В Беларусь залетело 5 российских "шахедов" во время массовой атаки на Украину

Во время атаки РФ на Украину в Беларусь залетело по меньшей мере 5 беспилотников. Один из них пролетел над ее территорией более 100 км.
Главные тезисы
- Российские дроны “Шахед” вторглись в воздушное пространство Беларуси, пролетев более 260 км над территорией страны.
- 31 июля РФ совершила самую массированную атаку дронами на Киев за 2024 год, направив десятки беспилотников. Украинская противовоздушная оборона успешно отразила атаку.
- Враг атаковал управляемой авиационной ракетой Х-59 и 89 ударными БПЛА типа “Shahed” из разных районов, но все 89 дронов были успешно сбиты украинской обороной.
Российские дроны в который раз залетели в Беларусь
Как отмечается, в ночь с 30 на 31 июля произошло самое массовое мероприятие "Шахедов" в воздушном пространстве Беларуси за весь период мониторинга.
По информации "Белорусский Гаюн", всего за минувшую ночь в Беларусь залетело не менее пяти дронов-камикадзе типа "Шахед".
Сообщается, что первый "Шахед" вошел в Белоруссию примерно в 23:20 в районе с. Асаревичи.
Из-за этого ВВС Беларуси с аэродрома "Барановичи" подняли истребитель, который более часа летал по всему юго-востоку страны вблизи приграничья.
Дроны-камикадзе вторглись в воздушное пространство Беларуси в районе пгт Лоев, с. Асаревичи и с. Кировоград. Кировоград.
РФ совершила самую массированную атаку дронами на Киев за 2024 год
31 июля РФ направила в столицу многие десятки беспилотников. Это была уже седьмая атака Киева вражескими дронами в июле.
По количеству примененных БПЛА, она стала для столицы самой массированной за 2024 год.
Как сообщил командующий Воздушных сил Николай Олещук, враг атаковал управляемой авиационной ракетой Х-59 с оккупированной Херсонщины и 89 ударными БпЛА типа «Shahed» из районов Ейск, Сеща, Курск, Приморско-Ахтарск.
Украинская противовоздушная оборона успешно отразила атаку: из всех 89 дронов Shahed-131/136, обнаруженных радиолокационными подразделениями Воздушных сил, были сбиты все 89.
Также была сбита управляемая авиационная ракета Х-59, которой враг атаковал Николаевскую область.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-