Российские оккупанты закрыли пункт пропуска "Колотыловка — Покровка" на границе Сумщины

Из-за этого пункта украинцы могли выехать с оккупированных Россией территорий.

Пункт пропуска "Колотыловка — Покровка" прекратил работу

Как сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, 6 августа закрыт пропускной пункт "Колотыловка-Покровка".

Пропускной пункт был единственным местом прямого пересечения границы между Украиной и РФ в сторону Украины.

Закрытие пункта пропуска связано со ссылкой на обстрелы Сумщины. Пока неизвестно, когда та пропуск пункта будет открыт.

Андрющенко отметил, что для выезда до сих пор остаются доступными два пути:

оккупированная территория — территория России — Беларусь-Польша.

оккупированная территория — территория России — страны Балтии.

Что происходит на границе с РФ

6 августа впервые стало известно, что на границе с Россией начались сражения между ВСУ и российскими захватчиками.

После этого кремлевские провоенные каналы заявили, что украинские силы смогли прорвать границу, однако Генштаб ВСУ эту информацию до сих пор не подтверждал.

Министерство обороны России вечером 6 августа начало утверждать, что "противник пытался прорваться", однако "войска понесла значительные потери и отступила".

Впоследствии российское оборонное ведомство удалило этот фрагмент из своего официального заявления.

Вечером и.о. губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что на границе сохраняется напряженная ситуация, продолжаются бои.