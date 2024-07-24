Україна відремонтувала ще один енергоблок АЕС. Як це вплине на електропостачання
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна відремонтувала ще один енергоблок АЕС. Як це вплине на електропостачання

Міністерство енергетики України
Україна відремонтувала ще один енергоблок АЕС. Як це вплине на електропостачання

В Україні на одній з атомних електростанцій до енергосистеми підключили черговий атомний енергоблок, який завершили ремонтувати раніше строку.

Головні тези:

 

  • Попри відновлення енергоблоків, енергетична ситуація в Україні залишається складною через російські атаки на інфраструктуру.
  • У зв'язку зі складною ситуацією в енергетиці, виникає деякий дефіцит генеруючих потужностей, що ускладнює постачання електроенергії.
  • Проте в Україні покращується ситуація зі світлом завдяки покращенню погодних умов та ремонтним роботам на об'єктах генерації.

В Україні на одній з АЕС підключили відремонтований енергоблок

На одній з АЕС після планового ремонту, завершеного раніше строку, до енергосистеми підключено один з атомних енергоблоків, — повідомляє Міненерго.

За даними Міністерства енергетики, це суттєво вплине на стабільність енергосистеми і зменшить існуючий дефіцит електроенергії

Водночас ситуація в енергетиці залишається складною. У системі є значний дефіцит генерувальних потужностей, які були пошкоджені російськими ракетним і дроновими атаками. Продовжується знищення обладнання на прифронтових та прикордонних територіях. Часто під обстріли росіян потрапляють підстанції, лінії системи передачі електроенергії.

Нагадаємо, енергетики скасували графіки відключення світла в середу 24 липня по всій країні до 16:00.

В Україні покращується ситуація зі світлом

До цього ми мали чотири черги, були аварійні графіки відключень з об'єктивних причин. Подальше поліпшення з відключеннями пов'язано, перш за все, з покращенням погодних умов, жахлива спека спадає, за наявними прогнозами. Також це пов'язано з особливостями ремонтних кампаній на об'єктах генерації, — сказав заступник Міністра енергетики Микола Колісник.

Заступник міністра енергетики попередив про ризики нових обстрілів Росії об'єктів цивільної енергетичної інфраструктури.

На сьогодні ми маємо дефіцит, як наслідок обстрілів, 8 комплексних атак на об'єкти енергетичної інфраструктури. Це дефіцит генерації 9 гігават — досить значний об'єм. Тому завдання енергетиків на сьогодні — це втримати енергосистему в цілісності та в безпеці постачання електроенергії, — додав Колісник.

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