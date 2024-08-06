Міноборони РФ заявляє про бої на кордоні з Курською областю — відео

Увечері 6 серпня Міністерство оборони Росії заявило, що нібито намагається відбити атаку Збройних сил України на кордоні з Курською областю. Варто зазначити, що Сили оборони України цю інформацію не підтверджують і не коментують.
Головні тези:
- Місцеве населення Курської області оприлюднило відео, яке вказує на присутність винищувачів у повітрі та руйнування в селищі Суджа.
- За словами місцевих жителів, у прикордонні не працює зв'язок, а мешканці сіл біля кордону переховуються у підвалах.
- Легіон "Свобода Росії" пише про бої в районі не тільки селища Суджа, а й біля Курилівки Курської області.
МО РФ озвучило свою версію подій у Курській області
У російському оборонному відомстві стверджують, їхнім бойовикам, мовляв, довелося вступити в бій з трьома сотнями українських солдатів, які прорвали російський кордон “за підтримки 11 танків і понад 20 бойових броньованих машин”.
Окрім того, стверджується, що українські сили атакували позиції російських окупантів в районах населених пунктів Миколаєво-Дар'я та Олешня.
До відбиття цієї атаки уже залучили прикордонні війська ФСБ РФ, а також оперативно-тактичну та штурмову авіацію.
Також Міноборони традиційно збрехало, що знищило багато техніки українських сил, однак ця заява є голослівною — жодних фото- чи відеодоказів відомство не опублікувало.
Що насправді відбувається у Курській області
Один з місцевих мешканців оприлюднив у мережі відео, під час якого можна побачити реальну ситуацію у Суджанському районі, що на Курщині.
На кадрах видно, що на низьких висотах летять винищувачі, а обабіч дороги горить автомобіль.
Окрім того, місцеві жителі заявляли про те, що у прикордонні не працює зв'язок, а мешканці сіл біля кордону "сидять у підвалах".
У російських телеграм-каналах заявляють про численні руйнування в селищі Суджа.
А Легіон "Свобода России" пише про бої в районі не тільки селища Суджа, а й біля Курилівки Курської області.
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