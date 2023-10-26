Коли та як в Україні переведуть годинники на "зимовий" час

У ніч проти 29 жовтня уся Україна знову перейде на "зимовий" час.

Перехід на “зимовий” час у 2023 році: що важливо знати

Ні для кого не секрет, що щорічно в Україні переводять стрілки годинника.

Це відбувається двічі на рік: восени та навесні.

Уже незабаром вся країна знову перейде на “зимовий” час.

Цьогоріч годинники потрібно перевести на зимовий час 29 жовтня о 4-й годині ранку.

Для переходу на зимовий час стрілки годинника переводять на одну годину назад.

Варто звернути увагу на те, що на гаджетах годинник автоматично перейдуть на зимовий час. Але механічні годинники потрібно перевести на одну годину назад самостійно.

Через повномасштабне вторгнення Росії в України багато наших громадян були змушені покинути свої домівки та виїхати за кордон.

Нагадаємо, що у Європейському союзі та інших країнах світу також переходять на зимовий час. В ЄС є три часові пояси, відповідно, час в Україні та інших країнах буде різним.

Фото: unsplash.com

Чому Україна переходить на “зимовий/літній” час

Що важливо розуміти, в Україні перехід на літній/зимовий час регулюється постановою Кабінету міністрів від 1996 року «Про порядок обчислення часу на території України».

Як уже згадувалося раніше, був період, коли обговорювалося рішення щодо скасування переведення годинників.

До прикладу, ще 12 років тому була навіть ухвалена постанова про скасовання переходу на зимовий час, однак згодом її все ж таки анулювали.