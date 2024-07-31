До Білорусі залетіло 5 російських "шахедів" під час масової атаки на Україну
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До Білорусі залетіло 5 російських "шахедів" під час масової атаки на Україну

До Білорусі залетіло 5 російських "шахедів" під час масової атаки на Україну
Джерело:  OSINT-проєкт "Беларускі Гаюн"

Під час атаки РФ на Україну до Білорусі залетіло щонайменше 5 безпілотників. Один із них пролетів над її територією понад 100 км.

Головні тези:

 

  • Один з дронів пролетів над територією Білорусі понад 100 км, що викликало реакцію ВПС Білорусі.
  • Україна успішно відбила атаку 89 ворожих дронів типу “Shahed” та керованої авіаційної ракети Х-59.
  • Росія спрямувала на Київ наймасованішу атаку дронами за 2024 рік, втративши всі 89 дронів під час атаки.

Російські дрони вкотре залетіли до Білорусі

Як зазначається, у ніч із 30 на 31 липня стався наймасовіший захід "Шахедів" у повітряний простір Білорусі за весь період моніторингу.

За інформацією "Беларускі Гаюн", загалом за минулу ніч у Білорусь залетіло не менше ніж п'ять дронів-камікадзе типу "Шахед".

Повідомляється, що перший "Шахед" зайшов у Білорусь приблизно о 23:20 у районі с. Асаревичі.

Через це ВПС Білорусі з аеродрому "Барановичі" підняли винищувач, який понад годину літав по всьому південному сходу країни поблизу прикордоння.

Дрони-камікадзе вторглися в повітряний простір Білорусі в районі смт Лоїв, с. Асаревичі та с. Кірове. Кірове.

Більшість дронів після заходу одразу йшли вглиб Поліського радіаційно-екологічного заповідника і далі назад в Україну, але один із дронів пролетів Білоруссю понад 260 км, аж до м. Столін (Брестська обл.), — пише "Беларускі Гаюн".

РФ здійснила наймасованішу атаку дронами на Київ за 2024 рік

31 липня РФ спрямувала на столицю багато десятків безпілотників. Це була вже сьома атака Києва ворожими дронами у липні.

За кількістю застосованих БпЛА, вона стала для столиці наймасованішою за 2024 рік.

Як повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук, ворог атакував керованою авіаційною ракетою Х-59 із окупованої Херсонщини та 89-ма ударними БпЛА типу «Shahed» із районів Єйськ, Сеща, Курськ, Приморсько-Ахтарськ.

Українська протиповітряна оборона успішно відбила атаку: з усіх 89 дронів Shahed-131/136, виявлених радіолокаційними підрозділами Повітряних сил, були збиті всі 89.

Також була збита керована авіаційна ракета Х-59, якою ворог атакував Миколаївську область.

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