Около 10 дронов РФ залетело в Беларусь в июле. В чем причина
Категория
Мир
Дата публикации

Около 10 дронов РФ залетело в Беларусь в июле. В чем причина

Около 10 дронов РФ залетело в Беларусь в июле. В чем причина
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Источник:  OSINT-проект "Беларускі Гаюн"

В течение июля на территорию Беларуси залетали по меньшей мере 9 ударных дронов типа "Shahed-131/136". Этими беспилотниками РФ регулярно атакует Украину.

Главные тезисы

 

  • Большинство дронов выполняли миссию возвращения на территорию Украины, но некоторые проникали глубже в Беларусь, вызывая напряженность в воздушном пространстве.
  • В ряде случаев дроны упадали на территории Беларуси, что вызвало необходимость поднятия истребителей для нейтрализации угрозы.
  • Инциденты с заходом дронов из России в Беларусь стали более массовыми в конце июля, вынуждая белорусские ВВС принимать активные меры безопасности.

Российские дроны продолжают залетать в Беларусь

Как отмечается, всего с 11 по 31 июля в Беларусь залетали девять дронов. А именно:

  • один взорвался и упал в Беларуси;

  • семь улетели на территорию Украины;

  • судьба еще одного неизвестна.

Большинство из них, а точнее, семь из девяти, по данным мониторинговой группы, возвращались на территорию Украины, другие же залетали вглубь Беларуси.

Так дрон, который залетел в Беларусь ночью 13 июля, прошел более 350 км до самого Витебска и после этого исчез, что с ним было дальше и где он неизвестно. Еще один "Шахед", который был четвертым по счету, 16 июля пролетел над Беларусью более 400 км и взорвался, упав в Жовтневом районе Гомельской области, отмечает "Гаюн".

Предыдущие дроны РФ в Беларуси

В ночь с 30 на 31 июля произошло самое массовое мероприятие "Шахедов" в воздушное пространство Беларуси за весь период мониторинга.

По информации "Белорусский Гаюн", всего за минувшую ночь в Беларусь залетело не менее пяти дронов-камикадзе типа "Шахед".

Из-за этого ВВС Беларуси с аэродрома "Барановичи" подняли истребитель, который более часа летал по всему юго-востоку страны вблизи приграничья.

Дроны-камикадзе вторглись в воздушное пространство Беларуси в районе пгт Лоев, с. Асаревичи и с. Кировоград. Кировоград.

Большинство дронов после захода сразу шли вглубь Полесского радиационно-экологического заповедника и дальше назад в Украину, но один из дронов пролетел по Беларуси более 260 км, вплоть до г. Столин (Брестская обл.), — пишет "Белорусский Гаюн".

11 июля один из "шахедов", которыми РФ атаковала Украину, также залетел в Беларусь и находился в белорусском воздушном пространстве страны не менее 1 часа.

При этом Военно-воздушные силы Беларуси поднимали в воздух истребители.

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