За інформацією керівника МВС Ігоря Клименка, внаслідок обстрілу злочинною армією РФ Костянтинівки кількість загиблих зросла до 10 осіб. Ще 35 людей отримали поранення.

Що відомо про наслідки обстрілу армією Костянтинівки

Клименко зазначив, що було ліквідовано пожежу у торгівельному центрі площею в 1 тис кв метрів.

Станом на 13:52 відомо про:

10 загиблих;

35 поранених.

Під час обстрілів були пошкоджені:

житлові будинки;

магазини;

більше десятка автомобілів.

У соцмережах пишуть, що загарбники поцілили по "Еко-маркету".

Нова пошта повідомила, що загарбники влучили у торгівельний центр, де знаходилось вантажне відділення пошти.

Всі наші співробітники живі, один колега отримав контузію – йому надається вся необхідна допомога. На жаль, є постраждалі серед населення. Попередньо – частина посилок вціліла. Оціночна вартість знищеного вантажу буде компенсована клієнтам у повному обсязі, - підкреслюють у компанії. Поширити

Що відомо про обставини удару армії РФ по Костянтинівці

За словами керівника Донецької ОВА Вадима Філашкіна, злочинна армія РФ завдала удару по супермаркету у Костянтинівці на Донеччині, у якому у той момент були чимало цивільних.

Росіяни обстріляли місто зі ствольної артилерії, влучили у супермаркет.

Відбулось пряме влучання у магазин "Екомаркет”, після чого спалахнула пожежа.

За інформацією керівника Донецької ОВА, У Новоукраїнці Вугледарської громади Волновахського району внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено господарчу споруду.

У Покровському районі російські окупанти пошкодили 3 будинки у Веселому Гаю, підприємство у Гірнику.

У Селидовому 2 людини загинули і 11 поранено, пошкоджено 20 багатоповерхівок, 6 адмінбудівель і 3 підприємства.

У Лимані пошкоджено 5 будинків. У Костянтинівці загинули 2 людини, пошкоджено 10 багатоповерхівок і приватний будинок, адмінбудівлю і 3 підприємства, нежитлове приміщення і об'єкт інфраструктури, 19 автівок; у Віролюбівці пошкоджено 3 будинки.

В Іллінівській ТГ пошкоджені 10 об'єктів: 7 у Зорі і 3 в Клебан-Бику.

У Нью-Йорку поранено людину, пошкоджено будинок. У Часовоярській ТГ пошкоджені 13 будинків і 2 промислові будівлі. У Сіверську пошкоджено нежитлову будівлю.

Всього за добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 617 людей, у тому числі 253 дитини.