  online.ua

Как утверждает нелегитимный президент РФ Владимир Путин, он прибыл в Беларусь на встречу с белорусским диктатором Александром Лукашенко, чтобы обсудить вопросы безопасности, а также участие белорусской стороны в учениях с нестратегическим ядерным оружием.

Путин хочет масштабировать ядерные учения

Поговорим о второй фазе учений. Это связано с прямым участием наших белорусских друзей, коллег в военной сфере в этих мероприятиях.

Владимир Путин

Владимир Путин

Нелегитимный президент РФ

Как уже упоминалось ранее, вечером 23 мая самолет российского диктатора совершил посадку в аэропорту белорусской столицы.

“Пул первого” заявляет, что в аэропорту Минска уже состоялся первый короткий разговор нелегитимных президентов России и Беларуси.

Кроме того, пресс-служба Александра Лукашенко уточняет, что 24 мая переговоры состоятся во Дворце независимости в Минске сначала в узком, а затем в расширенном составах.

В Беларуси одобрили новую военную доктрину

25 апреля 2024 г. официально стало известно, что Всебелорусское народное собрание утвердило обновленную концепцию нацбезопасности и военную доктрину, что является последним этапом согласования этих документов.

По словам главы Минобороны РФ Виктора Хренина, в военной доктрине указали "источники угроз для Беларуси", а также предупредили о "разрешении внутреннего конфликта руками псевдобеларусских экстремистских организаций вроде полка Калиновского".

Режим Лукашенко продолжает пугать белорусов "региональными амбициями Польши", которые она может попытаться реализовать с применением силы.

Это то, с чем мы сталкиваемся сегодня на наших южных и западных границах. При этом сами по себе провокации, вооруженные акции и инциденты со стороны наших соседей не являются военным конфликтом, но они могут стать катализатором его разрешения, — цинично лжет Хренин .

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