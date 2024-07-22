За словами керівника правління НЕК “Укренерго” Володимира Кудрицького, починаючи з серпня і протягом вересня та жовтня в Україні значно поменшають обсяги відключень світла.
Головні тези:
- Україна очікує зменшення обсягів відключень світла влітку та восени.
- Завдяки ремонтам на енергоблоках українських АЕС вже відчутне полегшення з проблемою відключень.
- Приватні інвестори можуть сприяти вирішенню проблеми дефіциту електроенергії в Україні.
- Коли вже зараз спостерігаються певні покращення, проте ситуація ускладниться під час опалювального сезону.
- Активне залучення приватних інвесторів, особливо у встановленні когенераційних установок, може значно зменшити дефіцит електроенергії у країні.
Чи можуть в Україні взагалі скасувати відключення світла і коли
Він зазначив, що дефіцит електрогенерації у серпні стане трохи меншим і буде поступово зменшуватись протягом вересня та жовтня.
Кудрицький нагадав, що в Україні половина генерації, яка була станом на початок березня цього року, пошкоджена або розбита.
Як вже вдалось зменшити обсяги відключень світла в Україні
За словами експерта з енергетики Геннадія Рябцева у коментарі журналістам 24 каналу, ситуація з відключеннями світла в Україні вже покращилась, завдяки завершенню ремонтів на кількох енергоблоках українських АЕС.
Ті блоки, де замінювали спрацьоване ядерне паливо на нове, запрацювали. Також в Україні почала спадати аномальна спека.
Аналітик підкреслив, що найближчим часом відключень світла стане ще менше.
За його словами, допомогти у покращенні ситуації можуть також приватні інвестори.
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