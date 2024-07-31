До Білорусі залетіло 5 російських "шахедів" під час масової атаки на Україну

Під час атаки РФ на Україну до Білорусі залетіло щонайменше 5 безпілотників. Один із них пролетів над її територією понад 100 км.

Російські дрони вкотре залетіли до Білорусі

Як зазначається, у ніч із 30 на 31 липня стався наймасовіший захід "Шахедів" у повітряний простір Білорусі за весь період моніторингу.

За інформацією "Беларускі Гаюн", загалом за минулу ніч у Білорусь залетіло не менше ніж п'ять дронів-камікадзе типу "Шахед".

Повідомляється, що перший "Шахед" зайшов у Білорусь приблизно о 23:20 у районі с. Асаревичі.

Через це ВПС Білорусі з аеродрому "Барановичі" підняли винищувач, який понад годину літав по всьому південному сходу країни поблизу прикордоння.

Дрони-камікадзе вторглися в повітряний простір Білорусі в районі смт Лоїв, с. Асаревичі та с. Кірове. Кірове.

Більшість дронів після заходу одразу йшли вглиб Поліського радіаційно-екологічного заповідника і далі назад в Україну, але один із дронів пролетів Білоруссю понад 260 км, аж до м. Столін (Брестська обл.), — пише "Беларускі Гаюн". Поширити

РФ здійснила наймасованішу атаку дронами на Київ за 2024 рік

31 липня РФ спрямувала на столицю багато десятків безпілотників. Це була вже сьома атака Києва ворожими дронами у липні.

За кількістю застосованих БпЛА, вона стала для столиці наймасованішою за 2024 рік.

Як повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук, ворог атакував керованою авіаційною ракетою Х-59 із окупованої Херсонщини та 89-ма ударними БпЛА типу «Shahed» із районів Єйськ, Сеща, Курськ, Приморсько-Ахтарськ.

Українська протиповітряна оборона успішно відбила атаку: з усіх 89 дронів Shahed-131/136, виявлених радіолокаційними підрозділами Повітряних сил, були збиті всі 89.