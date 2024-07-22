За словами керівника правління НЕК “Укренерго” Володимира Кудрицького, починаючи з серпня і протягом вересня та жовтня в Україні значно поменшають обсяги відключень світла.

Чи можуть в Україні взагалі скасувати відключення світла і коли

Звичайно, що є проблеми з дефіцитом, але з хороших новин: через там пару тижнів ми очікуємо покращення ситуації, тому що буде збільшений обсяг генерації, вийдуть з ремонтів деякі генеруючі потужності, деякі блоки на електростанціях, - пообіцяв Кудрицький. Поширити

Він зазначив, що дефіцит електрогенерації у серпні стане трохи меншим і буде поступово зменшуватись протягом вересня та жовтня.

У нас є досить непогані шанси пройти цей період або без відключень, або з радикально меншими відключеннями, ніж зараз, - переконаний Кудрицький. Поширити

Кудрицький нагадав, що в Україні половина генерації, яка була станом на початок березня цього року, пошкоджена або розбита.

І знаєте я вам так скажу що будь-яка інша енергосистема в цій ситуації просто би сколапсувала, просто би був повний блекаут на тижні або місяці, - підкреслює глава правління “Укренерго”. Поширити

Як вже вдалось зменшити обсяги відключень світла в Україні

За словами експерта з енергетики Геннадія Рябцева у коментарі журналістам 24 каналу, ситуація з відключеннями світла в Україні вже покращилась, завдяки завершенню ремонтів на кількох енергоблоках українських АЕС.

Енергосистема України

Ті блоки, де замінювали спрацьоване ядерне паливо на нове, запрацювали. Також в Україні почала спадати аномальна спека.

Аналітик підкреслив, що найближчим часом відключень світла стане ще менше.

Зараз є певні покращення, але вони не будуть настільки тривалими, як би нам хотілося. Після початку опалювального сезону ситуація знову повернеться до того стану, який ми спостерігали минулого тижня. Тобто 3 – 4 черги вимкнень упродовж опалювального сезону, - попередив Рябцев. Поширити

За його словами, допомогти у покращенні ситуації можуть також приватні інвестори.