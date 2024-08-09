Удар России по супермаркету в Константиновке. Есть погибшие и раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Удар России по супермаркету в Константиновке. Есть погибшие и раненые

Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Последствия удара армии РФ по Константиновке
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По словам руководителя Донецкой ОВА Вадима Филашкина, преступная армия РФ нанесла удар по супермаркету в Константиновке Донецкой области, в котором в тот момент было немало гражданских.

Главные тезисы

  • Российская армия нанесла удар по супермаркету в Константиновке, где погибли два человека и 17 пострадали, повреждены множество зданий.
  • Выявлены значительные материальные убытки из-за действий российских оккупантов в Константиновке и других населенных пунктах Донецкой области.
  • С увеличением количества эвакуированных мирных жителей из разрушенных городов, напряженная ситуация в Донецкой области остается критической.
  • Оперативная информация установила, что 2 человека погибли и 17 пострадали в результате удара российских террористов по супермаркету в Константиновке.
  • Полиция, спасатели, медики и службы работают на месте происшествия для оказания помощи и установления окончательных последствий обстрелов в Донецкой области.

Что известно о последствиях удара террористов из армии РФ по супермаркету в Константиновке

Филашкин отметил, что по последней информации, в результате атаки преступников из армии РФ в городе погибли два человека и 17 человек пострадали.

2 погибших и 17 раненых — такова оперативная информация по удару по Константиновке по состоянию на 12:40. Россияне обстреляли город из ствольной артиллерии, попали в супермаркет. Это очередной целенаправленный удар по месту скопления людей, очередной акт террора от россиян. Один из раненых находится в тяжелом состоянии, ему оказывают необходимую медицинскую помощь, – подчеркивает глава Донецкой ОВА.

Он добавил, что окончательные последствия обстрелов устанавливаются. На месте работают полиция, спасатели, медики и все ответственные службы.

По информации Telegram-канала "Донбасс оперативный", произошло прямое попадание в магазин "Экомаркет", после чего вспыхнул пожар.

ОБНОВЛЕНО в 13:55

По информации президента Владимира Зеленского, число погибших в результате обстрела преступниками армии РФ Константиновки возросло до 4 человек, ранения получили по меньшей мере 24 человека.

Константиновка, Донецкая область. Удар российских террористов по обычному супермаркету и почте. Люди под завалами. Продолжается спасательная операция и будет сделано все, чтобы спасти людей, - подчеркнул глава государства.

Что известно о последствиях обстрелов российскими оккупантами Донецкой области

По информации руководителя Донецкой ОВА, в Новоукраинке Угледарской общины Волновахского района в результате вражеских обстрелов повреждено хозяйственное сооружение.

В Покровском районе российские оккупанты повредили 3 дома в Веселом Гае, предприятие в Горняке.

В Селидово 2 человека погибли и 11 ранены, повреждены 20 многоэтажек, 6 админзданий и 3 предприятия.

В Лимане повреждены 5 домов. В Константиновке погибли 2 человека, повреждены 10 многоэтажек и частный дом, админздание и 3 предприятия, нежилое помещение и объект инфраструктуры, 19 автомобилей; в Веролюбовке повреждены 3 дома.

В Ильиновской ТГ повреждены 10 объектов: 7 в Заре и 3 в Клебан-Быке.

В Нью-Йорке ранен человек, поврежден дом. В Часовоярской ТГ повреждены 13 домов и 2 промышленных здания. В Северске повреждено нежилое здание.

Всего за сутки россияне 14 раз обстреляли населенные пункты Донбасса. С линии фронта эвакуировано 617 человек, в том числе 253 ребенка.

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