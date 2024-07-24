Украина отремонтировала еще один энергоблок АЭС. Как это повлияет на электроснабжение

В Украине на одной из атомных электростанций к энергосистеме подключили очередной атомный энергоблок, который завершили ремонт раньше срока.
Главные тезисы
- Подключение отремонтированного энергоблока на АЭС позволит снизить дефицит электроэнергии в Украине.
- Российские атаки на объекты энергетической инфраструктуры создают значительные проблемы с генерацией электроэнергии в стране.
- Энергетики предпринимают меры для удержания энергосистемы в целостности и обеспечения безопасности поставки электроэнергии.
- Улучшение погодных условий также способствует снижению рисков отключения электроэнергии.
В Украине на одной из АЭС подключили отремонтированный энергоблок
По данным Министерства энергетики, это существенно повлияет на стабильность энергосистемы и снизит существующий дефицит электроэнергии.
В то же время, ситуация в энергетике остается сложной. В системе имеется значительный дефицит генерирующих мощностей, которые были повреждены российскими ракетными и дроновыми атаками. Продолжается уничтожение оборудования на прифронтовых и приграничных территориях. Зачастую под обстрелы россиян попадают подстанции, линии системы передачи электроэнергии.
Напомним, энергетики отменили графики отключения света в среду 24 июля по всей стране до 16:00.
В Украине улучшается ситуация со светом
Замминистра энергетики предупредил о рисках новых обстрелов России объектов гражданской энергетической инфраструктуры.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-