Украина отремонтировала еще один энергоблок АЭС. Как это повлияет на электроснабжение

До этого у нас было четыре очереди, были аварийные графики отключений по объективным причинам. Дальнейшее улучшение с отключениями связано, прежде всего, с улучшением погодных условий, ужасная жара падает, по имеющимся прогнозам. Также это связано с особенностями ремонтных кампаний на объектах генерации, — сказал заместитель Министра энергетики Николай Колесник.