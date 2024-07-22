За інформацією представників НЕК “Укренерго”, протягом 23 липня графіки відключень світла в Україні застосовуватимуться упродовж всієї доби.
Головні тези:
- Укренерго опублікувало графіки відключень світла на 23 липня з розподілом черг у різні години доби.
- З 14:00 до 24:00 обленерго застосовуватимуть три черги відключень у Києві, Київській області та інших регіонах.
- Керівник НЕК “Укренерго” прогнозує зменшення відключень світла в Україні в серпні, вересні та жовтні завдяки збільшенню обсягів електрогенерації.
- Поліпшення енергетичної ситуації в Україні починає відбиватися на практиці з завершенням ремонтів на енергоблоках АЕС та зниженням температури.
- Заплановано поступове зменшення дефіциту електрогенерації, що сприятиме більш стабільній постачанню електроенергії в країні.
Що відомо про графіки відключень світла в Україні протягом 23 липня
При цьому у енергокомпанії ДТЕК зазначили, що у Києві, Київській області, Одещині, Донеччині, Дніпропетровщині з 14:00 до 24:00 є висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень.
Що відомо про терміни поліпшення ситуації зі світлом в Україні
За словами керівника правління НЕК “Укренерго” Володимира Кудрицького, починаючи з серпня і протягом вересня та жовтня в Україні значно поменшають обсяги відключень світла.
Він зазначив, що дефіцит електрогенерації у серпні стане трохи меншим і буде поступово зменшуватись протягом вересня та жовтня.
Варто зазначити, що ситуація з відключеннями світла в Україні вже покращилась, завдяки завершенню ремонтів на кількох енергоблоках українських АЕС.
Ті блоки, де замінювали спрацьоване ядерне паливо на нове, запрацювали. Також в Україні почала спадати аномальна спека.
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