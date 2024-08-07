Кремль и местные власти РФ разошлись с версиями событий в Курской области — аналитики
Категория
Мир
Дата публикации

Кремль и местные власти РФ разошлись с версиями событий в Курской области — аналитики

Кремль и местные власти РФ разошлись с версиями событий в Курской области — аналитики
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Источник:  ISW

По мнению аналитиков, официальные власти и структуры Минобороны не согласовали свои заявления о событиях в Курской области. Поэтому россияне делали противоречивые заявления.

Главные тезисы

  • Официальные власти и Минобороны России расходятся в версиях о событиях в Курской области, вызывая противоречивые утверждения и сомнения у населения.
  • Аналитики отмечают различия между заявлениями губернатора Алексея Смирнова, российских блогеров и Министерства обороны, касающимися боевых действий в граничных районах Курской области.
  • Российские источники указывают на противоречия в информации об украинских силах, якобы атаковавших российские позиции, и видеоматериалах, неоднозначно интерпретирующих последствия возможных рейдов.
  • Местные жители сообщают о разрушениях и напряженной обстановке в приграничных районах, в то время как официальные структуры дают разную информацию о происходящих событиях.

Как у россиян разошлись версии о событиях в Курской области

Как отмечает Институт изучения войны, губернатор Алексей Смирнов и несколько российских военных блоггеров предупредили, что в приграничных районах Суджанского и Кореневского районов Курской области продолжаются боевые действия.

В то же время в Минобороны и ФСБ убеждали, что якобы отразили несколько рейдов украинских сил, оснащенных примерно батальонным количеством танков и бронетехники.

Российские источники отмечают, что украинские силы якобы наступали на российские позиции вблизи Николаево-Дарино и Олешня Курской области (к северо-западу от города Сумы и вдоль российско-украинской границы).

Однако геолокационные кадры, опубликованные 6 августа, показывают поврежденную и заброшенную бронетехнику примерно в семи километрах к северу от международной границы к западу от Любимовки, Курская область.

Российские источники утверждают, что на кадрах видна украинская техника, но ISW не может подтвердить, есть эта бронетехника на русском, украинском или обеих сторонах.

Кроме этого российские блоггеры утверждают, что украинские силы атаковали по двум направлениям: от пункта пропуска "Суджа" и от поселка Новое, Сумская область в направлении Николаево-Дарино, Курская область.

Министерство обороны России утверждало, что российские резервные силы ответили на вероятные украинские рейды, а российский инсайдерский источник утверждал, что элементы чеченского спецназа "Ахмат" также отражали рейды, но ISW не может проверить эти утверждения.

Российские блоггеры опубликовали видео, на которых якобы показаны последствия вроде бы украинских рейдов, хотя большинство повреждений, показанных на видео, являются результатом обычных украинских обстрелов и не указывают на то, что в этом районе велись наземные действия.

Что происходит в Курской области

Вечером 6 августа Министерство обороны России заявило, что якобы пытается отразить атаку Вооруженных сил Украины на границе с Курской. Следует отметить, что Силы обороны Украины эту информацию не подтверждают и не комментируют.

В российском оборонном ведомстве утверждают, их боевикам, мол, пришлось вступить в бой с тремя сотнями украинских солдат, прорвавших российскую границу "при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин".

Кроме того, утверждается, что украинские силы атаковали позиции российских окупантов в районах населенных пунктов Николаево-Дарья и Олешня.

Однако местные жители заявляли о том, что в пограничном не работает связь, а жители сел у границы "сидят в подвалах".

В российских телеграмм-каналах заявляют о многочисленных разрушениях в поселке Суджа.

А Легион "Свобода России" пишет о боях в районе не только поселка Суджа, но и у Куриловки Курской области.

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