По словам руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, у украинской энергосистемы есть достаточная защита от угрозы полного уничтожения со стороны преступной армии РФ.
Главные тезисы
- Украинская энергосистема обладает достаточной защитой от уничтожения со стороны российской армии.
- Российские оккупационные войска могут накапливать запасы ракет для массированных атак по Украине, но полное уничтожение энергосистемы маловероятно из-за ее защищенности.
- Анализ ракетных атак показывает удары по различным областям Украины, при этом количество ракет в июле достигло минимального уровня за год.
- Эксперты указывают на успешные действия украинских военных, а также снижение производства ракет среди российских оккупантов.
- Прогнозируется продолжение подготовки к новым массированным атакам армии РФ, связанное с ограниченным производством ракет.
Буданов о защите украинской энергосистемы и перспективах уничтожения энергообъектов на территории РФ
По его словам, нельзя говорить, что в настоящее время Украина способна устроить блекаут в России.
При этом руководитель ГУР отметил успешные дальние удары украинских военных по аэродрому Оленья на севере России.
По его словам, это на время заставило российских оккупантов отложить очередную массированную атаку по Украине.
Когда ждать новой массированной ракетно-дроновой атаки армии РФ по Украине
По словам военно-политического аналитика Александра Коваленко, преступная армия РФ может накапливать запасы ракет для массированной ракетной атаки по Украине уже в течение этого месяца.
Он отметил, что в течение июля преступная армия РФ использовала против Украины:
Х-59/69 – 28 (22 сбито);
9М723 ОТРК "Искандер-М" – 24/1;
9М727 ОТРК "Искандер-К" – 3/1;
Х-101/555/55 – 22/19;
КРМБ "Калибр" - 14/11;
Х-47М2 "Кинжал" - 1/1;
3М22 "Циркон" – 1/0;
Х-22 – 2/0;
Неизвестного типа – 14/1.
Также фиксировались пуски Х-35, Х-38МЛ и Х-31П.
По его мнению, кроме подготовки к новой массированной ракетной атаке по Украине в августе, ограниченное применение российскими оккупантами ракет связано со снижением количества производства ракет.
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