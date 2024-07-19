Укренерго зменшує відключення світла 20 липня

У суботу, 20 липня, обмежень споживання електроенергії в Україні буде менше.
Головні тези:
- 20 липня з 02:00 до 05:00 не буде обмежень споживання електроенергії в Україні.
- У дві черги відключень будуть діяти з 13:00 до 24:00, в інші години — одна черга. Живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежуватиметься.
- Міністр енергетики Герман Галущенко впевнений, що ситуація із електропостачанням у найближчий час покращиться, завдяки особливостям ремонтної кампанії на об’єктах генерації.
- Спеціалісти "Енергоатому" виконують усі необхідні заходи для швидшого перезавантаження палива і введення блоків у роботу.
- Міненерго намагається максимально скоротити ремонтні роботи, дотримуючись безпеки, щоб забезпечити нормальне функціонування атомних генераторів у зимовий період.
Як вимикатимуть світло 20 липня
Зазначається, що з 13:00 до 24:00 діятимуть дві черги відключень, а в інші години доби — одна.
Живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежуватимуть.
Про будь-які зміни в графіках енергетики поінформують додатково.
Ситуація зі світлом покращиться найближчим часом
Ситуація в енергосистемі України поліпшиться вже найближчим часом. Про це під час години запитань до уряду заявив міністр енергетики Герман Галущенко.
За його словами, це повʼязано з особливостями ремонтної кампанії на обʼєктах генерації. Ремонтна кампанія проводиться таким чином, щоб атомна генерація працювала повним складом протягом осінньо-зимового періоду. І відповідно під це всі строки адаптовані.
Він додав, що спеціалісти "Енергоатому" роблять все можливе, аби скоріше перезавантажити паливо і пустити в роботу блоки.
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