Солдаты РФ атаковали школу в Сумской области. Погибли два человека, среди них ребенок

8 августа российские войска нанесли удар КАБам по селу Могрица Сумского района. Они попали в сельскую школу.
Главные тезисы
- Российские солдаты атаковали сельскую школу в Сумской области, погибли два человека, среди них ребенок.
- В результате авиационного удара КАБам по селу Могрица были убиты брат и сестра, 22 и 6 лет.
- Проводится обязательная эвакуация из населенных пунктов пяти общин Сумского района, охватывающая 6 тыс гражданских.
- Ситуация в Сумской области остается напряженной, однако контролируется Вооруженными силами Украины.
Армия РФ убила двух человек в Сумской области
Как сообщил председатель Сумской областной военной администрации Владимир Артюх, среди погибших находились во дворе школы брат и сестра, 22 и 6 лет.
Оккупанты также сбросили за сутки 56 управляемых авиабомб по населенным пунктам четырех приграничных районов Сумской области.
У них есть еще двое раненых. В то же время Артюх не уточнил, где именно.
В Сумской области производят обязательную эвакуацию
В Сумской области проводится обязательная эвакуация из населенных пунктов пяти общин Сумского района, речь идет о 6 тыс. гражданских.
По результатам заседания было подписано распоряжение начальника Сумской ОВ относительно внедрения обязательной эвакуации 23 населенных пунктов 5 общин Сумского района:
Краснопольской
Николаевской деревенской
Миропольской
Юнаковской
Хотинской
В первую очередь, безусловно, задача поставлена на эвакуацию семей с детьми. Сейчас подготовлены места, где они будут проживать — в наиболее безопасных местах, которые можно сегодня определить и выделить для этой категории граждан, — отметил начальник ОВА Владимир Артюх.
Как сообщается, распоряжение вступило в силу с момента подписания.
Начальник ОВА добавил, что ситуация в Сумской области остается достаточно напряженной, но контролируемой Вооруженными силами Украины.
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