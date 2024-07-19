Укрэнерго уменьшает отключение света 20 июля

В субботу, 20 июля, ограничений потребления электроэнергии в Украине будет меньше.

Как выключить свет 20 июля

Завтра, 20 июля, с 02:00 до 05:00 меры ограничения потребления не будут применяться, — проинформировали в компании. Поделиться

Отмечается, что с 13:00 до 24:00 будут действовать две очереди отключений, а в другие часы суток — одна.

Питание объектов критической инфраструктуры не будет ущемлять.

О каких-либо изменениях в графиках энергетики проинформируют дополнительно.

Ситуация со светом улучшится в ближайшее время

Ситуация в энергосистеме Украины улучшится уже в ближайшее время. Об этом во время часа вопросов правительству заявил министр энергетики Герман Галущенко.

Уже в ближайшее время ситуация улучшится. И это правда, я это подтверждаю, — отметил глава Минэнерго. Поделиться

По его словам, это связано с особенностями ремонтной кампании на объектах поколения. Ремонтная кампания производится таким образом, чтобы атомная генерация работала полным составом в течение осенне-зимнего периода. И соответственно, под это все сроки адаптированы.

Сегодня, с учетом той сложной ситуации, которая из-за постоянных обстрелов, из-за аномальных погодных условий, мы пытаемся максимально сократить сроки там, где это возможно, основное — без угрозы для ядерной и радиационной безопасности, — отметил Галущенко. Поделиться

Он добавил, что специалисты "Энергоатома" делают все возможное, чтобы поскорее перезагрузить топливо и пустить в работу блоки.