Міноборони РФ заявляє про бої на кордоні з Курською областю — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Міноборони РФ заявляє про бої на кордоні з Курською областю — відео

танк РФ
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Джерело:  online.ua

Увечері 6 серпня Міністерство оборони Росії заявило, що нібито намагається відбити атаку Збройних сил України на кордоні з Курською областю. Варто зазначити, що Сили оборони України цю інформацію не підтверджують і не коментують.

Головні тези:

  • Місцеве населення Курської області оприлюднило відео, яке вказує на присутність винищувачів у повітрі та руйнування в селищі Суджа.
  • За словами місцевих жителів, у прикордонні не працює зв'язок, а мешканці сіл біля кордону переховуються у підвалах.
  • Легіон "Свобода Росії" пише про бої в районі не тільки селища Суджа, а й біля Курилівки Курської області.

МО РФ озвучило свою версію подій у Курській області

У російському оборонному відомстві стверджують, їхнім бойовикам, мовляв, довелося вступити в бій з трьома сотнями українських солдатів, які прорвали російський кордон “за підтримки 11 танків і понад 20 бойових броньованих машин”.

Окрім того, стверджується, що українські сили атакували позиції російських окупантів в районах населених пунктів Миколаєво-Дар'я та Олешня.

До відбиття цієї атаки уже залучили прикордонні війська ФСБ РФ, а також оперативно-тактичну та штурмову авіацію.

Також Міноборони традиційно збрехало, що знищило багато техніки українських сил, однак ця заява є голослівною — жодних фото- чи відеодоказів відомство не опублікувало.

Що насправді відбувається у Курській області

Один з місцевих мешканців оприлюднив у мережі відео, під час якого можна побачити реальну ситуацію у Суджанському районі, що на Курщині.

На кадрах видно, що на низьких висотах летять винищувачі, а обабіч дороги горить автомобіль.

Тут п**да, н**уй, літаки над головою літають, прикинь, винищувачі. Це, бл**ь, догоряє тачка, н**уй. Навіть х** пожежна приїде, — скаржиться голос за кадром.

Окрім того, місцеві жителі заявляли про те, що у прикордонні не працює зв'язок, а мешканці сіл біля кордону "сидять у підвалах".

У російських телеграм-каналах заявляють про численні руйнування в селищі Суджа.

А Легіон "Свобода России" пише про бої в районі не тільки селища Суджа, а й біля Курилівки Курської області.

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