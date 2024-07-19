Укренерго зменшує відключення світла 20 липня

У суботу, 20 липня, обмежень споживання електроенергії в Україні буде менше.

Як вимикатимуть світло 20 липня

Завтра, 20 липня, з 02:00 до 05:00 заходи обмеження споживання застосовуватись не будуть, — поінформували у компанії. Поширити

Зазначається, що з 13:00 до 24:00 діятимуть дві черги відключень, а в інші години доби — одна.

Живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежуватимуть.

Про будь-які зміни в графіках енергетики поінформують додатково.

Ситуація зі світлом покращиться найближчим часом

Ситуація в енергосистемі України поліпшиться вже найближчим часом. Про це під час години запитань до уряду заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

Уже найближчим часом ситуація поліпшиться. І це правда, я це підтверджую, — зазначив глава Міненерго. Поширити

За його словами, це повʼязано з особливостями ремонтної кампанії на обʼєктах генерації. Ремонтна кампанія проводиться таким чином, щоб атомна генерація працювала повним складом протягом осінньо-зимового періоду. І відповідно під це всі строки адаптовані.

Сьогодні, з урахуванням тієї складної ситуації, яка є через постійні обстріли, через аномальні погодні умови, ми намагаємося максимально скоротити терміни там, де це можливо, основне — без загрози для ядерної та радіаційної безпеки, — наголосив Галущенко. Поширити

Він додав, що спеціалісти "Енергоатому" роблять все можливе, аби скоріше перезавантажити паливо і пустити в роботу блоки.