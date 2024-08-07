Кремль та місцева влада РФ розійшлися з версіями подій у Курській області — аналітики

На думку аналітиків, офіційна влада та структури Міноборони не узгодили свої заяви про події в Курській області. Через це росіяни робили суперечливі заяви.

Як в росіян розійшлися версії про події у Курській області

Як зазначає Інститут вивчення війни, губернатор Олексій Смирнов і кілька російських військових блогерів попередили, що в прикордонних районах Суджанського і Коренєвського районів Курської області тривають бойові дії.

Водночас в Міноборони та ФСБ переконували, що нібито відбили кілька рейдів українських сил, оснащених приблизно батальйонною кількістю танків і бронетехніки.

Російські джерела зазначають, що українські сили нібито наступали на російські позиції поблизу Ніколаєво-Даріно і Олешня Курської області (на північний захід від міста Суми і вздовж російсько-українського кордону).

Проте геолокаційні кадри, опубліковані 6 серпня, показують пошкоджену і покинуту бронетехніку приблизно за сім кілометрів на північ від міжнародного кордону на захід від Любимівки, Курська область.

Російські джерела стверджують, що на кадрах видно українську техніку, але ISW не може підтвердити, є ця бронетехніка російською, українською чи обох сторін. Поширити

Окрім цього російські блогери стверджують, що українські сили атакували з двох напрямків: від пункту пропуску "Суджа" і від селища Нове, Сумська область в напрямку Ніколаєво-Даріно, Курська область.

Міністерство оборони Росії стверджувало, що російські резервні сили відповіли на ймовірні українські рейди, а російське інсайдерське джерело стверджувало, що елементи чеченського спецназу "Ахмат" також відбивали рейди, але ISW не може перевірити ці твердження.

Російські блогери опублікували відео, на яких нібито показані наслідки начебто українських рейдів, хоча більшість пошкоджень, показаних на відео, є результатом звичайних українських обстрілів і не вказують на те, що в цьому районі велися наземні дії. Поширити

Що відбувається у Курській області

Увечері 6 серпня Міністерство оборони Росії заявило, що нібито намагається відбити атаку Збройних сил України на кордоні з Курською областю. Варто зазначити, що Сили оборони України цю інформацію не підтверджують і не коментують.

У російському оборонному відомстві стверджують, їхнім бойовикам, мовляв, довелося вступити в бій з трьома сотнями українських солдатів, які прорвали російський кордон “за підтримки 11 танків і понад 20 бойових броньованих машин”.

Окрім того, стверджується, що українські сили атакували позиції російських окупантів в районах населених пунктів Миколаєво-Дар'я та Олешня.

Однак місцеві жителі заявляли про те, що у прикордонні не працює зв'язок, а мешканці сіл біля кордону "сидять у підвалах".

У російських телеграм-каналах заявляють про численні руйнування в селищі Суджа.