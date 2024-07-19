Укрэнерго уменьшает отключение света 20 июля
Категория
Экономика
Дата публикации

Укрэнерго уменьшает отключение света 20 июля

Укрэнерго уменьшает отключение света 20 июля
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Источник:  Укрэнерго

В субботу, 20 июля, ограничений потребления электроэнергии в Украине будет меньше.

Главные тезисы

  • 20 июля с 02.00 до 05.00 не будет ограничений потребления электроэнергии в Украине.
  • В две очереди отключений будут действовать с 13:00 до 24:00, в остальные часы – одна очередь. Питание объектов критической инфраструктуры не будет ограничено.
  • Министр энергетики Герман Галущенко уверен, что ситуация с электроснабжением в ближайшее время улучшится благодаря особенностям ремонтной кампании на объектах генерации.
  • Специалисты "Энергоатома" выполняют все необходимые меры по быстрой перезагрузке топлива и вводу блоков в работу.
  • Минэнерго пытается максимально сократить ремонтные работы, соблюдая безопасность, чтобы обеспечить нормальное функционирование атомных генераторов в зимний период.

Как выключить свет 20 июля

Завтра, 20 июля, с 02:00 до 05:00 меры ограничения потребления не будут применяться, — проинформировали в компании.

Отмечается, что с 13:00 до 24:00 будут действовать две очереди отключений, а в другие часы суток — одна.

Питание объектов критической инфраструктуры не будет ущемлять.

О каких-либо изменениях в графиках энергетики проинформируют дополнительно.

Ситуация со светом улучшится в ближайшее время

Ситуация в энергосистеме Украины улучшится уже в ближайшее время. Об этом во время часа вопросов правительству заявил министр энергетики Герман Галущенко.

Уже в ближайшее время ситуация улучшится. И это правда, я это подтверждаю, — отметил глава Минэнерго.

По его словам, это связано с особенностями ремонтной кампании на объектах поколения. Ремонтная кампания производится таким образом, чтобы атомная генерация работала полным составом в течение осенне-зимнего периода. И соответственно, под это все сроки адаптированы.

Сегодня, с учетом той сложной ситуации, которая из-за постоянных обстрелов, из-за аномальных погодных условий, мы пытаемся максимально сократить сроки там, где это возможно, основное — без угрозы для ядерной и радиационной безопасности, — отметил Галущенко.

Он добавил, что специалисты "Энергоатома" делают все возможное, чтобы поскорее перезагрузить топливо и пустить в работу блоки.

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