Укрэнерго обнародовало графики отключений света на 23 июля
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Экономика
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Укрэнерго обнародовало графики отключений света на 23 июля

Энергосистема Украины
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Источник:  Укрэнерго

По информации представителей НЭК "Укрэнерго", в течение 23 июля графики отключений света в Украине будут применяться на протяжении всех суток.

Главные тезисы

  • Графики отключений света на 23 июля опубликованы Укрэнерго, включая три очереди отключений в разных регионах с 14:00 до 24:00.
  • Руководитель НЭК прогнозирует уменьшение отключений в августе благодаря увеличению объемов электрогенерации.
  • Улучшение энергетической ситуации в Украине начинает проявляться после завершения ремонтов на энергоблоках АЭС и снижения температуры.
  • Постепенное уменьшение дефицита электрогенерации способствует стабильной поставке электроэнергии в стране.
  • Украина ожидает улучшения ситуации со светом в августе, сентябре и октябре, с уменьшением объемов отключений света.

Что известно о графиках отключения света в Украине в течение 23 июля

С 14:00 до 24:00 облэнерго будут применять три очереди отключений. В другие часы суток будут действовать две очереди отключений, - отметили в "Укрэнерго".

При этом в энергокомпании ДТЭК отметили, что в Киеве, Киевской области, Одесщине, Донбассе, Днепропетровщине с 14:00 до 24:00 есть высокая вероятность применения светло-серых зон отключений.

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Энергетики

Что известно о сроках улучшения ситуации со светом в Украине

По словам руководителя правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, начиная с августа и в течение сентября и октября в Украине значительно уменьшатся объемы отключений света.

Он отметил, что дефицит электрогенерации в августе станет немного меньше и будет постепенно уменьшаться в течение сентября и октября.

Следует отметить, что ситуация с отключениями света в Украине уже улучшилась благодаря завершению ремонтов на нескольких энергоблоках украинских АЭС.

Те блоки, где заменяли изношенное ядерное топливо новым, заработали. Также в Украине начала спадать аномальная жара.

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