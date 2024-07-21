Як скасування переходу на літній час вплине на електропостачання — пояснення Міненерго

Скасування переведення годинників на літній час не вплине на ситуацію зі світлом в Україні. У Кабміні впевнені, що споживання електроенергії не збільшиться
Головні тези:
- За законопроєктом з установлення сталого часового стандарту UTC+2 українці востаннє переведуть годинники на зимовий час 27 жовтня.
- Покращення ситуації з електропостачанням пов'язане з поліпшенням погодних умов і ремонтними кампаніями на об'єктах генерації електроенергії.
- Заступник Міністра енергетики попереджає про ризики нових обстрілів Росії об'єктів енергетичної інфраструктури, що може призвести до дефіциту електроенергії в країні.
Як вплине скасування переходу на літній час на ситуацію зі світлом
Як розповів заступник міністра енергетики Микола Колісник, споживання електроенергії не збільшиться.
Нагадаємо, нещодавно Верховна Рада ухвалила законопроєкт щодо обчислення часу в Україні. Документ скасовує переведення годинників на літній час. Тобто сезонного переходу часу на території України більше не здійснюватимуть.
Тобто закон встановлює в Україні постійний стандарт часу UTC+2 за міжнародною шкалою. За цей законопроєкт парламент у першому читанні проголосував ще в березні 2021 року, але далі Рада його не підтримала.
Якщо президент України Володимир Зеленський незабаром підпише законопроєкт, то в цьому році українці востаннє переведуть годинники на зимовий час 27 жовтня — і з 2025 року та далі ніяких переведень не буде.
В Україні покращується ситуація зі світлом
Заступник міністра енергетики попередив про ризики нових обстрілів Росії об'єктів цивільної енергетичної інфраструктури.
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