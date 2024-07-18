Білорусь піднімала свої винищувачі під час атаки України дронами РФ
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Білорусь піднімала свої винищувачі під час атаки України дронами РФ

Білорусь піднімала свої винищувачі під час атаки України дронами РФ
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Джерело:  OSINT-проєкт "Беларускі Гаюн"

За даними моніторингового проєкту “Беларускі Гаюн”, винищувач Білорусі чергував у Гомельській області під час чергової російської атаки  дронами на Україну.

Головні тези:

 

  • За даними моніторингового проєкту "Беларускі Гаюн", винищувачі РБ чергували у Гомельській області під час російських атак на Україну.
  • Чергові сили ВПС і військ ППО Білорусі патрулювали повітряний простір для захисту від російських дронів та ракет.
  • Російські "шахеди" не фіксувалися в Білорусі, але було зафіксовано вибух дрона-камікадзе типу "шахед" на її території.
  • Дані показують, що дрони, які залітали на територію Білорусі, були призначені для атак на Україну.

Повітряні сили РБ чергували на Гомельщині під час атаки РФ на Україну

За інформацією “Беларускі Гаюн”, 18 липня з 01:45 до 03:10 з аеродрому «Барановичі» на південь Білорусі літав винищувач ПС РБ.

Відомо, що винищувач чергував у повітряному просторі Гомельської області під час чергової російської атаки Україною з використанням переважно БЛА.

Проте зазначається, що прильотів російських безпілотників типу Shahed-136/131 до Білорусі не фіксувалося.

Очевидно, чергові сили ВПС і військ ППО РБ стали превентивно патрулювати повітряний простір контролю за літаючими російськими дронами і ракетами, — зазначають в “Беларускі Гаюн”.

Нагадаємо, у ніч на 18 липня армія РФ атакувала Україну 16 ударними БпЛА типу Shahed-131/136 та  трьома керованими авіаційними ракетами. В результаті захисникам неба вдалось уразити усі 16 "шахедів" та дві керовані авіаційні ракети Х-59.

Чому в Білорусі вибухнув російський "шахед"

Зазначається, що "Беларускі Гаюн" з'ясував, що дрон-камікадзе типу "шахед", який зайшов до Білорусі 16 липня в районі 8:40, розбився в Жовтневому районі Гомельської області.

За даними аналітиків, “шахед” упав між селищем Паричі та містом Любань Гомельської області, що за 55 км від міста Бобруйськ і за 120 км від кордону з Україною.

Фото — t.me/Hajun_BY

Нам достеменно відомо, що під час падіння стався вибух дрона-камікадзе, що прямо підтверджує, що “шахеди”, які залітають на територію Білорусі, ніякі не "навчальні" або "розвідувальні", а реальні з боєкомплектом на борту. І призначалися вони для атаки територією України, — йдеться у повідомленні.

За даними проєкту, у ніч проти 16 липня близько 4:10 ранку у Білорусь залетів російський "шахед", який через 50 хвилин залишив повітряний простір Білорусі і повернувся в Україну. Над білоруською територією дрон-камікадзе пролетів близько 60 км.

Пізніше, близько 8:40 ранку до Білорусі залетів черговий, вже четвертий з 11 липня, "шахед". Дрон прямував з боку Житомирської області України на Наровлю і далі пішов курсом на Бобруйськ. З аеродромів "Барановичі" і "Мачулищі" піднімали у повітря винищувач Су-30 і вертоліт Мі-24 Військово-повітряних сил Білорусі.

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