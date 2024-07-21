Як скасування переходу на літній час вплине на електропостачання — пояснення Міненерго
Категорія
Україна
Дата публікації

Як скасування переходу на літній час вплине на електропостачання — пояснення Міненерго

Як скасування переходу на літній час вплине на електропостачання — пояснення Міненерго
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Скасування переведення годинників на літній час не вплине на ситуацію зі світлом в Україні. У Кабміні впевнені, що споживання електроенергії не збільшиться

Головні тези:

 

  • За законопроєктом з установлення сталого часового стандарту UTC+2 українці востаннє переведуть годинники на зимовий час 27 жовтня.
  • Покращення ситуації з електропостачанням пов'язане з поліпшенням погодних умов і ремонтними кампаніями на об'єктах генерації електроенергії.
  • Заступник Міністра енергетики попереджає про ризики нових обстрілів Росії об'єктів енергетичної інфраструктури, що може призвести до дефіциту електроенергії в країні.

Як вплине скасування переходу на літній час на ситуацію зі світлом

Як розповів заступник міністра енергетики Микола Колісник, споживання електроенергії не збільшиться.

Як і зазначав міністр енергетики Герман Галущенко, не постраждає енергосистема від скасувань переходу часу. Ситуація залишається стабільною і це ніяким чином негативно не вплине, — заявив заступник міністр.

Нагадаємо, нещодавно Верховна Рада ухвалила законопроєкт щодо обчислення часу в Україні. Документ скасовує переведення годинників на літній час. Тобто сезонного переходу часу на території України більше не здійснюватимуть.

Тобто закон встановлює в Україні постійний стандарт часу UTC+2 за міжнародною шкалою. За цей законопроєкт парламент у першому читанні проголосував ще в березні 2021 року, але далі Рада його не підтримала.

Якщо президент України Володимир Зеленський незабаром підпише законопроєкт, то в цьому році українці востаннє переведуть годинники на зимовий час 27 жовтня — і з 2025 року та далі ніяких переведень не буде.

В Україні покращується ситуація зі світлом

До цього ми мали чотири черги, були аварійні графіки відключень з об'єктивних причин. Подальше поліпшення з відключеннями пов'язано, перш за все, з покращенням погодних умов, жахлива спека спадає, за наявними прогнозами. Також це пов'язано з особливостями ремонтних кампаній на об'єктах генерації, — сказав заступник Міністра енергетики Микола Колісник.

Заступник міністра енергетики попередив про ризики нових обстрілів Росії об'єктів цивільної енергетичної інфраструктури.

На сьогодні ми маємо дефіцит, як наслідок обстрілів, 8 комплексних атак на об'єкти енергетичної інфраструктури. Це дефіцит генерації 9 гігават — досить значний об'єм. Тому завдання енергетиків на сьогодні — це втримати енергосистему в цілісності та в безпеці постачання електроенергії, — додав Колісник.

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