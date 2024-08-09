За інформацією керівника МВС Ігоря Клименка, внаслідок обстрілу злочинною армією РФ Костянтинівки кількість загиблих зросла до 10 осіб. Ще 35 людей отримали поранення.
Головні тези:
- Внаслідок обстрілу злочинною армією РФ в Костянтинівці загинуло 10 осіб та 35 людей поранено.
- Під час обстрілів були пошкоджені житлові будинки, магазини та автомобілі.
- У наслідок удару по місті пошкоджено багато об'єктів і споруд, включаючи торговельний центр і супермаркети.
- Російські вороги не мають моралі: обстріляли невинних цивільних.
Що відомо про наслідки обстрілу армією Костянтинівки
Клименко зазначив, що було ліквідовано пожежу у торгівельному центрі площею в 1 тис кв метрів.
Станом на 13:52 відомо про:
10 загиблих;
35 поранених.
Під час обстрілів були пошкоджені:
житлові будинки;
магазини;
більше десятка автомобілів.
У соцмережах пишуть, що загарбники поцілили по "Еко-маркету".
Нова пошта повідомила, що загарбники влучили у торгівельний центр, де знаходилось вантажне відділення пошти.
Що відомо про обставини удару армії РФ по Костянтинівці
За словами керівника Донецької ОВА Вадима Філашкіна, злочинна армія РФ завдала удару по супермаркету у Костянтинівці на Донеччині, у якому у той момент були чимало цивільних.
Росіяни обстріляли місто зі ствольної артилерії, влучили у супермаркет.
Відбулось пряме влучання у магазин "Екомаркет”, після чого спалахнула пожежа.
За інформацією керівника Донецької ОВА, У Новоукраїнці Вугледарської громади Волновахського району внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено господарчу споруду.
У Покровському районі російські окупанти пошкодили 3 будинки у Веселому Гаю, підприємство у Гірнику.
У Селидовому 2 людини загинули і 11 поранено, пошкоджено 20 багатоповерхівок, 6 адмінбудівель і 3 підприємства.
У Лимані пошкоджено 5 будинків. У Костянтинівці загинули 2 людини, пошкоджено 10 багатоповерхівок і приватний будинок, адмінбудівлю і 3 підприємства, нежитлове приміщення і об'єкт інфраструктури, 19 автівок; у Віролюбівці пошкоджено 3 будинки.
В Іллінівській ТГ пошкоджені 10 об'єктів: 7 у Зорі і 3 в Клебан-Бику.
У Нью-Йорку поранено людину, пошкоджено будинок. У Часовоярській ТГ пошкоджені 13 будинків і 2 промислові будівлі. У Сіверську пошкоджено нежитлову будівлю.
Всього за добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 617 людей, у тому числі 253 дитини.
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