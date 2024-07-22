"Укрэнерго" назвало время самых больших отключений света 22 июля

Меры ограничения потребления электроэнергии для населения Украины и бизнеса сегодня будут действовать на протяжении всех суток. Максимальными отключениями будут вечером.

Когда будут отключать свет 22 июля

Сегодня, 22 июля, облэнерго применяют ограничения потребления на протяжении всех суток. С 05:00 до 18:00 и с 23:00 до 24:00 действуют две очереди отключений, с 18:00 до 23:00 три очереди, говорится в сообщении. Поделиться

Три очереди означают, что света в эти часы не будет у половины населения Украины.

Как действуют очереди отключений света

Потребители каждой области, не относящиеся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп). Применение ограничений в три очереди означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений. Четыре очереди — ограничение до 70% потребителей в каждой области.

Когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений — это 4 часа ограничений в сутки, две очереди — 8 часов ограничений, три очереди — 12 часов ограничений, четыре очереди — более 12 часов ограничений.