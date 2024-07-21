По информации НЭК “Укрэнерго”, отключения света в Украине 22 июля будут проводиться в течение суток.
Главные тезисы
- На 22 июля в Украине планируются длительные отключения света в течение суток с различными графиками отключений
- Отключения света включают до четырех очередей в зависимости от региона, что влияет на продолжительность ограничений для потребителей
- В Киеве, Киевской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях ожидается применение светло-серых зон отключений с высокой вероятностью
- Разные количества очередей отключений (от одной до четырех) означают различную продолжительность ограничений для потребителей в разных регионах
- Облэнерго будет применять разное количество очередей отключений в зависимости от времени суток, обеспечивая равномерное распределение отключений в регионах
Что известно о графиках отключения света в Украине в течение 22 июля
По данным энергетиков, завтра, 22 июля, меры ограничения потребления будут действовать в течение всех суток
С 01:00 до 05:00 будет действовать одна очередь отключений.
С 18:00 до 23:00 – три очереди.
В остальные часы облэнерго будут применять две очереди отключений.
В то же время, по данным ДТЭК, в Киеве, Киевской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях с 18:00 до 23:00 высока вероятность применения светло-серых зон отключений.
Как действуют очереди отключений света
Потребители каждой области, не относящиеся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп). Применение ограничений в три очереди означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений. Четыре очереди – ограничение до 70% потребителей в каждой области.
Когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений – это 4 часа ограничений в сутки, две очереди – 8 часов ограничений, три очереди – 12 часов ограничений, четыре очереди – более 12 часов ограничений.
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