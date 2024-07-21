За інформацією НЕК “Укренерго”, відключення світла в Україні 22 липня проводитимуться протягом усієї доби.
Головні тези:
- 22 липня в Україні плануються тривалі відключення світла протягом усієї доби з різноманітними графіками черг відключень.
- Графіки відключень світла розраховані на різні години: від 01:00 до 05:00 – одна черга, з 18:00 до 23:00 – три черги, в інші години – дві черги.
- ДТЕК попереджає про високу ймовірність застосування світло-сірих зон відключень у Києві, Київській, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях.
- Споживачі розділені на 6 черг (груп) залежно від області, не належать до критичної інфраструктури, що впливає на графіки погодинних відключень.
- Застосування різної кількості черг відключень (від однієї до чотирьох) впливає на тривалість обмежень для споживачів в різних регіонах України.
Що відомо про графіки відключень світла в Україні протягом 22 липня
За даними енергетиків, завтра, 22 липня, заходи обмеження споживання будуть діяти протягом всієї доби
З 01:00 до 05:00 діятиме одна черга відключень.
З 18:00 до 23:00 - три черги.
В інші години обленерго будуть застосовувати дві черги відключень.
Водночас, за даними ДТЕК, в Києві, Київській, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях з 18:00 до 23:00 є висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень.
Як діють черги відключень світла
Споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги – обмеження до 70% споживачів у кожній області.
Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – більше 12 годин обмежень.
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