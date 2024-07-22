По информации представителей НЭК "Укрэнерго", в течение 23 июля графики отключений света в Украине будут применяться на протяжении всех суток.

Что известно о графиках отключения света в Украине в течение 23 июля

С 14:00 до 24:00 облэнерго будут применять три очереди отключений. В другие часы суток будут действовать две очереди отключений, - отметили в "Укрэнерго". Поделиться

При этом в энергокомпании ДТЭК отметили, что в Киеве, Киевской области, Одесщине, Донбассе, Днепропетровщине с 14:00 до 24:00 есть высокая вероятность применения светло-серых зон отключений.

Энергетики

Что известно о сроках улучшения ситуации со светом в Украине

По словам руководителя правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, начиная с августа и в течение сентября и октября в Украине значительно уменьшатся объемы отключений света.

Он отметил, что дефицит электрогенерации в августе станет немного меньше и будет постепенно уменьшаться в течение сентября и октября.

Следует отметить, что ситуация с отключениями света в Украине уже улучшилась благодаря завершению ремонтов на нескольких энергоблоках украинских АЭС.