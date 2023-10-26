Когда и как в Украине переведут часы на "зимнее" время

В ночь на 29 октября вся Украина снова перейдет на "зимнее" время.

Переход на зимнее время в 2023 году: что важно знать

Ни для кого не секрет, что каждый год в Украине переводят стрелки часов.

Это происходит дважды в год: осенью и весной.

Уже вскоре вся страна снова перейдет на зимнее время.

В этом году часы нужно перевести на зимнее время 29 октября в 04:00.

Для перехода на зимнее время стрелки часов переводят на один час назад.

Стоит обратить внимание, что на гаджетах часы автоматически перейдут на зимнее время. Но механические часы нужно перевести на один час назад самостоятельно.

Из-за полномасштабного вторжения России в Украину многие наши граждане были вынуждены покинуть свои дома и уехать за границу.

Напомним, что в Европейском союзе и других странах мира тоже переходят на зимнее время. В ЕС есть три часовых пояса, соответственно, время в Украине и других странах будет разным.

Фото: unsplash.com

Почему Украина переходит на "зимнее/летнее" время

Что важно понимать, что в Украине переход на летнее/зимнее время регулируется постановлением Кабинета министров от 1996 года «О порядке исчисления времени на территории Украины».

Как уже упоминалось ранее, был период, когда обсуждалось решение об отмене перевода часов.

К примеру, еще 12 лет назад было даже принято постановление об отмене перехода на зимнее время, однако впоследствии его все же аннулировали.