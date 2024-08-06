Минобороны РФ заявляет о боях на границе с Курской областью — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Минобороны РФ заявляет о боях на границе с Курской областью — видео

Минобороны РФ заявляет о боях на границе с Курской областью — видео
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Источник:  online.ua

Вечером 6 августа Министерство обороны России заявило, что якобы пытается отразить атаку Вооруженных сил Украины на границе с Курской областью. Следует отметить, что Силы обороны Украины эту информацию не подтверждают.

Главные тезисы

  • Местное население Курской области обнародовало видео, указывающее на присутствие истребителей в воздухе и разрушение в поселке Суджа.
  • По словам местных жителей, в приграничных районах не работает связь, а жители сел возле границы прячутся в подвалах.
  • Легион "Свобода России" пишет о боях в районе не только поселка Суджа, но и возле Куриловки Курской области.

МО РФ озвучило свою версию событий в Курской области

В российском оборонном ведомстве утверждают, что их боевикам, мол, пришлось вступить в бой с тремя сотнями украинских солдат, прорвавших российскую границу "при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин".

Кроме того, утверждается, что украинские силы атаковали позиции российских окупантов в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня.

К отражению этой атаки уже привлекли пограничные войска ФСБ РФ, а также оперативно-тактическую и штурмовую авиацию.

Также Минобороны традиционно соврало, что уничтожило много техники украинских сил, однако никаких доказательств не опубликовало.

Что на самом деле происходит в Курской области

Один из местных жителей обнародовал в сети видео, во время которого можно увидеть реальную ситуацию в Суджанском районе Курщины.

На кадрах видно, что на низких высотах летят истребители, а по обе стороны дороги горит автомобиль.

Здесь п**да, н**уй, самолеты над головой летают, прикинь, истребители. Это, бл**ь, догорает тачка, н**уй, — жалуется голос за кадром.

Кроме того, местные жители заявляли о том, что в пограничном районе не работает связь, а жители сел у границы "сидят в подвалах".

В российских телеграмм-каналах заявляют о многочисленных разрушениях в поселке Суджа.

А Легион "Свобода России" пишет о боях в районе не только поселка Суджа, но и у Куриловки Курской области.

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