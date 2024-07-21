За інформацією НЕК “Укренерго”, відключення світла в Україні 22 липня проводитимуться протягом усієї доби.

Що відомо про графіки відключень світла в Україні протягом 22 липня

За даними енергетиків, завтра, 22 липня, заходи обмеження споживання будуть діяти протягом всієї доби

З 01:00 до 05:00 діятиме одна черга відключень.

З 18:00 до 23:00 - три черги.

В інші години обленерго будуть застосовувати дві черги відключень.

Відключення світла в Україні

Водночас, за даними ДТЕК, в Києві, Київській, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях з 18:00 до 23:00 є висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень.

Як діють черги відключень світла

Споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги – обмеження до 70% споживачів у кожній області.