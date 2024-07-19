Укрэнерго уменьшает отключение света 20 июля

В субботу, 20 июля, ограничений потребления электроэнергии в Украине будет меньше.
Главные тезисы
- 20 июля с 02.00 до 05.00 не будет ограничений потребления электроэнергии в Украине.
- В две очереди отключений будут действовать с 13:00 до 24:00, в остальные часы – одна очередь. Питание объектов критической инфраструктуры не будет ограничено.
- Министр энергетики Герман Галущенко уверен, что ситуация с электроснабжением в ближайшее время улучшится благодаря особенностям ремонтной кампании на объектах генерации.
- Специалисты "Энергоатома" выполняют все необходимые меры по быстрой перезагрузке топлива и вводу блоков в работу.
- Минэнерго пытается максимально сократить ремонтные работы, соблюдая безопасность, чтобы обеспечить нормальное функционирование атомных генераторов в зимний период.
Как выключить свет 20 июля
Отмечается, что с 13:00 до 24:00 будут действовать две очереди отключений, а в другие часы суток — одна.
Питание объектов критической инфраструктуры не будет ущемлять.
О каких-либо изменениях в графиках энергетики проинформируют дополнительно.
Ситуация со светом улучшится в ближайшее время
Ситуация в энергосистеме Украины улучшится уже в ближайшее время. Об этом во время часа вопросов правительству заявил министр энергетики Герман Галущенко.
По его словам, это связано с особенностями ремонтной кампании на объектах поколения. Ремонтная кампания производится таким образом, чтобы атомная генерация работала полным составом в течение осенне-зимнего периода. И соответственно, под это все сроки адаптированы.
Он добавил, что специалисты "Энергоатома" делают все возможное, чтобы поскорее перезагрузить топливо и пустить в работу блоки.
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