Света будет больше. Укрэнерго обнародовало графики отключений на 24 июля
Категория
Экономика
Дата публикации

Света будет больше. Укрэнерго обнародовало графики отключений на 24 июля

Энергосистема Украины
Читати українською
Источник:  Укрэнерго

По информации НЭК “Укрэнерго”, графики отключения света 24 июля будут действовать в течение всех суток.

Главные тезисы

  • Укрэнерго опубликовало графики отключения электроэнергии на 24 июля, действующие в течение всего дня.
  • Количество очередей отключений влияет на длительность ограничений.
  • В разных регионах применяется разное количество очередей отключений, что определяет длительность времени без света для потребителей.

Что известно о графиках отключения света в течение 24 июля

По информации "Укрэнерго", с 8:00 до 20:00 и с 22:00 до 24:00 будет действовать одна очередь отключений.

При этом в остальное время энергетики используют две очереди отключений одновременно.

Укрэнерго снизило объемы отключений света на 24 июля
Энергосистема Украины

Обычно при таких ограничениях свет не отключается в светло-серых зонах графиков.

Что известно о длительности отключений в соответствии с количеством очередей

Потребители каждой области, не относящиеся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп). Применение ограничений в три очереди означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений. Четыре очереди – ограничение до 70% потребителей в каждой области.

Когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений – это 4 часа ограничений в сутки, две очереди – 8 часов ограничений, три очереди – 12 часов ограничений, четыре очереди – более 12 часов ограничений.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Когда отменят отключение света в Украине — прогноз энергетиков
Энергосистема Украины
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Укрэнерго обнародовало графики отключений света на 23 июля
Энергосистема Украины
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Укрэнерго обновило графики отключений света в Украине 23 июля
Енергосистема Украины

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?