По информации НЭК “Укрэнерго”, графики отключения света 24 июля будут действовать в течение всех суток.
Главные тезисы
- Укрэнерго опубликовало графики отключения электроэнергии на 24 июля, действующие в течение всего дня.
- Количество очередей отключений влияет на длительность ограничений.
- В разных регионах применяется разное количество очередей отключений, что определяет длительность времени без света для потребителей.
Что известно о графиках отключения света в течение 24 июля
По информации "Укрэнерго", с 8:00 до 20:00 и с 22:00 до 24:00 будет действовать одна очередь отключений.
При этом в остальное время энергетики используют две очереди отключений одновременно.
Обычно при таких ограничениях свет не отключается в светло-серых зонах графиков.
Что известно о длительности отключений в соответствии с количеством очередей
Потребители каждой области, не относящиеся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп). Применение ограничений в три очереди означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений. Четыре очереди – ограничение до 70% потребителей в каждой области.
Когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений – это 4 часа ограничений в сутки, две очереди – 8 часов ограничений, три очереди – 12 часов ограничений, четыре очереди – более 12 часов ограничений.
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