Укренерго зменшує відключення світла 20 липня
Категорія
Економіка
Дата публікації

Укренерго зменшує відключення світла 20 липня

світло
Джерело:  Укренерго

У суботу, 20 липня, обмежень споживання електроенергії в Україні буде менше.

Головні тези:

  • 20 липня з 02:00 до 05:00 не буде обмежень споживання електроенергії в Україні.
  • У дві черги відключень будуть діяти з 13:00 до 24:00, в інші години — одна черга. Живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежуватиметься.
  • Міністр енергетики Герман Галущенко впевнений, що ситуація із електропостачанням у найближчий час покращиться, завдяки особливостям ремонтної кампанії на об’єктах генерації.
  • Спеціалісти "Енергоатому" виконують усі необхідні заходи для швидшого перезавантаження палива і введення блоків у роботу.
  • Міненерго намагається максимально скоротити ремонтні роботи, дотримуючись безпеки, щоб забезпечити нормальне функціонування атомних генераторів у зимовий період.

Як вимикатимуть світло 20 липня

Завтра, 20 липня, з 02:00 до 05:00 заходи обмеження споживання застосовуватись не будуть, — поінформували у компанії.

Зазначається, що з 13:00 до 24:00 діятимуть дві черги відключень, а в інші години доби — одна.

Живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежуватимуть.

Про будь-які зміни в графіках енергетики поінформують додатково.

Ситуація зі світлом покращиться найближчим часом

Ситуація в енергосистемі України поліпшиться вже найближчим часом. Про це під час години запитань до уряду заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

Уже найближчим часом ситуація поліпшиться. І це правда, я це підтверджую, — зазначив глава Міненерго.

За його словами, це повʼязано з особливостями ремонтної кампанії на обʼєктах генерації. Ремонтна кампанія проводиться таким чином, щоб атомна генерація працювала повним складом протягом осінньо-зимового періоду. І відповідно під це всі строки адаптовані.

Сьогодні, з урахуванням тієї складної ситуації, яка є через постійні обстріли, через аномальні погодні умови, ми намагаємося максимально скоротити терміни там, де це можливо, основне — без загрози для ядерної та радіаційної безпеки, — наголосив Галущенко.

Він додав, що спеціалісти "Енергоатому" роблять все можливе, аби скоріше перезавантажити паливо і пустити в роботу блоки.

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