Польша проведет военную операцию на границе с Беларусью — что происходит

Уже через 2 недели Польша намерена начать операцию "Безопасное Подляшье", в которой будут участвовать около 17 тысяч военных.

Что известно о новой военной операции Польши

Эту информацию 17 июля официально подтвердил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Комыш.

На пресс-конференции с главой польского МВД Томашем Семоняком Косиняк-Комыш оценил, среди прочего, что решение о введении буферной зоны на границе с Беларусью имеет положительный эффект — количество попыток пересечения границы и самих пересечений уменьшилось. Поделиться

Ответственной за операцию будет 18-я механизированная дивизия.

Глава Минобороны добавил, что для обучения солдат на границе были командированы полицейские, в том числе участвовавшие в миссии в Косово.

Министр также заверил, что все, кто каким-либо образом будет обижать солдат польской армии и офицеров, защищающих польскую границу, будут отвечать за это.

В свою очередь Семоняк указал, что количество попыток незаконного пересечения границы сократилось вдвое.

Это очень конкретный результат, связанный с тем, что мы отодвинули контрабандистов от самой границы. Томаш Семоняк Министр внутренних дел Польши

Семоняк рассказал, что совместно с Министерством иностранных дел проводятся мероприятия, направленные на то, чтобы граждане стран, из которых прибывают нелегальные мигранты, осознавали, что запланированное ими пересечение польско-белорусской границы является преступлением.

Мы также постоянно оказываем политическое давление на Беларусь, чтобы она отказалась от этой процедуры. Поделиться

Министр отметил, что Польша также требует от Беларуси сотрудничества в расследовании, чтобы найти убийцу польского солдата, скончавшегося после ранения на границе.

Польша увеличивает расходы на оборону

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Польша планирует увеличить свои расходы по обороне до 5% ВВП в 2025 году на фоне войны РФ против Украины.

Сикорский отметил, что бывший президент США Дональд Трамп "прав был, когда настаивал на том, что союзники должны тратить больше средств".

В то же время Польша планирует потратить около 4% ВВП в этом году, прежде чем увеличивать расходы дальше.

Сикорский подчеркнул, что расходы не должны быть "единственным мерилом". Так, например, Исландия, член НАТО, имеет небольшой оборонный бюджет, но играет важную роль, позволяя союзникам заправлять самолеты. А Польша отправила войска в Афганистан, чтобы помочь США, когда это было необходимо, даже когда она все еще тратила менее 2% на оборону.