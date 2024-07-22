За інформацією представників НЕК “Укренерго”, протягом 23 липня графіки відключень світла в Україні застосовуватимуться упродовж всієї доби.

Що відомо про графіки відключень світла в Україні протягом 23 липня

З 14:00 до 24:00 обленерго будуть застосовувати три черги відключень. В інші години доби діятимуть дві черги відключень, - зазначили в “Укренерго”. Поширити

При цьому у енергокомпанії ДТЕК зазначили, що у Києві, Київській області, Одещині, Донеччині, Дніпропетровщині з 14:00 до 24:00 є висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень.

Енергетики

Що відомо про терміни поліпшення ситуації зі світлом в Україні

За словами керівника правління НЕК “Укренерго” Володимира Кудрицького, починаючи з серпня і протягом вересня та жовтня в Україні значно поменшають обсяги відключень світла.

Він зазначив, що дефіцит електрогенерації у серпні стане трохи меншим і буде поступово зменшуватись протягом вересня та жовтня.

Варто зазначити, що ситуація з відключеннями світла в Україні вже покращилась, завдяки завершенню ремонтів на кількох енергоблоках українських АЕС.