Коли скасують відключення світла в Україні — прогноз енергетиків
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Економіка
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Коли скасують відключення світла в Україні — прогноз енергетиків

Енергосистема України
Джерело:  Суспільне

За словами керівника правління НЕК “Укренерго” Володимира Кудрицького, починаючи з серпня і протягом вересня та жовтня в Україні значно поменшають обсяги відключень світла. 

Головні тези:

  • Україна очікує зменшення обсягів відключень світла влітку та восени.
  • Завдяки ремонтам на енергоблоках українських АЕС вже відчутне полегшення з проблемою відключень.
  • Приватні інвестори можуть сприяти вирішенню проблеми дефіциту електроенергії в Україні.
  • Коли вже зараз спостерігаються певні покращення, проте ситуація ускладниться під час опалювального сезону.
  • Активне залучення приватних інвесторів, особливо у встановленні когенераційних установок, може значно зменшити дефіцит електроенергії у країні.

Чи можуть в Україні взагалі скасувати відключення світла і коли

Звичайно, що є проблеми з дефіцитом, але з хороших новин: через там пару тижнів ми очікуємо покращення ситуації, тому що буде збільшений обсяг генерації, вийдуть з ремонтів деякі генеруючі потужності, деякі блоки на електростанціях, - пообіцяв Кудрицький.

Він зазначив, що дефіцит електрогенерації у серпні стане трохи меншим і буде поступово зменшуватись протягом вересня та жовтня.

У нас є досить непогані шанси пройти цей період або без відключень, або з радикально меншими відключеннями, ніж зараз, - переконаний Кудрицький.

Кудрицький нагадав, що в Україні половина генерації, яка була станом на початок березня цього року, пошкоджена або розбита.

І знаєте я вам так скажу що будь-яка інша енергосистема в цій ситуації просто би сколапсувала, просто би був повний блекаут на тижні або місяці, - підкреслює глава правління “Укренерго”.

Як вже вдалось зменшити обсяги відключень світла в Україні

За словами експерта з енергетики Геннадія Рябцева у коментарі журналістам 24 каналу, ситуація з відключеннями світла в Україні вже покращилась, завдяки завершенню ремонтів на кількох енергоблоках українських АЕС.

Енергетики очікують на зменшення обсягів відключень світла в Україні
Енергосистема України

Ті блоки, де замінювали спрацьоване ядерне паливо на нове, запрацювали. Також в Україні почала спадати аномальна спека.

Аналітик підкреслив, що найближчим часом відключень світла стане ще менше.

Зараз є певні покращення, але вони не будуть настільки тривалими, як би нам хотілося. Після початку опалювального сезону ситуація знову повернеться до того стану, який ми спостерігали минулого тижня. Тобто 3 – 4 черги вимкнень упродовж опалювального сезону, - попередив Рябцев.

За його словами, допомогти у покращенні ситуації можуть також приватні інвестори.

Цей дефіцит можна буде зменшити, якщо активніше залучати приватних інвесторів. Насамперед неенергетичних. До прикладу, ставити в різних громадах малі енергетичні установки потужністю від 1 до 10 МВт. Бажано когенераційні, щоб генерували не лише електричну, але й теплову енергію. Цей вид бізнесу досить привабливий зараз. Його вважають преміальним. Думаю, так можна буде суттєво скоротити дефіцит, - наголошує аналітик.

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