По словам руководителя правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, начиная с августа и в течение сентября и октября в Украине значительно уменьшатся объемы отключений света.
Главные тезисы
- Прогнозируется значительное уменьшение объемов отключений света в Украине с августа по октябрь.
- Частные инвесторы могут способствовать улучшению ситуации с дефицитом электроэнергии в стране.
- Улучшение ситуации наблюдается благодаря завершению ремонтов на энергоблоках украинских АЭС.
- После начала отопительного сезона возможно возвращение к режиму частых отключений света.
- Привлечение частных инвесторов для установки когенерационных установок может существенно снизить дефицит электроэнергии.
Могут ли в Украине вообще отменить отключение света и когда
Он отметил, что дефицит электрогенерации в августе станет немного меньше и будет постепенно уменьшаться в течение сентября и октября.
Кудрицкий напомнил, что в Украине половина поколения, которая была по состоянию на начало марта этого года, повреждена или разбита.
Как уже удалось уменьшить объемы отключений света в Украине
По словам эксперта по энергетике Геннадия Рябцева в комментарии журналистам 24 канала, ситуация с отключениями света в Украине уже улучшилась благодаря завершению ремонтов на нескольких энергоблоках украинских АЭС.
Те блоки, где заменяли изношенное ядерное топливо новым, заработали. Также в Украине начала спадать аномальная жара.
Аналитик подчеркнул, что в ближайшее время отключений света станет еще меньше.
По его словам, помочь в улучшении ситуации могут также частные инвесторы.
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