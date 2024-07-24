Україна відремонтувала ще один енергоблок АЕС. Як це вплине на електропостачання

В Україні на одній з атомних електростанцій до енергосистеми підключили черговий атомний енергоблок, який завершили ремонтувати раніше строку.
Головні тези:
- Попри відновлення енергоблоків, енергетична ситуація в Україні залишається складною через російські атаки на інфраструктуру.
- У зв'язку зі складною ситуацією в енергетиці, виникає деякий дефіцит генеруючих потужностей, що ускладнює постачання електроенергії.
- Проте в Україні покращується ситуація зі світлом завдяки покращенню погодних умов та ремонтним роботам на об'єктах генерації.
В Україні на одній з АЕС підключили відремонтований енергоблок
За даними Міністерства енергетики, це суттєво вплине на стабільність енергосистеми і зменшить існуючий дефіцит електроенергії
Водночас ситуація в енергетиці залишається складною. У системі є значний дефіцит генерувальних потужностей, які були пошкоджені російськими ракетним і дроновими атаками. Продовжується знищення обладнання на прифронтових та прикордонних територіях. Часто під обстріли росіян потрапляють підстанції, лінії системи передачі електроенергії.
Нагадаємо, енергетики скасували графіки відключення світла в середу 24 липня по всій країні до 16:00.
В Україні покращується ситуація зі світлом
Заступник міністра енергетики попередив про ризики нових обстрілів Росії об'єктів цивільної енергетичної інфраструктури.
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