По информации руководителя МВД Игоря Клименко, в результате обстрела преступной армией РФ Константиновки количество погибших возросло до 10 человек. Еще 35 человек получили ранения.
Главные тезисы
- Количество погибших в результате обстрела армией РФ в Константиновке возросло до 10 человек, еще 35 человек получили ранения.
- Пострадали жилые дома, магазины, автомобили и другие объекты повреждены в результате удара российской армии.
- По всей Донецкой области нанесены удары, которые привели к гибели людей, разрушению жилья и инфраструктуры, а также эвакуации населения.
- Российская армия обстреляла не только Константиновку, но и другие населенные пункты.
Что известно о последствиях обстрела армией Константиновки
Клименко отметил, что был ликвидирован пожар в торговом центре площадью 1 тыс. кв метров.
По состоянию на 13:52 известно о:
10 погибших;
35 раненых.
Во время обстрелов были повреждены:
жилые дома;
магазины;
более десятка автомобилей.
В соцсетях пишут, что захватчики попали в "Эко-маркет".
Новая почта сообщила, что захватчики попали в торговый центр, где находилось грузовое отделение почты.
Что известно об обстоятельствах удара армии РФ по Константиновке
По словам руководителя Донецкой ОВА Вадима Филашкина, преступная армия РФ нанесла удар по супермаркету в Константиновке Донецкой области, в котором в тот момент было немало гражданских.
Россияне обстреляли город из ствольной артиллерии, попали в супермаркет.
Произошло прямое попадание в магазин "Экомаркет", после чего вспыхнул пожар.
По информации руководителя Донецкой ОВА, в Новоукраинке Угледарской общины Волновахского района в результате вражеских обстрелов повреждено хозяйственное сооружение.
В Покровском районе российские оккупанты повредили 3 дома в Веселом Гае, предприятие в Горняке.
В Селидово 2 человека погибли и 11 ранены, повреждены 20 многоэтажек, 6 админзданий и 3 предприятия.
В Лимане повреждены 5 домов. В Константиновке погибли 2 человека, повреждены 10 многоэтажек и частный дом, админздание и 3 предприятия, нежилое помещение и объект инфраструктуры, 19 автомобилей; в Веролюбовке повреждены 3 дома.
В Ильиновской ТГ повреждены 10 объектов: 7 в Заре и 3 в Клебан-Быке.
В Нью-Йорке ранен человек, поврежден дом. В Часовоярской ТГ повреждены 13 домов и 2 промышленных здания. В Северске повреждено нежилое здание.
Всего за сутки россияне 14 раз обстреляли населенные пункты Донбасса. С линии фронта эвакуировано 617 человек, в том числе 253 ребенка.
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