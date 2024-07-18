Беларусь поднимала свои истребители во время атаки Украины дронами РФ
Категория
Мир
Дата публикации

Беларусь поднимала свои истребители во время атаки Украины дронами РФ

Беларусь поднимала свои истребители во время атаки Украины дронами РФ
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Источник:  OSINT-проект "Беларускі Гаюн"

По данным мониторингового проекта "Белорусский Гаюн", истребитель Беларуси дежурил в Гомельской области во время очередной российской атаки дронами на Украину.

Главные тезисы

 

  • “Белорусский Гаюн” отмечает, что воздушные силы РБ активно патрулировали воздушное пространство для предотвращения атак.
  • В ходе атаки РФ на Украину в Беларуси был зафиксирован взрыв российского дрона-камикадзе типа “шахед” на территории Гомельской области.
  • Также поднимались Су-30 и вертолет Ми-24 для обеспечения безопасности воздушного пространства Беларуси во время потенциальной угрозы.

Воздушные силы РБ дежурили на Гомельщине во время атаки РФ на Украину

По информации "Белорусский Гаюн", 18 июля с 01:45 до 03:10 с аэродрома "Барановичи" на юг Беларуси летал истребитель ПС РБ.

Известно, что истребитель дежурил в воздушном пространстве Гомельской области во время очередной российской атаки по Украине с использованием преимущественно БЛА.

Однако отмечается, что прилеты российских беспилотников типа Shahed-136/131 в Беларусь не фиксировались.

Очевидно, очередные силы ВВС и войск ПВО РБ стали превентивно патрулировать воздушное пространство контроля над летающими российскими дронами и ракетами, — отмечают в «Белорусском Гаюне».

Напомним, в ночь на 18 июля армия РФ атаковала Украину 16 ударными БПЛА типа Shahed-131/136 и тремя управляемыми авиационными ракетами. В результате защитникам неба удалось поразить все 16 "шахедов" и две управляемые авиационные ракеты Х-59.

Почему в Беларуси взорвался российский "шахед"

Отмечается, что "Белорусский Гаюн" выяснил, что зашедший в Беларусь 16 июля в районе 8:40 дрон-камикадзе типа "шахед" разбился в Жовтневом районе Гомельской области.

По данным аналитиков, "шахед" упал между поселком Паричи и городом Любань Гомельской области, что в 55 км от города Бобруйск и в 120 км от границы с Украиной.

Фото — t.me/Hajun_BY

Нам точно известно, что во время падения произошел взрыв дрона-камикадзе, прямо подтверждающий, что "шахеды", залетающие на территорию Беларуси, никакие не "учебные" или "разведывательные", а реальные с боекомплектом на борту. И предназначались они для атаки по территории Украины, — говорится в сообщении.

По данным проекта, в ночь на 16 июля около 4:10 утра в Беларусь залетел российский "шахед", который через 50 минут покинул воздушное пространство Беларуси и вернулся в Украину. Над белорусской территорией дрон-камикадзе пролетел около 60 км.

Позже около 8:40 утра в Беларусь залетел очередной, уже четвертый с 11 июля, "шахед". Дрон направлялся со стороны Житомирской области Украины на Наровлю и пошел по курсу на Бобруйск. С аэродромов "Барановичи" и "Мачулищи" поднимали в атмосферу истребитель Су-30 и вертолет Ми-24 Военно-воздушных сил Беларуси.

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