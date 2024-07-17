Польща проведе військову операцію на кордоні з Білоруссю — що відбувається

Уже за 2 тижні Польща має намір розпочати операцію "Безпечне Підляшшя", до якої будуть залучені близько 17 тисяч військових.

Що відомо про нову військову операцію Польщі

Цю інформацію 17 липня офіційно підтвердив очільник Міноборони Польщі Владислав Косіняк-Комиш.

На пресконференції з главою польського МВС Томашем Семоняком, Косіняк-Комиш оцінив, серед іншого, що рішення про запровадження буферної зони на кордоні з Білоруссю має позитивний ефект — кількість спроб перетину кордону і самих перетинів зменшилась. Поширити

Відповідальною за операцію буде 18-та механізована дивізія.

Очільник Міноборони додав, що для навчання солдатів на кордоні були відряджені поліцейські, в тому числі ті, які брали участь у місії в Косові.

Міністр також запевнив, що всі, хто в будь-який спосіб кривдитиме солдатів польської армії та офіцерів, які захищають польський кордон, відповідатимуть за це.

Своєю чергою Семоняк вказав, що кількість спроб незаконного перетину кордону скоротилася вдвічі.

Це дуже конкретний результат, пов'язаний із тим, що ми відсунули контрабандистів від самого кордону. Томаш Семоняк Міністр внутрішніх справ Польщі

Семоняк розповів, що спільно з Міністерством закордонних справ проводяться заходи, спрямовані на те, щоб громадяни країн, з яких прибувають нелегальні мігранти, усвідомлювали, що запланований ними перетин польсько-білоруського кордону є злочином.

Ми також постійно чинимо політичний тиск на Білорусь, щоб вона відмовилася від цієї процедури. Поширити

Міністр зазначив, що Польща також вимагає від Білорусі співпраці у розслідуванні, щоб знайти вбивцю польського солдата, який помер після поранення на кордоні.

Польща збільшує витрати на оборону

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Польща планує збільшити свої витрати на оборону до 5% ВВП у 2025 році на тлі війни РФ проти України.

Сікорський зауважив, що колишній президент США Дональд Трамп "мав рацію, коли наполягав на тому, що союзники повинні витрачати більше коштів".

Водночас, за його словами, Польща планує витратити близько 4% ВВП цього року, перш ніж збільшувати витрати далі.

Сікорський наголосив, що витрати не повинні бути "єдиним мірилом". Так, наприклад, Ісландія, член НАТО, має невеликий оборонний бюджет, але відіграє важливу роль, дозволяючи союзникам заправляти літаки. А Польща відправила війська до Афганістану, щоб допомогти США, коли це було необхідно, навіть коли вона все ще витрачала менше ніж 2% на оборону.