Минобороны РФ заявляет о боях на границе с Курской областью — видео

Вечером 6 августа Министерство обороны России заявило, что якобы пытается отразить атаку Вооруженных сил Украины на границе с Курской областью. Следует отметить, что Силы обороны Украины эту информацию не подтверждают.
Главные тезисы
- Местное население Курской области обнародовало видео, указывающее на присутствие истребителей в воздухе и разрушение в поселке Суджа.
- По словам местных жителей, в приграничных районах не работает связь, а жители сел возле границы прячутся в подвалах.
- Легион "Свобода России" пишет о боях в районе не только поселка Суджа, но и возле Куриловки Курской области.
МО РФ озвучило свою версию событий в Курской области
В российском оборонном ведомстве утверждают, что их боевикам, мол, пришлось вступить в бой с тремя сотнями украинских солдат, прорвавших российскую границу "при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин".
Кроме того, утверждается, что украинские силы атаковали позиции российских окупантов в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня.
К отражению этой атаки уже привлекли пограничные войска ФСБ РФ, а также оперативно-тактическую и штурмовую авиацию.
Также Минобороны традиционно соврало, что уничтожило много техники украинских сил, однако никаких доказательств не опубликовало.
Что на самом деле происходит в Курской области
Один из местных жителей обнародовал в сети видео, во время которого можно увидеть реальную ситуацию в Суджанском районе Курщины.
На кадрах видно, что на низких высотах летят истребители, а по обе стороны дороги горит автомобиль.
Кроме того, местные жители заявляли о том, что в пограничном районе не работает связь, а жители сел у границы "сидят в подвалах".
В российских телеграмм-каналах заявляют о многочисленных разрушениях в поселке Суджа.
А Легион "Свобода России" пишет о боях в районе не только поселка Суджа, но и у Куриловки Курской области.
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