По информации руководителя МВД Игоря Клименко, в результате обстрела преступной армией РФ Константиновки количество погибших возросло до 10 человек. Еще 35 человек получили ранения.

Что известно о последствиях обстрела армией Константиновки

Клименко отметил, что был ликвидирован пожар в торговом центре площадью 1 тыс. кв метров.

По состоянию на 13:52 известно о:

10 погибших;

35 раненых.

Во время обстрелов были повреждены:

жилые дома;

магазины;

более десятка автомобилей.

В соцсетях пишут, что захватчики попали в "Эко-маркет".

Новая почта сообщила, что захватчики попали в торговый центр, где находилось грузовое отделение почты.

Все наши сотрудники живы, один коллега получил контузию – ему оказывается вся необходимая помощь. К сожалению, есть пострадавшие среди населения. Предварительно – часть посылок уцелела. Оценочная стоимость уничтоженного груза будет компенсирована клиентам в полном объеме, – подчеркивают в компании. Поделиться

Что известно об обстоятельствах удара армии РФ по Константиновке

По словам руководителя Донецкой ОВА Вадима Филашкина, преступная армия РФ нанесла удар по супермаркету в Константиновке Донецкой области, в котором в тот момент было немало гражданских.

Россияне обстреляли город из ствольной артиллерии, попали в супермаркет.

Произошло прямое попадание в магазин "Экомаркет", после чего вспыхнул пожар.

По информации руководителя Донецкой ОВА, в Новоукраинке Угледарской общины Волновахского района в результате вражеских обстрелов повреждено хозяйственное сооружение.

В Покровском районе российские оккупанты повредили 3 дома в Веселом Гае, предприятие в Горняке.

В Селидово 2 человека погибли и 11 ранены, повреждены 20 многоэтажек, 6 админзданий и 3 предприятия.

В Лимане повреждены 5 домов. В Константиновке погибли 2 человека, повреждены 10 многоэтажек и частный дом, админздание и 3 предприятия, нежилое помещение и объект инфраструктуры, 19 автомобилей; в Веролюбовке повреждены 3 дома.

В Ильиновской ТГ повреждены 10 объектов: 7 в Заре и 3 в Клебан-Быке.

В Нью-Йорке ранен человек, поврежден дом. В Часовоярской ТГ повреждены 13 домов и 2 промышленных здания. В Северске повреждено нежилое здание.

Всего за сутки россияне 14 раз обстреляли населенные пункты Донбасса. С линии фронта эвакуировано 617 человек, в том числе 253 ребенка.