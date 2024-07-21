По информации НЭК “Укрэнерго”, отключения света в Украине 22 июля будут проводиться в течение суток.

Что известно о графиках отключения света в Украине в течение 22 июля

По данным энергетиков, завтра, 22 июля, меры ограничения потребления будут действовать в течение всех суток

С 01:00 до 05:00 будет действовать одна очередь отключений.

С 18:00 до 23:00 – три очереди.

В остальные часы облэнерго будут применять две очереди отключений.

Отключение света в Украине

В то же время, по данным ДТЭК, в Киеве, Киевской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях с 18:00 до 23:00 высока вероятность применения светло-серых зон отключений.

Как действуют очереди отключений света

Потребители каждой области, не относящиеся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп). Применение ограничений в три очереди означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений. Четыре очереди – ограничение до 70% потребителей в каждой области.