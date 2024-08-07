Кремль и местные власти РФ разошлись с версиями событий в Курской области — аналитики

По мнению аналитиков, официальные власти и структуры Минобороны не согласовали свои заявления о событиях в Курской области. Поэтому россияне делали противоречивые заявления.
Главные тезисы
- Официальные власти и Минобороны России расходятся в версиях о событиях в Курской области, вызывая противоречивые утверждения и сомнения у населения.
- Аналитики отмечают различия между заявлениями губернатора Алексея Смирнова, российских блогеров и Министерства обороны, касающимися боевых действий в граничных районах Курской области.
- Российские источники указывают на противоречия в информации об украинских силах, якобы атаковавших российские позиции, и видеоматериалах, неоднозначно интерпретирующих последствия возможных рейдов.
- Местные жители сообщают о разрушениях и напряженной обстановке в приграничных районах, в то время как официальные структуры дают разную информацию о происходящих событиях.
Как у россиян разошлись версии о событиях в Курской области
Как отмечает Институт изучения войны, губернатор Алексей Смирнов и несколько российских военных блоггеров предупредили, что в приграничных районах Суджанского и Кореневского районов Курской области продолжаются боевые действия.
В то же время в Минобороны и ФСБ убеждали, что якобы отразили несколько рейдов украинских сил, оснащенных примерно батальонным количеством танков и бронетехники.
Российские источники отмечают, что украинские силы якобы наступали на российские позиции вблизи Николаево-Дарино и Олешня Курской области (к северо-западу от города Сумы и вдоль российско-украинской границы).
Однако геолокационные кадры, опубликованные 6 августа, показывают поврежденную и заброшенную бронетехнику примерно в семи километрах к северу от международной границы к западу от Любимовки, Курская область.
Кроме этого российские блоггеры утверждают, что украинские силы атаковали по двум направлениям: от пункта пропуска "Суджа" и от поселка Новое, Сумская область в направлении Николаево-Дарино, Курская область.
Министерство обороны России утверждало, что российские резервные силы ответили на вероятные украинские рейды, а российский инсайдерский источник утверждал, что элементы чеченского спецназа "Ахмат" также отражали рейды, но ISW не может проверить эти утверждения.
Что происходит в Курской области
Вечером 6 августа Министерство обороны России заявило, что якобы пытается отразить атаку Вооруженных сил Украины на границе с Курской. Следует отметить, что Силы обороны Украины эту информацию не подтверждают и не комментируют.
В российском оборонном ведомстве утверждают, их боевикам, мол, пришлось вступить в бой с тремя сотнями украинских солдат, прорвавших российскую границу "при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин".
Кроме того, утверждается, что украинские силы атаковали позиции российских окупантов в районах населенных пунктов Николаево-Дарья и Олешня.
Однако местные жители заявляли о том, что в пограничном не работает связь, а жители сел у границы "сидят в подвалах".
В российских телеграмм-каналах заявляют о многочисленных разрушениях в поселке Суджа.
А Легион "Свобода России" пишет о боях в районе не только поселка Суджа, но и у Куриловки Курской области.
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