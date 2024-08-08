Солдаты РФ атаковали школу в Сумской области. Погибли два человека, среди них ребенок

8 августа российские войска нанесли удар КАБам по селу Могрица Сумского района. Они попали в сельскую школу.

Армия РФ убила двух человек в Сумской области

Как сообщил председатель Сумской областной военной администрации Владимир Артюх, среди погибших находились во дворе школы брат и сестра, 22 и 6 лет.

К сожалению, у нас есть погибшие. Буквально сейчас после авиационного налета по населенному пункту Могрица был нанесен авиационный удар КАБам, в результате чего погибли два человека, среди них один ребенок, — сообщил глава Сумской ОВА. Поделиться

Оккупанты также сбросили за сутки 56 управляемых авиабомб по населенным пунктам четырех приграничных районов Сумской области.

У них есть еще двое раненых. В то же время Артюх не уточнил, где именно.

Такого количества за сутки Сумщина еще не знала. Поэтому решение было принято вчера на опережение: чтобы сохранить жизнь людей, было определено пять общин, 23 населенных пункта, из которых должны люди уехать. К сожалению, семья погибших сегодня людей вчера отказалась от выезда из подверженного опасности населенного пункта, — рассказал глава обладминистрации. Поделиться

В Сумской области производят обязательную эвакуацию

В Сумской области проводится обязательная эвакуация из населенных пунктов пяти общин Сумского района, речь идет о 6 тыс. гражданских.

По результатам заседания было подписано распоряжение начальника Сумской ОВ относительно внедрения обязательной эвакуации 23 населенных пунктов 5 общин Сумского района:

Краснопольской

Николаевской деревенской

Миропольской

Юнаковской

Хотинской

В первую очередь, безусловно, задача поставлена на эвакуацию семей с детьми. Сейчас подготовлены места, где они будут проживать — в наиболее безопасных местах, которые можно сегодня определить и выделить для этой категории граждан, — отметил начальник ОВА Владимир Артюх.

Как сообщается, распоряжение вступило в силу с момента подписания.

Начальник ОВА добавил, что ситуация в Сумской области остается достаточно напряженной, но контролируемой Вооруженными силами Украины.