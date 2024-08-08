Около 10 дронов РФ залетело в Беларусь в июле. В чем причина

В течение июля на территорию Беларуси залетали по меньшей мере 9 ударных дронов типа "Shahed-131/136". Этими беспилотниками РФ регулярно атакует Украину.
Главные тезисы
- Большинство дронов выполняли миссию возвращения на территорию Украины, но некоторые проникали глубже в Беларусь, вызывая напряженность в воздушном пространстве.
- В ряде случаев дроны упадали на территории Беларуси, что вызвало необходимость поднятия истребителей для нейтрализации угрозы.
- Инциденты с заходом дронов из России в Беларусь стали более массовыми в конце июля, вынуждая белорусские ВВС принимать активные меры безопасности.
Российские дроны продолжают залетать в Беларусь
Как отмечается, всего с 11 по 31 июля в Беларусь залетали девять дронов. А именно:
один взорвался и упал в Беларуси;
семь улетели на территорию Украины;
судьба еще одного неизвестна.
Большинство из них, а точнее, семь из девяти, по данным мониторинговой группы, возвращались на территорию Украины, другие же залетали вглубь Беларуси.
Предыдущие дроны РФ в Беларуси
В ночь с 30 на 31 июля произошло самое массовое мероприятие "Шахедов" в воздушное пространство Беларуси за весь период мониторинга.
По информации "Белорусский Гаюн", всего за минувшую ночь в Беларусь залетело не менее пяти дронов-камикадзе типа "Шахед".
Из-за этого ВВС Беларуси с аэродрома "Барановичи" подняли истребитель, который более часа летал по всему юго-востоку страны вблизи приграничья.
Дроны-камикадзе вторглись в воздушное пространство Беларуси в районе пгт Лоев, с. Асаревичи и с. Кировоград. Кировоград.
11 июля один из "шахедов", которыми РФ атаковала Украину, также залетел в Беларусь и находился в белорусском воздушном пространстве страны не менее 1 часа.
При этом Военно-воздушные силы Беларуси поднимали в воздух истребители.
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