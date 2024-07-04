Білорусь приєдналася до Шанхайської організації співробітництва. Що це означає

4 липня Білорусь офіційно стала десятою країною-членом Шанхайської організації співробітництва (ШОС). Рішення було ухвалено під час саміту в Казахстані.
Головні тези:
- Приєднання Білорусі до ШОС було сприйнято як важливий дипломатичний шлях для лідера РФ Володимира Путіна.
- Роль Китаю та Росії в розвитку ШОС полягає в намаганні показати свою геополітичну вагу та прихильність до їхнього світогляду.
- Основані у 1996 році, ШОС вже налічує 10 країн-членів, які працюють над розвитком співробітництва та зміцненням стабільності в регіоні.
Білорусь вступила в Шанхайську організацію співробітництва
Відповідне рішення підписали під час засідання Ради глав держав — членів ШОС в Астані, йдеться на сайті президента Білорусі.
Таким чином, Білорусь стала десятим членом ШОС. В організацію вже входять Індія, Іран, Казахстан, Китай, Киргизстан, Пакистан, Росія, Таджикистан і Узбекистан.
CNN зазначає, що прийняття Білорусі є ще одним поштовхом Пекіну і Москви до трансформації організації з регіонального блоку безпеки в геополітичну противагу західним інституціям на чолі зі США та їхніми союзниками.
На третій рік повномасштабної війни в Україні ШОС стала для лідера РФ Володимира Путіна важливим дипломатичним шляхом, а також платформою для демонстрації того, що він не ізольований на міжнародній арені. І оскільки відносини між Китаєм і США різко погіршилися, Пекін тепер менше обходить те, що ШОС може бути затаврована як антизахідна організація, вважає Зайверт.
Що відомо про Шанхайську організацію співробітництва
Основу ШОС було закладено лідерами Росії, Китаю, Казахстану, Киргизстану та Таджикистану у 1996-му році. Спочатку організація називалась "Шанхайська п'ятірка", втім вона була перейменована у 2001 році після вступу Узбекистану.
Також протягом наступних років до ШОС вступили:
Індія;
Пакистан;
Іран.
Основними цілями організації є:
зміцнення взаємної довіри між країнами-членами;
розвиток співробітництва з метою підтримання миру, безпеки і стабільності в регіоні;
спільна боротьба з тероризмом;
розвиток економічного співробітництва;
розширення культурної взаємодії.
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