По информации представителей НЭК "Укрэнерго", в течение 23 июля графики отключений света в Украине будут применяться на протяжении всех суток.
Главные тезисы
- Графики отключений света на 23 июля опубликованы Укрэнерго, включая три очереди отключений в разных регионах с 14:00 до 24:00.
- Руководитель НЭК прогнозирует уменьшение отключений в августе благодаря увеличению объемов электрогенерации.
- Улучшение энергетической ситуации в Украине начинает проявляться после завершения ремонтов на энергоблоках АЭС и снижения температуры.
- Постепенное уменьшение дефицита электрогенерации способствует стабильной поставке электроэнергии в стране.
- Украина ожидает улучшения ситуации со светом в августе, сентябре и октябре, с уменьшением объемов отключений света.
Что известно о графиках отключения света в Украине в течение 23 июля
При этом в энергокомпании ДТЭК отметили, что в Киеве, Киевской области, Одесщине, Донбассе, Днепропетровщине с 14:00 до 24:00 есть высокая вероятность применения светло-серых зон отключений.
Что известно о сроках улучшения ситуации со светом в Украине
По словам руководителя правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, начиная с августа и в течение сентября и октября в Украине значительно уменьшатся объемы отключений света.
Он отметил, что дефицит электрогенерации в августе станет немного меньше и будет постепенно уменьшаться в течение сентября и октября.
Следует отметить, что ситуация с отключениями света в Украине уже улучшилась благодаря завершению ремонтов на нескольких энергоблоках украинских АЭС.
Те блоки, где заменяли изношенное ядерное топливо новым, заработали. Также в Украине начала спадать аномальная жара.
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