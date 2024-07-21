Минэнерго сообщает об улучшении ситуации по электроснабжению в Украине

Ситуация со светом в Украине в последнее время улучшилась. Причиной этого стали погодные условия, поскольку в последние дни жара падает .
Главные тезисы
- Улучшение ситуации с электроснабжением в Украине обусловлено спадом жары и проведением ремонтных работ на объектах генерации.
- Министерство энергетики предупреждает о рисках новых обстрелов со стороны России объектов энергетической инфраструктуры.
- Частичное отменение графиков отключений света связано с улучшением ситуации, однако есть дефицит генерации из-за обстрелов объектов энергетики.
- Задачей энергетиков является обеспечение целостности и безопасности системы электроснабжения в условиях нестабильности.
- Прогнозируется применение двух очередей отключений света с 17:00 до конца суток, чтобы справиться с текущими вызовами в обеспечении электроэнергии.
В Украине улучшается ситуация со светом
Замминистра энергетики предупредил о рисках новых обстрелов России объектов гражданской энергетической инфраструктуры.
В Украине частично отменили графики отключений
Графики отключений света в воскресенье, 21 июля, частично отменили. Свет не будут выключаться с 12:00 до 15:00.
По указанию "Укрэнерго" отключение света с 12:00 и до 15:00 было отменено во всех областях.
В "Укрэнерго" сообщили, что с 15:00 до 17:00 облэнерго будут применять одну очередь отключений, а с 17:00 до конца суток прогнозируется применение двух очередей.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-