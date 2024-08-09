В Константиновке резко возросло количество погибших в результате удара РФ
Категория
Украина
Дата публикации

В Константиновке резко возросло количество погибших в результате удара РФ

Игорь Клименко
Последствия удара РФ по Константиновке
Читати українською

По информации руководителя МВД Игоря Клименко, в результате обстрела преступной армией РФ Константиновки количество погибших возросло до 10 человек. Еще 35 человек получили ранения.

Главные тезисы

  • Количество погибших в результате обстрела армией РФ в Константиновке возросло до 10 человек, еще 35 человек получили ранения.
  • Пострадали жилые дома, магазины, автомобили и другие объекты повреждены в результате удара российской армии.
  • По всей Донецкой области нанесены удары, которые привели к гибели людей, разрушению жилья и инфраструктуры, а также эвакуации населения.
  • Российская армия обстреляла не только Константиновку, но и другие населенные пункты.

Что известно о последствиях обстрела армией Константиновки

Клименко отметил, что был ликвидирован пожар в торговом центре площадью 1 тыс. кв метров.

По состоянию на 13:52 известно о:

  • 10 погибших;

  • 35 раненых.

Во время обстрелов были повреждены:

  • жилые дома;

  • магазины;

  • более десятка автомобилей.

В соцсетях пишут, что захватчики попали в "Эко-маркет".

Новая почта сообщила, что захватчики попали в торговый центр, где находилось грузовое отделение почты.

Все наши сотрудники живы, один коллега получил контузию – ему оказывается вся необходимая помощь. К сожалению, есть пострадавшие среди населения. Предварительно – часть посылок уцелела. Оценочная стоимость уничтоженного груза будет компенсирована клиентам в полном объеме, – подчеркивают в компании.

Что известно об обстоятельствах удара армии РФ по Константиновке

По словам руководителя Донецкой ОВА Вадима Филашкина, преступная армия РФ нанесла удар по супермаркету в Константиновке Донецкой области, в котором в тот момент было немало гражданских.

Россияне обстреляли город из ствольной артиллерии, попали в супермаркет.

Произошло прямое попадание в магазин "Экомаркет", после чего вспыхнул пожар.

По информации руководителя Донецкой ОВА, в Новоукраинке Угледарской общины Волновахского района в результате вражеских обстрелов повреждено хозяйственное сооружение.

В Покровском районе российские оккупанты повредили 3 дома в Веселом Гае, предприятие в Горняке.

В Селидово 2 человека погибли и 11 ранены, повреждены 20 многоэтажек, 6 админзданий и 3 предприятия.

В Лимане повреждены 5 домов. В Константиновке погибли 2 человека, повреждены 10 многоэтажек и частный дом, админздание и 3 предприятия, нежилое помещение и объект инфраструктуры, 19 автомобилей; в Веролюбовке повреждены 3 дома.

В Ильиновской ТГ повреждены 10 объектов: 7 в Заре и 3 в Клебан-Быке.

В Нью-Йорке ранен человек, поврежден дом. В Часовоярской ТГ повреждены 13 домов и 2 промышленных здания. В Северске повреждено нежилое здание.

Всего за сутки россияне 14 раз обстреляли населенные пункты Донбасса. С линии фронта эвакуировано 617 человек, в том числе 253 ребенка.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Удар РФ по Харькову. Пострадали 8 человек, среди них младенец
Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Удар РФ по Харькову. Пострадали 8 человек, среди них младенец
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Последствия удара ВСУ по составам авиабазы РФ под Курском. Смотрите первые спутниковые снимки
Бавовна под Курском
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Удар России по супермаркету в Константиновке. Есть погибшие и раненые
Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Последствия удара армии РФ по Константиновке

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?