Білорусь піднімала свої винищувачі під час атаки України дронами РФ

За даними моніторингового проєкту “Беларускі Гаюн”, винищувач Білорусі чергував у Гомельській області під час чергової російської атаки дронами на Україну.

Повітряні сили РБ чергували на Гомельщині під час атаки РФ на Україну

За інформацією “Беларускі Гаюн”, 18 липня з 01:45 до 03:10 з аеродрому «Барановичі» на південь Білорусі літав винищувач ПС РБ.

Відомо, що винищувач чергував у повітряному просторі Гомельської області під час чергової російської атаки Україною з використанням переважно БЛА.

Проте зазначається, що прильотів російських безпілотників типу Shahed-136/131 до Білорусі не фіксувалося.

Очевидно, чергові сили ВПС і військ ППО РБ стали превентивно патрулювати повітряний простір контролю за літаючими російськими дронами і ракетами, — зазначають в “Беларускі Гаюн”. Поширити

Нагадаємо, у ніч на 18 липня армія РФ атакувала Україну 16 ударними БпЛА типу Shahed-131/136 та трьома керованими авіаційними ракетами. В результаті захисникам неба вдалось уразити усі 16 "шахедів" та дві керовані авіаційні ракети Х-59.

Чому в Білорусі вибухнув російський "шахед"

Зазначається, що "Беларускі Гаюн" з'ясував, що дрон-камікадзе типу "шахед", який зайшов до Білорусі 16 липня в районі 8:40, розбився в Жовтневому районі Гомельської області.

За даними аналітиків, “шахед” упав між селищем Паричі та містом Любань Гомельської області, що за 55 км від міста Бобруйськ і за 120 км від кордону з Україною.

Фото — t.me/Hajun_BY

Нам достеменно відомо, що під час падіння стався вибух дрона-камікадзе, що прямо підтверджує, що “шахеди”, які залітають на територію Білорусі, ніякі не "навчальні" або "розвідувальні", а реальні з боєкомплектом на борту. І призначалися вони для атаки територією України, — йдеться у повідомленні. Поширити

За даними проєкту, у ніч проти 16 липня близько 4:10 ранку у Білорусь залетів російський "шахед", який через 50 хвилин залишив повітряний простір Білорусі і повернувся в Україну. Над білоруською територією дрон-камікадзе пролетів близько 60 км.