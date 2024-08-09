За словами керівника Донецької ОВА Вадима Філашкіна, злочинна армія РФ завдала удару по супермаркету у Костянтинівці на Донеччині, у якому у той момент були чимало цивільних.

Що відомо про наслідки удару терористів з армії РФ по супермаркету у Костянтинівці

Філашкін зазначив, що за останьою інформацією, внаслідок атаки злочинців з армії РФ у місті загинуло двоє людей та 17 осіб постраждали.

2 загиблих і 17 поранених — така оперативна інформація щодо удару по Костянтинівці станом на 12:40. Росіяни обстріляли місто зі ствольної артилерії, влучили у супермаркет. Це черговий цілеспрямований удар по місцю скупчення людей, черговий акт терору від росіян. Один із поранених перебуває у важкому стані, йому надають необхідну медичну допомогу, - підкреслює глава Донецької ОВА. Поширити

Він додав, що остаточні наслідки обстрілу встановлюють. На місці працюють поліція, рятувальники, медики та всі відповідальні служби.

За інформацією Telegram -каналу "Донбас оперативний", відбулось пряме влучання у магазин "Екомаркет”, після чого спалахнула пожежа.

ОНОВЛЕНО о 13:55

За інформацією президента Володимира Зеленського, кількість загиблих внаслідок обстрілу злочинцями армії РФ Костянтинівки зросла до 4 осіб, поранення отримали щонайменше 24 людини.

Костянтинівка, Донецька область. Удар російських терористів по звичайному супермаркету та пошті. Люди під завалами. Триває рятувальна операція, і буде зроблено все, щоб врятувати людей, - підкреслив глава держави. Поширити

Що відомо про наслідки обстрілів російськими окупантами Донецької області

За інформацією керівника Донецької ОВА, У Новоукраїнці Вугледарської громади Волновахського району внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено господарчу споруду.

У Покровському районі російські окупанти пошкодили 3 будинки у Веселому Гаю, підприємство у Гірнику.

У Селидовому 2 людини загинули і 11 поранено, пошкоджено 20 багатоповерхівок, 6 адмінбудівель і 3 підприємства.

У Лимані пошкоджено 5 будинків. У Костянтинівці загинули 2 людини, пошкоджено 10 багатоповерхівок і приватний будинок, адмінбудівлю і 3 підприємства, нежитлове приміщення і об'єкт інфраструктури, 19 автівок; у Віролюбівці пошкоджено 3 будинки.

В Іллінівській ТГ пошкоджені 10 об'єктів: 7 у Зорі і 3 в Клебан-Бику.

У Нью-Йорку поранено людину, пошкоджено будинок. У Часовоярській ТГ пошкоджені 13 будинків і 2 промислові будівлі. У Сіверську пошкоджено нежитлову будівлю.

Всього за добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 617 людей, у тому числі 253 дитини.