"Укрэнерго" назвало время самых больших отключений света 22 июля
Категория
Экономика
Дата публикации

"Укрэнерго" назвало время самых больших отключений света 22 июля

"Укрэнерго" назвало время самых больших отключений света 22 июля
Читати українською
Источник:  Укрэнерго

Меры ограничения потребления электроэнергии для населения Украины и бизнеса сегодня будут действовать на протяжении всех суток. Максимальными отключениями будут вечером.

Главные тезисы

  • 22 июля Укрэнерго уведомляет о графике отключения электроэнергии с максимальными ограничениями на вечер.
  • Ограничения продолжатся от 4 до более 12 часов в сутки согласно распределению потребителей на 6 очередей.
  • Отключение электроснабжения осуществляется для обеспечения стабильности энергосистемы страны в условиях пика нагрузки или технических работ.
  • Облэнерго применяют графики отключений для разных регионов, где для половины населения будут действовать графики почасовых отключений.
  • Четыре очереди означают ограничение до 70% потребителей в каждой области, с возможностью отключения более 12 часов в сутки.

Когда будут отключать свет 22 июля

Сегодня, 22 июля, облэнерго применяют ограничения потребления на протяжении всех суток. С 05:00 до 18:00 и с 23:00 до 24:00 действуют две очереди отключений, с 18:00 до 23:00 три очереди, говорится в сообщении.

Три очереди означают, что света в эти часы не будет у половины населения Украины.

Как действуют очереди отключений света

Потребители каждой области, не относящиеся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп). Применение ограничений в три очереди означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений. Четыре очереди — ограничение до 70% потребителей в каждой области.

Когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений — это 4 часа ограничений в сутки, две очереди — 8 часов ограничений, три очереди — 12 часов ограничений, четыре очереди — более 12 часов ограничений.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Кабмин запретил отключать свет в ряде населенных пунктов в Украине. Где именно
Денис Шмыгаль
Кабмин запретил отключать свет в ряде населенных пунктов в Украине. Где именно
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Минэнерго сообщает об улучшении ситуации по электроснабжению в Украине
Минэнерго сообщает об улучшении ситуации по электроснабжению в Украине
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Как отмена перехода на летнее время повлияет на электроснабжение — объяснение Минэнерго
Как отмена перехода на летнее время повлияет на электроснабжение — объяснение Минэнерго

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?