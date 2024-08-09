За словами керівника Донецької ОВА Вадима Філашкіна, злочинна армія РФ завдала удару по супермаркету у Костянтинівці на Донеччині, у якому у той момент були чимало цивільних.
Головні тези:
- Злочинна армія РФ завдала удар по супермаркету у Костянтинівці, де загинули двоє людей та 17 постраждали.
- Російські окупанти пошкодили безліч будівель у Костянтинівці та інших населених пунктах Донецької області.
- Інформація про обстріли та загиблих є оперативною, служби та рятувальники працюють на місці подій.
- У результаті дій росіян у Костянтинівці сильно постраждали будинки, підприємства та магазини, є значні матеріальні збитки.
- Зростає кількість евакуйованих мирних мешканців зі зруйнованих міст і селищ на Донеччині через небезпечну ситуацію.
Що відомо про наслідки удару терористів з армії РФ по супермаркету у Костянтинівці
Філашкін зазначив, що за останьою інформацією, внаслідок атаки злочинців з армії РФ у місті загинуло двоє людей та 17 осіб постраждали.
Він додав, що остаточні наслідки обстрілу встановлюють. На місці працюють поліція, рятувальники, медики та всі відповідальні служби.
За інформацією Telegram -каналу "Донбас оперативний", відбулось пряме влучання у магазин "Екомаркет”, після чого спалахнула пожежа.
ОНОВЛЕНО о 13:55
За інформацією президента Володимира Зеленського, кількість загиблих внаслідок обстрілу злочинцями армії РФ Костянтинівки зросла до 4 осіб, поранення отримали щонайменше 24 людини.
Що відомо про наслідки обстрілів російськими окупантами Донецької області
За інформацією керівника Донецької ОВА, У Новоукраїнці Вугледарської громади Волновахського району внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено господарчу споруду.
У Покровському районі російські окупанти пошкодили 3 будинки у Веселому Гаю, підприємство у Гірнику.
У Селидовому 2 людини загинули і 11 поранено, пошкоджено 20 багатоповерхівок, 6 адмінбудівель і 3 підприємства.
У Лимані пошкоджено 5 будинків. У Костянтинівці загинули 2 людини, пошкоджено 10 багатоповерхівок і приватний будинок, адмінбудівлю і 3 підприємства, нежитлове приміщення і об'єкт інфраструктури, 19 автівок; у Віролюбівці пошкоджено 3 будинки.
В Іллінівській ТГ пошкоджені 10 об'єктів: 7 у Зорі і 3 в Клебан-Бику.
У Нью-Йорку поранено людину, пошкоджено будинок. У Часовоярській ТГ пошкоджені 13 будинків і 2 промислові будівлі. У Сіверську пошкоджено нежитлову будівлю.
Всього за добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 617 людей, у тому числі 253 дитини.
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