Российские оккупанты закрыли пункт пропуска "Колотыловка — Покровка" на границе Сумщины

Из-за этого пункта украинцы могли выехать с оккупированных Россией территорий.
Главные тезисы
- Закрыт пункт пропуска “Колотыловка — Покровка” на границе Сумщины, что приводит к ограничению возможности для украинцев покинуть оккупированные территории.
- Согласно информации советника мэра Мариуполя, закрытие пункта пропуска связано с обстрелами Сумщины.
- В результате боев украинские силы заявили о захвате нескольких солдат РФ в плен, уничтожении вражеской техники и нанесении значительных потерь российским захватчикам.
Пункт пропуска "Колотыловка — Покровка" прекратил работу
Как сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, 6 августа закрыт пропускной пункт "Колотыловка-Покровка".
Пропускной пункт был единственным местом прямого пересечения границы между Украиной и РФ в сторону Украины.
Закрытие пункта пропуска связано со ссылкой на обстрелы Сумщины. Пока неизвестно, когда та пропуск пункта будет открыт.
Андрющенко отметил, что для выезда до сих пор остаются доступными два пути:
оккупированная территория — территория России — Беларусь-Польша.
оккупированная территория — территория России — страны Балтии.
Что происходит на границе с РФ
6 августа впервые стало известно, что на границе с Россией начались сражения между ВСУ и российскими захватчиками.
После этого кремлевские провоенные каналы заявили, что украинские силы смогли прорвать границу, однако Генштаб ВСУ эту информацию до сих пор не подтверждал.
Министерство обороны России вечером 6 августа начало утверждать, что "противник пытался прорваться", однако "войска понесла значительные потери и отступила".
Впоследствии российское оборонное ведомство удалило этот фрагмент из своего официального заявления.
Вечером и.о. губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что на границе сохраняется напряженная ситуация, продолжаются бои.
Согласно последним данным, ВСУ успели взять по меньшей мере 6 солдат РФ в плен, ранить несколько десятков российских захватчиков, а также уничтожить два танка врага и один вертолет.
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