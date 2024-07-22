"Укренерго" назвало час найбільших відключень світла 22 липня

Заходи обмеження споживання електроенергії для населення України та бізнесу сьогодні діятимуть протягом всієї доби. Максимальними відключення будуть увечері.

Коли будуть відключати світло 22 липня

Сьогодні, 22 липня, обленерго застосовують обмеження споживання протягом всієї доби. З 05:00 до 18:00 та з 23:00 до 24:00 діють дві черги відключень, з 18:00 до 23:00 — три черги, — йдеться в повідомленні. Поширити

Три черги означають, що світла в ці години не буде у половини населення України.

Як діють черги відключень світла

Споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги — обмеження до 70% споживачів у кожній області.

Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень — це 4 години обмежень на добу, дві черги — 8 годин обмежень, три черги — 12 годин обмежень, чотири черги — більше 12 годин обмежень.