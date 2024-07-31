До Білорусі залетіло 5 російських "шахедів" під час масової атаки на Україну

Під час атаки РФ на Україну до Білорусі залетіло щонайменше 5 безпілотників. Один із них пролетів над її територією понад 100 км.
Головні тези:
- Один з дронів пролетів над територією Білорусі понад 100 км, що викликало реакцію ВПС Білорусі.
- Україна успішно відбила атаку 89 ворожих дронів типу “Shahed” та керованої авіаційної ракети Х-59.
- Росія спрямувала на Київ наймасованішу атаку дронами за 2024 рік, втративши всі 89 дронів під час атаки.
Російські дрони вкотре залетіли до Білорусі
Як зазначається, у ніч із 30 на 31 липня стався наймасовіший захід "Шахедів" у повітряний простір Білорусі за весь період моніторингу.
За інформацією "Беларускі Гаюн", загалом за минулу ніч у Білорусь залетіло не менше ніж п'ять дронів-камікадзе типу "Шахед".
Повідомляється, що перший "Шахед" зайшов у Білорусь приблизно о 23:20 у районі с. Асаревичі.
Через це ВПС Білорусі з аеродрому "Барановичі" підняли винищувач, який понад годину літав по всьому південному сходу країни поблизу прикордоння.
Дрони-камікадзе вторглися в повітряний простір Білорусі в районі смт Лоїв, с. Асаревичі та с. Кірове. Кірове.
РФ здійснила наймасованішу атаку дронами на Київ за 2024 рік
31 липня РФ спрямувала на столицю багато десятків безпілотників. Це була вже сьома атака Києва ворожими дронами у липні.
За кількістю застосованих БпЛА, вона стала для столиці наймасованішою за 2024 рік.
Як повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук, ворог атакував керованою авіаційною ракетою Х-59 із окупованої Херсонщини та 89-ма ударними БпЛА типу «Shahed» із районів Єйськ, Сеща, Курськ, Приморсько-Ахтарськ.
Українська протиповітряна оборона успішно відбила атаку: з усіх 89 дронів Shahed-131/136, виявлених радіолокаційними підрозділами Повітряних сил, були збиті всі 89.
Також була збита керована авіаційна ракета Х-59, якою ворог атакував Миколаївську область.
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