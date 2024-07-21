Как отмена перехода на летнее время повлияет на электроснабжение — объяснение Минэнерго

Отмена перевода часов на летнее время не повлияет на ситуацию со светом в Украине. В Кабмине уверены, что потребление электроэнергии не увеличится
Главные тезисы
- На фоне улучшения климатических условий и проведения ремонтных работ ситуация с электроснабжением в стране становится более стабильной.
- Замминистр энергетики предупредил о возможных рисках новых обстрелов объектов энергетической инфраструктуры со стороны России, что может вызвать дефицит электроэнергии.
- Установление постоянного стандарта времени UTC+2 уберет сезонные переходы времени в Украине, начиная с 2025 года.
Как повлияет отмена перехода на летнее время на ситуацию со светом
Как рассказал заместитель министра энергетики Николай Колесник, потребление электроэнергии не увеличится.
Напомним, недавно Верховная Рада приняла законопроект об исчислении времени в Украине. Документ отменяет перевод часов на летнее время. То есть сезонный переход времени на территории Украины больше не будет осуществлять.
То есть, закон устанавливает в Украине постоянный стандарт времени UTC+2 по международной шкале. За этот законопроект парламент в первом чтении проголосовал еще в марте 2021 года, но дальше Совет его не поддержал.
Если президент Украины Владимир Зеленский вскоре подпишет законопроект, то в этом году украинцы в последний раз переведут часы на зимнее время 27 октября — и с 2025 года никаких переводов не будет.
В Украине улучшается ситуация со светом
Замминистра энергетики предупредил о рисках новых обстрелов России объектов гражданской энергетической инфраструктуры.
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