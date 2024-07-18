Беларусь поднимала свои истребители во время атаки Украины дронами РФ

По данным мониторингового проекта "Белорусский Гаюн", истребитель Беларуси дежурил в Гомельской области во время очередной российской атаки дронами на Украину.
Главные тезисы
- “Белорусский Гаюн” отмечает, что воздушные силы РБ активно патрулировали воздушное пространство для предотвращения атак.
- В ходе атаки РФ на Украину в Беларуси был зафиксирован взрыв российского дрона-камикадзе типа “шахед” на территории Гомельской области.
- Также поднимались Су-30 и вертолет Ми-24 для обеспечения безопасности воздушного пространства Беларуси во время потенциальной угрозы.
Воздушные силы РБ дежурили на Гомельщине во время атаки РФ на Украину
По информации "Белорусский Гаюн", 18 июля с 01:45 до 03:10 с аэродрома "Барановичи" на юг Беларуси летал истребитель ПС РБ.
Известно, что истребитель дежурил в воздушном пространстве Гомельской области во время очередной российской атаки по Украине с использованием преимущественно БЛА.
Однако отмечается, что прилеты российских беспилотников типа Shahed-136/131 в Беларусь не фиксировались.
Напомним, в ночь на 18 июля армия РФ атаковала Украину 16 ударными БПЛА типа Shahed-131/136 и тремя управляемыми авиационными ракетами. В результате защитникам неба удалось поразить все 16 "шахедов" и две управляемые авиационные ракеты Х-59.
Почему в Беларуси взорвался российский "шахед"
Отмечается, что "Белорусский Гаюн" выяснил, что зашедший в Беларусь 16 июля в районе 8:40 дрон-камикадзе типа "шахед" разбился в Жовтневом районе Гомельской области.
По данным аналитиков, "шахед" упал между поселком Паричи и городом Любань Гомельской области, что в 55 км от города Бобруйск и в 120 км от границы с Украиной.
По данным проекта, в ночь на 16 июля около 4:10 утра в Беларусь залетел российский "шахед", который через 50 минут покинул воздушное пространство Беларуси и вернулся в Украину. Над белорусской территорией дрон-камикадзе пролетел около 60 км.
Позже около 8:40 утра в Беларусь залетел очередной, уже четвертый с 11 июля, "шахед". Дрон направлялся со стороны Житомирской области Украины на Наровлю и пошел по курсу на Бобруйск. С аэродромов "Барановичи" и "Мачулищи" поднимали в атмосферу истребитель Су-30 и вертолет Ми-24 Военно-воздушных сил Беларуси.
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