Кремль та місцева влада РФ розійшлися з версіями подій у Курській області — аналітики

На думку аналітиків, офіційна влада та структури Міноборони не узгодили свої заяви про події в Курській області. Через це росіяни робили суперечливі заяви.
Головні тези:
- Російські джерела та аналітики надають суперечливі дані щодо бойових дій на кордоні з Україною.
- Місцеві мешканці повідомляють про зв'язкові проблеми та побої у себе в селах, у російських телеграм-каналах повідомляють про руйнування в селищі Суджа.
- Аналіз геолокаційних кадрів та відео розкриває розбіжності у версіях про наслідки рейдів у Курській області.
Як в росіян розійшлися версії про події у Курській області
Як зазначає Інститут вивчення війни, губернатор Олексій Смирнов і кілька російських військових блогерів попередили, що в прикордонних районах Суджанського і Коренєвського районів Курської області тривають бойові дії.
Водночас в Міноборони та ФСБ переконували, що нібито відбили кілька рейдів українських сил, оснащених приблизно батальйонною кількістю танків і бронетехніки.
Російські джерела зазначають, що українські сили нібито наступали на російські позиції поблизу Ніколаєво-Даріно і Олешня Курської області (на північний захід від міста Суми і вздовж російсько-українського кордону).
Проте геолокаційні кадри, опубліковані 6 серпня, показують пошкоджену і покинуту бронетехніку приблизно за сім кілометрів на північ від міжнародного кордону на захід від Любимівки, Курська область.
Окрім цього російські блогери стверджують, що українські сили атакували з двох напрямків: від пункту пропуску "Суджа" і від селища Нове, Сумська область в напрямку Ніколаєво-Даріно, Курська область.
Міністерство оборони Росії стверджувало, що російські резервні сили відповіли на ймовірні українські рейди, а російське інсайдерське джерело стверджувало, що елементи чеченського спецназу "Ахмат" також відбивали рейди, але ISW не може перевірити ці твердження.
Що відбувається у Курській області
Увечері 6 серпня Міністерство оборони Росії заявило, що нібито намагається відбити атаку Збройних сил України на кордоні з Курською областю. Варто зазначити, що Сили оборони України цю інформацію не підтверджують і не коментують.
У російському оборонному відомстві стверджують, їхнім бойовикам, мовляв, довелося вступити в бій з трьома сотнями українських солдатів, які прорвали російський кордон “за підтримки 11 танків і понад 20 бойових броньованих машин”.
Окрім того, стверджується, що українські сили атакували позиції російських окупантів в районах населених пунктів Миколаєво-Дар'я та Олешня.
Однак місцеві жителі заявляли про те, що у прикордонні не працює зв'язок, а мешканці сіл біля кордону "сидять у підвалах".
У російських телеграм-каналах заявляють про численні руйнування в селищі Суджа.
А Легіон "Свобода России" пише про бої в районі не тільки селища Суджа, а й біля Курилівки Курської області.
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