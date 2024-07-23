Що відомо про графіки відключень світла протягом 24 липня

За інформацією “Укренерго”, з 8:00 до 20:00 та з 22:00 до 24:00 діятиме одна черга відключень.

При цьому в решту часу енергетики використовують дві черги відключень одночасно.

Енергосистема України

Зазвичай за таких обмежень світло не відключають у світло-сірих зонах графіків.

Що відомо про тривалість відключень відповідно до кількості черг

Споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги – обмеження до 70% споживачів у кожній області.