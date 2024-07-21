Минэнерго сообщает об улучшении ситуации по электроснабжению в Украине
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Экономика
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Минэнерго сообщает об улучшении ситуации по электроснабжению в Украине

Минэнерго сообщает об улучшении ситуации по электроснабжению в Украине
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Ситуация со светом в Украине в последнее время улучшилась. Причиной этого стали погодные условия, поскольку в последние дни жара падает .

Главные тезисы

  • Улучшение ситуации с электроснабжением в Украине обусловлено спадом жары и проведением ремонтных работ на объектах генерации.
  • Министерство энергетики предупреждает о рисках новых обстрелов со стороны России объектов энергетической инфраструктуры.
  • Частичное отменение графиков отключений света связано с улучшением ситуации, однако есть дефицит генерации из-за обстрелов объектов энергетики.
  • Задачей энергетиков является обеспечение целостности и безопасности системы электроснабжения в условиях нестабильности.
  • Прогнозируется применение двух очередей отключений света с 17:00 до конца суток, чтобы справиться с текущими вызовами в обеспечении электроэнергии.

В Украине улучшается ситуация со светом

До этого у нас было четыре очереди, были аварийные графики отключений по объективным причинам. Дальнейшее улучшение с отключениями связано, прежде всего, с улучшением погодных условий, ужасная жара падает, по имеющимся прогнозам. Также это связано с особенностями ремонтных кампаний на объектах генерации, – сказал заместитель Министра энергетики Николай Колесник.

Замминистра энергетики предупредил о рисках новых обстрелов России объектов гражданской энергетической инфраструктуры.

На сегодняшний день у нас есть дефицит, как следствие обстрелов, 8 комплексных атак на объекты энергетической инфраструктуры. Это дефицит генерации 9 гигаватт – достаточно значительный объем. Поэтому задача энергетиков на сегодняшний день — это удержать энергосистему в целостности и безопасности поставки электроэнергии, — добавил Колесник.

В Украине частично отменили графики отключений

Графики отключений света в воскресенье, 21 июля, частично отменили. Свет не будут выключаться с 12:00 до 15:00.

По указанию "Укрэнерго" отключение света с 12:00 и до 15:00 было отменено во всех областях.

В "Укрэнерго" сообщили, что с 15:00 до 17:00 облэнерго будут применять одну очередь отключений, а с 17:00 до конца суток прогнозируется применение двух очередей.

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