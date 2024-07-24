Украина отремонтировала еще один энергоблок АЭС. Как это повлияет на электроснабжение
Категория
Украина
Дата публикации

Украина отремонтировала еще один энергоблок АЭС. Как это повлияет на электроснабжение

Министерство энергетики Украины
Украина отремонтировала еще один энергоблок АЭС. Как это повлияет на электроснабжение
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В Украине на одной из атомных электростанций к энергосистеме подключили очередной атомный энергоблок, который завершили ремонт раньше срока.

Главные тезисы

  • Подключение отремонтированного энергоблока на АЭС позволит снизить дефицит электроэнергии в Украине.
  • Российские атаки на объекты энергетической инфраструктуры создают значительные проблемы с генерацией электроэнергии в стране.
  • Энергетики предпринимают меры для удержания энергосистемы в целостности и обеспечения безопасности поставки электроэнергии.
  • Улучшение погодных условий также способствует снижению рисков отключения электроэнергии.

В Украине на одной из АЭС подключили отремонтированный энергоблок

На одной из АЭС после планового ремонта, завершенного ранее срока, к энергосистеме подключен один из атомных энергоблоков, сообщает Минэнерго.

По данным Министерства энергетики, это существенно повлияет на стабильность энергосистемы и снизит существующий дефицит электроэнергии.

В то же время, ситуация в энергетике остается сложной. В системе имеется значительный дефицит генерирующих мощностей, которые были повреждены российскими ракетными и дроновыми атаками. Продолжается уничтожение оборудования на прифронтовых и приграничных территориях. Зачастую под обстрелы россиян попадают подстанции, линии системы передачи электроэнергии.

Напомним, энергетики отменили графики отключения света в среду 24 июля по всей стране до 16:00.

В Украине улучшается ситуация со светом

До этого у нас было четыре очереди, были аварийные графики отключений по объективным причинам. Дальнейшее улучшение с отключениями связано, прежде всего, с улучшением погодных условий, ужасная жара падает, по имеющимся прогнозам. Также это связано с особенностями ремонтных кампаний на объектах генерации, — сказал заместитель Министра энергетики Николай Колесник.

Замминистра энергетики предупредил о рисках новых обстрелов России объектов гражданской энергетической инфраструктуры.

На сегодняшний день у нас есть дефицит, как следствие обстрелов, 8 комплексных атак на объекты энергетической инфраструктуры. Это дефицит генерации 9 гигаватт — достаточно значительный объем. Поэтому задача энергетиков на сегодняшний день — это удержать энергосистему в целостности и безопасности поставки электроэнергии, — добавил Колесник.

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