По словам руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, у украинской энергосистемы есть достаточная защита от угрозы полного уничтожения со стороны преступной армии РФ.

Буданов о защите украинской энергосистемы и перспективах уничтожения энергообъектов на территории РФ

Все эти узлы очень сильно защищены. Так же, как у нас их пытаются защитить. Так же, такие же подобные мероприятия проходят в России. Только они пошли по пути большего наращивания системы ПВО. У них для этого возможности гораздо больше. Потому что они производители таких систем, - объясняет глава ГУР. Поделиться

Энергетики

По его словам, нельзя говорить, что в настоящее время Украина способна устроить блекаут в России.

Полностью мы ее не положим. Как и они нам полностью тоже не положат. Советская система была максимально разветвлена и дублирована условно там три или четыре, или в определенных узлах дубль идет. Сделать тяжелой жизнь – можно. Полностью разрушить – почти нереально, – убеждает Буданов. Поделиться

При этом руководитель ГУР отметил успешные дальние удары украинских военных по аэродрому Оленья на севере России.

По его словам, это на время заставило российских оккупантов отложить очередную массированную атаку по Украине.

А такой интересный момент: вот, к примеру, недавно дроны дошли до аэродромов определенных в Российской Федерации. К северным. К Оленьи. Там есть пораженные дальние бомбардировщики и это заставило ну хоть на несколько дней оттянуть очередные массовые удары по нам, – подчеркивает Буданов. Поделиться

Когда ждать новой массированной ракетно-дроновой атаки армии РФ по Украине

По словам военно-политического аналитика Александра Коваленко, преступная армия РФ может накапливать запасы ракет для массированной ракетной атаки по Украине уже в течение этого месяца.

В июле 2024 года российские оккупанты сохранили неизменной тактику нанесения комбинированных и точечных ударов по украинским объектам гражданской энергетической инфраструктуры, аэродромам и логистике. Но в этом месяце противником было использовано наименьшее количество ракетных компонентов, - отмечает Коваленко. Поделиться

Он отметил, что в течение июля преступная армия РФ использовала против Украины:

Х-59/69 – 28 (22 сбито);

9М723 ОТРК "Искандер-М" – 24/1;

9М727 ОТРК "Искандер-К" – 3/1;

Х-101/555/55 – 22/19;

КРМБ "Калибр" - 14/11;

Х-47М2 "Кинжал" - 1/1;

3М22 "Циркон" – 1/0;

Х-22 – 2/0;

Неизвестного типа – 14/1.

Также фиксировались пуски Х-35, Х-38МЛ и Х-31П.

Суммарно в июле российские оккупационные войска применили 112 ракет разного типа, что является наименьшим показателем с начала 2024 года, подытожил Коваленко. - Чаще всего удары нанесли Николаевская, Харьковская, Одесская и Днепропетровская области, - подчеркивает аналитик. Поделиться

По его мнению, кроме подготовки к новой массированной ракетной атаке по Украине в августе, ограниченное применение российскими оккупантами ракет связано со снижением количества производства ракет.