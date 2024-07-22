Когда отменят отключение света в Украине — прогноз энергетиков
Категория
Экономика
Дата публикации

Когда отменят отключение света в Украине — прогноз энергетиков

Энергосистема Украины
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Источник:  Суспільне

По словам руководителя правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, начиная с августа и в течение сентября и октября в Украине значительно уменьшатся объемы отключений света.

Главные тезисы

  • Прогнозируется значительное уменьшение объемов отключений света в Украине с августа по октябрь.
  • Частные инвесторы могут способствовать улучшению ситуации с дефицитом электроэнергии в стране.
  • Улучшение ситуации наблюдается благодаря завершению ремонтов на энергоблоках украинских АЭС.
  • После начала отопительного сезона возможно возвращение к режиму частых отключений света.
  • Привлечение частных инвесторов для установки когенерационных установок может существенно снизить дефицит электроэнергии.

Могут ли в Украине вообще отменить отключение света и когда

Конечно, есть проблемы с дефицитом, но из хороших новостей: через пару недель мы ожидаем улучшения ситуации, потому что будет увеличен объем генерации, выйдут из ремонтов некоторые генерирующие мощности, некоторые блоки на электростанциях, - пообещал Кудрицкий.

Он отметил, что дефицит электрогенерации в августе станет немного меньше и будет постепенно уменьшаться в течение сентября и октября.

У нас достаточно неплохие шансы пройти этот период либо без отключений, либо с радикально меньшими отключениями, чем сейчас, - убежден Кудрицкий.

Кудрицкий напомнил, что в Украине половина поколения, которая была по состоянию на начало марта этого года, повреждена или разбита.

И знаете я вам так скажу, что любая другая энергосистема в этой ситуации просто бы сколопсировала, просто бы был полон блекаут на неделе или месяце, - подчеркивает глава правления "Укрэнерго".

Как уже удалось уменьшить объемы отключений света в Украине

По словам эксперта по энергетике Геннадия Рябцева в комментарии журналистам 24 канала, ситуация с отключениями света в Украине уже улучшилась благодаря завершению ремонтов на нескольких энергоблоках украинских АЭС.

Энергетики ожидают уменьшения объемов отключений света в Украине
Энергосистема Украины

Те блоки, где заменяли изношенное ядерное топливо новым, заработали. Также в Украине начала спадать аномальная жара.

Аналитик подчеркнул, что в ближайшее время отключений света станет еще меньше.

Сейчас есть определенные улучшения, но они не будут столь продолжительны, как бы нам хотелось. После начала отопительного сезона ситуация снова вернется к тому состоянию, которое мы наблюдали на прошлой неделе. То есть 3 – 4 очереди отключений в течение отопительного сезона, – предупредил Рябцев.

По его словам, помочь в улучшении ситуации могут также частные инвесторы.

Этот дефицит можно будет снизить, если активнее привлекать частных инвесторов. В первую очередь неэнергетических. К примеру, ставить в разных общинах малые энергетические установки мощностью от 1 до 10 МВт. Желательно когенерационные, чтобы генерировали не только электрическую, но и тепловую энергию. Этот вид бизнеса достаточно привлекателен сейчас. Его считают премиальным. Думаю, так можно будет существенно сократить дефицит, – отмечает аналитик.

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