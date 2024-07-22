"Укренерго" назвало час найбільших відключень світла 22 липня

Заходи обмеження споживання електроенергії для населення України та бізнесу сьогодні діятимуть протягом всієї доби. Максимальними відключення будуть увечері.
Головні тези:
- 22 липня в Україні діятимуть графіки відключень електроенергії, найбільші обмеження заплановані на вечір.
- Споживачі поза переліком критичної інфраструктури будуть розподілені на 6 черг відключень, згідно з якими обмеження триватимуть від 4 до понад 12 годин на добу.
- Одиницею часу для обмежень є година, тож при застосуванні трьох черг графіків можливі відключення навіть до 12 годин на добу для певних місцевостей.
- Укренерго сповіщає, що обмеження споживання електроенергії є невід’ємною частиною стратегії забезпечення стабільності енергосистеми країни.
- Вимкнення електропостачання можливо у години піку навантаженості, коли споживання електроенергії найбільше, у той час як вночі можливі відключення для виконання технічних робіт.
Коли будуть відключати світло 22 липня
Три черги означають, що світла в ці години не буде у половини населення України.
Як діють черги відключень світла
Споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги — обмеження до 70% споживачів у кожній області.
Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень — це 4 години обмежень на добу, дві черги — 8 годин обмежень, три черги — 12 годин обмежень, чотири черги — більше 12 годин обмежень.
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