Беларусь поднимала свои истребители во время атаки Украины дронами РФ

По данным мониторингового проекта "Белорусский Гаюн", истребитель Беларуси дежурил в Гомельской области во время очередной российской атаки дронами на Украину.

Воздушные силы РБ дежурили на Гомельщине во время атаки РФ на Украину

По информации "Белорусский Гаюн", 18 июля с 01:45 до 03:10 с аэродрома "Барановичи" на юг Беларуси летал истребитель ПС РБ.

Известно, что истребитель дежурил в воздушном пространстве Гомельской области во время очередной российской атаки по Украине с использованием преимущественно БЛА.

Однако отмечается, что прилеты российских беспилотников типа Shahed-136/131 в Беларусь не фиксировались.

Очевидно, очередные силы ВВС и войск ПВО РБ стали превентивно патрулировать воздушное пространство контроля над летающими российскими дронами и ракетами, — отмечают в «Белорусском Гаюне». Поделиться

Напомним, в ночь на 18 июля армия РФ атаковала Украину 16 ударными БПЛА типа Shahed-131/136 и тремя управляемыми авиационными ракетами. В результате защитникам неба удалось поразить все 16 "шахедов" и две управляемые авиационные ракеты Х-59.

Почему в Беларуси взорвался российский "шахед"

Отмечается, что "Белорусский Гаюн" выяснил, что зашедший в Беларусь 16 июля в районе 8:40 дрон-камикадзе типа "шахед" разбился в Жовтневом районе Гомельской области.

По данным аналитиков, "шахед" упал между поселком Паричи и городом Любань Гомельской области, что в 55 км от города Бобруйск и в 120 км от границы с Украиной.

Фото — t.me/Hajun_BY

Нам точно известно, что во время падения произошел взрыв дрона-камикадзе, прямо подтверждающий, что "шахеды", залетающие на территорию Беларуси, никакие не "учебные" или "разведывательные", а реальные с боекомплектом на борту. И предназначались они для атаки по территории Украины, — говорится в сообщении. Поделиться

По данным проекта, в ночь на 16 июля около 4:10 утра в Беларусь залетел российский "шахед", который через 50 минут покинул воздушное пространство Беларуси и вернулся в Украину. Над белорусской территорией дрон-камикадзе пролетел около 60 км.