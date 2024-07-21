Міненерго повідомляє про покращення ситуації з електропостачання в Україні
Категорія
Економіка
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Міненерго повідомляє про покращення ситуації з електропостачання в Україні

Міненерго повідомляє про покращення ситуації з електропостачання в Україні

Ситуація зі світлом в Україні останнім часом покращилася. Причиною цього стали погодні умови, оскільки протягом останніх днів спека спадає.

Головні тези:

  • Покращення ситуації з електропостачанням в Україні наслідок спаду спеки та ремонтних робіт на об'єктах генерації.
  • Заступник міністра енергетики попереджає про ризики обстрілів Росією об'єктів енергетичної інфраструктури.
  • Україна частково скасувала графіки відключень у зв'язку з покращенням ситуації з електропостачанням.
  • Доцільно докладати зусиль для збереження цілісності та безпеки системи постачання електроенергії в умовах нестабільності.
  • Наразі прогнозується поліпшення ситуації з електропостачанням в Україні, яке пов'язане із покращенням погодних умов та ремонтними роботами.

В Україні покращується ситуація зі світлом

До цього ми мали чотири черги, були аварійні графіки відключень з об'єктивних причин. Подальше поліпшення з відключеннями пов'язано, перш за все, з покращенням погодних умов, жахлива спека спадає, за наявними прогнозами. Також це пов'язано з особливостями ремонтних кампаній на об'єктах генерації, — сказав заступник Міністра енергетики Микола Колісник.

Заступник міністра енергетики попередив про ризики нових обстрілів Росії об'єктів цивільної енергетичної інфраструктури.

На сьогодні ми маємо дефіцит, як наслідок обстрілів, 8 комплексних атак на об'єкти енергетичної інфраструктури. Це дефіцит генерації 9 гігават — досить значний об'єм. Тому завдання енергетиків на сьогодні — це втримати енергосистему в цілісності та в безпеці постачання електроенергії, — додав Колісник.

В Україні частково скасували графіки відключень

Графіки відключень світла у неділю, 21 липня, частково скасували. Світло не будуть вимикати з 12:00 до 15:00.

За вказівкою "Укренерго" відключення світла з 12:00 і до 15:00 скасували в усіх областях.

В "Укренерго" повідомили, що з 15:00 до 17:00 обленерго будуть застосовувати одну чергу відключень, а з 17:00 до кінця доби прогнозується застосування двох черг.

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