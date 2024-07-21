Міненерго повідомляє про покращення ситуації з електропостачання в Україні

Ситуація зі світлом в Україні останнім часом покращилася. Причиною цього стали погодні умови, оскільки протягом останніх днів спека спадає.
Головні тези:
- Покращення ситуації з електропостачанням в Україні наслідок спаду спеки та ремонтних робіт на об'єктах генерації.
- Заступник міністра енергетики попереджає про ризики обстрілів Росією об'єктів енергетичної інфраструктури.
- Україна частково скасувала графіки відключень у зв'язку з покращенням ситуації з електропостачанням.
- Доцільно докладати зусиль для збереження цілісності та безпеки системи постачання електроенергії в умовах нестабільності.
- Наразі прогнозується поліпшення ситуації з електропостачанням в Україні, яке пов'язане із покращенням погодних умов та ремонтними роботами.
В Україні покращується ситуація зі світлом
Заступник міністра енергетики попередив про ризики нових обстрілів Росії об'єктів цивільної енергетичної інфраструктури.
В Україні частково скасували графіки відключень
Графіки відключень світла у неділю, 21 липня, частково скасували. Світло не будуть вимикати з 12:00 до 15:00.
За вказівкою "Укренерго" відключення світла з 12:00 і до 15:00 скасували в усіх областях.
В "Укренерго" повідомили, що з 15:00 до 17:00 обленерго будуть застосовувати одну чергу відключень, а з 17:00 до кінця доби прогнозується застосування двох черг.
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