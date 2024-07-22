Укренерго оприлюднило графіки відключень світла на 23 липня
Категорія
Економіка
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Укренерго оприлюднило графіки відключень світла на 23 липня

Енергосистема України
Джерело:  Укренерго

За інформацією представників НЕК “Укренерго”, протягом 23 липня графіки відключень світла в Україні застосовуватимуться упродовж всієї доби. 

Головні тези:

  • Укренерго опублікувало графіки відключень світла на 23 липня з розподілом черг у різні години доби.
  • З 14:00 до 24:00 обленерго застосовуватимуть три черги відключень у Києві, Київській області та інших регіонах.
  • Керівник НЕК “Укренерго” прогнозує зменшення відключень світла в Україні в серпні, вересні та жовтні завдяки збільшенню обсягів електрогенерації.
  • Поліпшення енергетичної ситуації в Україні починає відбиватися на практиці з завершенням ремонтів на енергоблоках АЕС та зниженням температури.
  • Заплановано поступове зменшення дефіциту електрогенерації, що сприятиме більш стабільній постачанню електроенергії в країні.

Що відомо про графіки відключень світла в Україні протягом 23 липня

З 14:00 до 24:00 обленерго будуть застосовувати три черги відключень. В інші години доби діятимуть дві черги відключень, - зазначили в “Укренерго”.

При цьому у енергокомпанії ДТЕК зазначили, що у Києві, Київській області, Одещині, Донеччині, Дніпропетровщині з 14:00 до 24:00 є висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень. 

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Енергетики

Що відомо про терміни поліпшення ситуації зі світлом в Україні

За словами керівника правління НЕК “Укренерго” Володимира Кудрицького, починаючи з серпня і протягом вересня та жовтня в Україні значно поменшають обсяги відключень світла. 

Він зазначив, що дефіцит електрогенерації у серпні стане трохи меншим і буде поступово зменшуватись протягом вересня та жовтня.

Варто зазначити, що ситуація з відключеннями світла в Україні вже покращилась, завдяки завершенню ремонтів на кількох енергоблоках українських АЕС.

Ті блоки, де замінювали спрацьоване ядерне паливо на нове, запрацювали. Також в Україні почала спадати аномальна спека.

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