"Укрэнерго" назвало время самых больших отключений света 22 июля

Меры ограничения потребления электроэнергии для населения Украины и бизнеса сегодня будут действовать на протяжении всех суток. Максимальными отключениями будут вечером.
Главные тезисы
- 22 июля Укрэнерго уведомляет о графике отключения электроэнергии с максимальными ограничениями на вечер.
- Ограничения продолжатся от 4 до более 12 часов в сутки согласно распределению потребителей на 6 очередей.
- Отключение электроснабжения осуществляется для обеспечения стабильности энергосистемы страны в условиях пика нагрузки или технических работ.
- Облэнерго применяют графики отключений для разных регионов, где для половины населения будут действовать графики почасовых отключений.
- Четыре очереди означают ограничение до 70% потребителей в каждой области, с возможностью отключения более 12 часов в сутки.
Когда будут отключать свет 22 июля
Три очереди означают, что света в эти часы не будет у половины населения Украины.
Как действуют очереди отключений света
Потребители каждой области, не относящиеся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп). Применение ограничений в три очереди означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений. Четыре очереди — ограничение до 70% потребителей в каждой области.
Когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений — это 4 часа ограничений в сутки, две очереди — 8 часов ограничений, три очереди — 12 часов ограничений, четыре очереди — более 12 часов ограничений.
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