За інформацією НЕК “Укренерго”, графіки відключення світла 24 липня діятимуть протягом усієї доби.
Головні тези:
- На 24 липня НЕК “Укренерго” оприлюднило графіки відключень світла на весь день.
- Графіки передбачають застосування різної кількості черг відключень залежно від часу доби.
- Половина споживачів може очікувати погодинні відключення в разі застосування трьох черг обмежень.
- При чотирьох чергах відключень до 70% споживачів у кожній області будуть піддаватися обмеженням.
- Застосування відключень на добу варіюється від 4 годин до понад 12 годин в залежності від кількості черг, за якими проводяться обмеження.
Що відомо про графіки відключень світла протягом 24 липня
За інформацією “Укренерго”, з 8:00 до 20:00 та з 22:00 до 24:00 діятиме одна черга відключень.
При цьому в решту часу енергетики використовують дві черги відключень одночасно.
Зазвичай за таких обмежень світло не відключають у світло-сірих зонах графіків.
Що відомо про тривалість відключень відповідно до кількості черг
Споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги – обмеження до 70% споживачів у кожній області.
Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – більше 12 годин обмежень.
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