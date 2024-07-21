Как отмена перехода на летнее время повлияет на электроснабжение — объяснение Минэнерго
Категория
Украина
Дата публикации

Как отмена перехода на летнее время повлияет на электроснабжение — объяснение Минэнерго

Как отмена перехода на летнее время повлияет на электроснабжение — объяснение Минэнерго
Читати українською
Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Отмена перевода часов на летнее время не повлияет на ситуацию со светом в Украине. В Кабмине уверены, что потребление электроэнергии не увеличится

Главные тезисы

 

  • На фоне улучшения климатических условий и проведения ремонтных работ ситуация с электроснабжением в стране становится более стабильной.
  • Замминистр энергетики предупредил о возможных рисках новых обстрелов объектов энергетической инфраструктуры со стороны России, что может вызвать дефицит электроэнергии.
  • Установление постоянного стандарта времени UTC+2 уберет сезонные переходы времени в Украине, начиная с 2025 года.

Как повлияет отмена перехода на летнее время на ситуацию со светом

Как рассказал заместитель министра энергетики Николай Колесник, потребление электроэнергии не увеличится.

Как и отмечал министр энергетики Герман Галущенко, не пострадает энергосистема от отмен перехода времени. Ситуация остается стабильной и это никак негативно не повлияет, — заявил замминистр.

Напомним, недавно Верховная Рада приняла законопроект об исчислении времени в Украине. Документ отменяет перевод часов на летнее время. То есть сезонный переход времени на территории Украины больше не будет осуществлять.

То есть, закон устанавливает в Украине постоянный стандарт времени UTC+2 по международной шкале. За этот законопроект парламент в первом чтении проголосовал еще в марте 2021 года, но дальше Совет его не поддержал.

Если президент Украины Владимир Зеленский вскоре подпишет законопроект, то в этом году украинцы в последний раз переведут часы на зимнее время 27 октября — и с 2025 года никаких переводов не будет.

В Украине улучшается ситуация со светом

До этого у нас было четыре очереди, были аварийные графики отключений по объективным причинам. Дальнейшее улучшение с отключениями связано, прежде всего, с улучшением погодных условий, ужасная жара падает, по имеющимся прогнозам. Также это связано с особенностями ремонтных кампаний на объектах генерации, — сказал заместитель Министра энергетики Николай Колесник.

Замминистра энергетики предупредил о рисках новых обстрелов России объектов гражданской энергетической инфраструктуры.

На сегодняшний день у нас есть дефицит, как следствие обстрелов, 8 комплексных атак на объекты энергетической инфраструктуры. Это дефицит генерации 9 гигаватт — достаточно значительный объем. Поэтому задача энергетиков на сегодняшний день — это удержать энергосистему в целостности и безопасности поставки электроэнергии, — добавил Колесник.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Украине отменили переход на "летнее" и "зимнее" время
В Украине отменили переход на "летнее" и "зимнее" время
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Отключение света в августе. Укрэнерго спрогнозировало возможные сценарии
Владимир Кудрицкий
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Минэнерго сообщает об улучшении ситуации по электроснабжению в Украине
Минэнерго сообщает об улучшении ситуации по электроснабжению в Украине

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?