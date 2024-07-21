Укренерго оприлюднило графіки відключень світла на 22 липня
Категорія
Україна
Дата публікації

Укренерго оприлюднило графіки відключень світла на 22 липня

Енергосистема України
Джерело:  Укренерго

За інформацією НЕК “Укренерго”, відключення світла в Україні 22 липня проводитимуться протягом усієї доби. 

Головні тези:

  • 22 липня в Україні плануються тривалі відключення світла протягом усієї доби з різноманітними графіками черг відключень.
  • Графіки відключень світла розраховані на різні години: від 01:00 до 05:00 – одна черга, з 18:00 до 23:00 – три черги, в інші години – дві черги.
  • ДТЕК попереджає про високу ймовірність застосування світло-сірих зон відключень у Києві, Київській, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях.
  • Споживачі розділені на 6 черг (груп) залежно від області, не належать до критичної інфраструктури, що впливає на графіки погодинних відключень.
  • Застосування різної кількості черг відключень (від однієї до чотирьох) впливає на тривалість обмежень для споживачів в різних регіонах України.

Що відомо про графіки відключень світла в Україні протягом 22 липня

За даними енергетиків, завтра, 22 липня, заходи обмеження споживання будуть діяти протягом всієї доби

  • З 01:00 до 05:00 діятиме одна черга відключень.

  • З 18:00 до 23:00 - три черги.

  • В інші години обленерго будуть застосовувати дві черги відключень.

У понеділок, 22 липня, в Україні заплановані тривалі відключення світла
Відключення світла в Україні

Водночас, за даними ДТЕК, в Києві, Київській, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях з 18:00 до 23:00 є висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень.

Як діють черги відключень світла

Споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги – обмеження до 70% споживачів у кожній області. 

Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – більше 12 годин обмежень.

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