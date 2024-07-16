В Украине отменили переход на "летнее" и "зимнее" время

Верховная Рада приняла законопроект №4201 об отмене перевода часов на летнее и зимнее время.

Рада отменила перевод часов на зимнее или летнее время

Как сообщил народный депутат от фракции «Голос» Ярослав Железняк, за в целом проголосовали 261 нардеп.

В законопроекте предлагают установить, что «киевское время — время часовой зоны, в которой расположена столица Украины (город Киев), соответствующая второму часовому поясу в национальной шкале координированного времени Украины UTC (UA) +2».

То есть, закон устанавливает в Украине постоянный стандарт времени UTC+2 по международной шкале. За этот законопроект парламент в первом чтении проголосовал еще в марте 2021 года, но дальше Совет его не поддержал.

Если президент Украины Владимир Зеленский вскоре подпишет законопроект, то в этом году украинцы в последний раз переведут часы на зимнее время 27 октября — и с 2025 года никаких переводов не будет.

Почему "смена" времени может быть опасной

Инициатором проекта закона был спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук. Он объяснял его целесообразность тем, что переход на летнее или зимнее время оказывает негативное влияние на биоритмы человека.

Фактически вся Украина находится в пределах одного часового пояса, а экономическая целесообразность перевода часов стрелок так и не доказана, замечал Стефанчук.

По мнению ряда экспертов, "сезонный временной скачок" приводит к изменению биологических ритмов человека, что негативно отражается на общем состоянии — как физиологическом, так и психологическом.

Речь идет о том, что после перевода часовых стрелок у граждан:

ухудшается самочувствие

снижается работоспособность

наблюдается значительное обострение хронических болезней