В Беларусь залетело 5 российских "шахедов" во время массовой атаки на Украину

Во время атаки РФ на Украину в Беларусь залетело по меньшей мере 5 беспилотников. Один из них пролетел над ее территорией более 100 км.

Российские дроны в который раз залетели в Беларусь

Как отмечается, в ночь с 30 на 31 июля произошло самое массовое мероприятие "Шахедов" в воздушном пространстве Беларуси за весь период мониторинга.

По информации "Белорусский Гаюн", всего за минувшую ночь в Беларусь залетело не менее пяти дронов-камикадзе типа "Шахед".

Сообщается, что первый "Шахед" вошел в Белоруссию примерно в 23:20 в районе с. Асаревичи.

Из-за этого ВВС Беларуси с аэродрома "Барановичи" подняли истребитель, который более часа летал по всему юго-востоку страны вблизи приграничья.

Дроны-камикадзе вторглись в воздушное пространство Беларуси в районе пгт Лоев, с. Асаревичи и с. Кировоград. Кировоград.

Большинство дронов после захода сразу шли вглубь Полесского радиационно-экологического заповедника и дальше назад в Украину, но один из дронов пролетел по Беларуси более 260 км, вплоть до г. Столин (Брестская обл.), — пишет "Белорусский Гаюн". Поделиться

РФ совершила самую массированную атаку дронами на Киев за 2024 год

31 июля РФ направила в столицу многие десятки беспилотников. Это была уже седьмая атака Киева вражескими дронами в июле.

По количеству примененных БПЛА, она стала для столицы самой массированной за 2024 год.

Как сообщил командующий Воздушных сил Николай Олещук, враг атаковал управляемой авиационной ракетой Х-59 с оккупированной Херсонщины и 89 ударными БпЛА типа «Shahed» из районов Ейск, Сеща, Курск, Приморско-Ахтарск.

Украинская противовоздушная оборона успешно отразила атаку: из всех 89 дронов Shahed-131/136, обнаруженных радиолокационными подразделениями Воздушных сил, были сбиты все 89.