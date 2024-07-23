По информации НЭК “Укрэнерго”, графики отключения света 24 июля будут действовать в течение всех суток.

Что известно о графиках отключения света в течение 24 июля

По информации "Укрэнерго", с 8:00 до 20:00 и с 22:00 до 24:00 будет действовать одна очередь отключений.

При этом в остальное время энергетики используют две очереди отключений одновременно.

Энергосистема Украины

Обычно при таких ограничениях свет не отключается в светло-серых зонах графиков.

Что известно о длительности отключений в соответствии с количеством очередей

Потребители каждой области, не относящиеся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп). Применение ограничений в три очереди означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений. Четыре очереди – ограничение до 70% потребителей в каждой области.