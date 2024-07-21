Как отмена перехода на летнее время повлияет на электроснабжение — объяснение Минэнерго

Отмена перевода часов на летнее время не повлияет на ситуацию со светом в Украине. В Кабмине уверены, что потребление электроэнергии не увеличится

Как повлияет отмена перехода на летнее время на ситуацию со светом

Как рассказал заместитель министра энергетики Николай Колесник, потребление электроэнергии не увеличится.

Как и отмечал министр энергетики Герман Галущенко, не пострадает энергосистема от отмен перехода времени. Ситуация остается стабильной и это никак негативно не повлияет, — заявил замминистр. Поделиться

Напомним, недавно Верховная Рада приняла законопроект об исчислении времени в Украине. Документ отменяет перевод часов на летнее время. То есть сезонный переход времени на территории Украины больше не будет осуществлять.

То есть, закон устанавливает в Украине постоянный стандарт времени UTC+2 по международной шкале. За этот законопроект парламент в первом чтении проголосовал еще в марте 2021 года, но дальше Совет его не поддержал.

Если президент Украины Владимир Зеленский вскоре подпишет законопроект, то в этом году украинцы в последний раз переведут часы на зимнее время 27 октября — и с 2025 года никаких переводов не будет.

В Украине улучшается ситуация со светом

До этого у нас было четыре очереди, были аварийные графики отключений по объективным причинам. Дальнейшее улучшение с отключениями связано, прежде всего, с улучшением погодных условий, ужасная жара падает, по имеющимся прогнозам. Также это связано с особенностями ремонтных кампаний на объектах генерации, — сказал заместитель Министра энергетики Николай Колесник. Поделиться

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